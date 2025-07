Reacția Irinei Columbeanu după ce mama ei a fost criticată că nu îl ajută pe Irinel Columbeanu. Ce a spus tânăra despre tatăl ei

Irina Columbeanu a dat cărțile pe față, după ce mama ei a fost criticată că nu-l ajută pe Irinel Columbeanu. Tânăra de 18 ani a revenit de curând în România pentru a merge la azilul unde se află tatăl ei.

Irina Columbeanu are o relație foarte bună cu mama ei. Cele două sunt foarte apropiate, iar Monica Gabor este principalul susținător al tinerei de doar 18 ani.

Deși locuiește de la o vârstă fragedă în Statele Unite ale Americii, Irina Columbeanu nu a uitat de tatăl său. Legătura dintre fostul om de afaceri și fiica lui a devenit mai puternică în ultimii ani, după ce starea de sănătatea a lui Irinel Columbeanu s-a degradat și a ajuns la azil.

Se pare că tânăra are mare grijă de cel care a crescut-o. Aceasta îl ajută, ori de câte ori are ocazia, cu bani. De curând, Irina Columbeanu a revenit în România cu gândul de a-l vizita pe fostul milionar.

Revederea dintre cei doi a fost de-a dreptul emoționantă. Irinel Columbeanu s-a bucurat enorm să își vadă fiica. Mai mult, aceștia s-au îmbrățișat și au început să povestească despre cele întâmplate de când nu s-au mai întâlnit. Lacrimile de bucurie nu au întârziat să apară.

Ce spune Irina Columbeanu, după ce Monica Gabor a fost criticată că nu îl ajută pe Irinel Columbeanu

Monica Gabor a fost dur criticată pentru faptul că nu-l ajută pe Irinel Columbeanu. Fostul om de afaceri trece printr-o perioadă delicată din viața lui. Acesta trăiește la azil, iar pensia pe care o ia lunar este destul de mică.

Odată cu revenirea în România, Irina Columbeanu a decis să lămurească situația. Tânăra de 18 ani a dezvăluit că nu este de datoria mamei sale să aibă grijă de Irinel Columbeanu, chiar dacă au trăit o frumoasă poveste de dragoste.

Mai mult, aceasta a declarat că fostul om de afaceri este responsabilitatea ei pentru că îl iubește enorm.

„Mai ales pentru că acum am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea să am grijă de el și știu că unii oameni cred că e responsabilitatea mamei mele, numai că eu cred că e a mea, pentru că eu sunt fiica lui și îl iubesc foarte mult”, a spus Irina Columbeanu într-o emisiune online, conform libertatea.ro.

Ce planuri de viitor are Irina Columbeanu. La ce facultate a fost admisă

Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu are planuri mari în ceea ce privește viitorul. Pentru că îi place foarte mult în România, tânăra și-ar fi dorit să facă studiile în Cluj. Planurile sale s-au schimbat atunci când a fost acceptată la o universitate din New York.

„Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu. M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu”, a mai spus tânăra, conform sursei citate mai sus.

„Îți mulțumesc pentru copilăria mea frumoasă și pentru că mereu ești cu zâmbetul pe buze când ești cu mine! Avem atât de multe momente frumoase și în trecut, dar și în prezent și să sperăm că și în viitor!”, a mai fost mesajul transmis de Irina Columbeanu către tatăl său.