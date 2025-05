Robbie Williams, fermecat de frumusețea Mădălinei Ghenea. A îngenunchiat în fața ei și i-a dedicat o piesă

Momentul în care Robbie Williams îngenunchiază în fața Mădălinei Ghenea și îi face o dedicație. Artistul britanic a fost fermecat de frumusețea româncei.

Mădălina Ghenea este una dintre cele mai frumoase femei din lume și mulți bărbați celebri i-au căzut la picioare de-a lungul timpului. Iar acum a venit rândul lui Robbie Williams să fie cucerit de farmecul româncei. Aristul britanic nu a mai ținut cont de nimic și a s-a urcat pe masă pentru a-i face o dedicație modelului, prezent la un eveniment monden.

Momentul în care Robbie Williams îngenunchiază în fața Mădălinei Ghenea și îi face o dedicație

Robbie Williams a fost fermecat de frumusețea Mădălinei Ghenea. Atât artistul, cât și modelul au fost invitați recent la petrecerea aniversară a milionarului italian Leonardo Maria Del Vecchio, însă românca a fost cea care a atras toate privirile.

Mădălina a fost prezenta la evenimentul exclusivist în calitate de fost iubită a moștenitorului imperiului Luxottica și nu a trecut neobservată. Aceasta și celebrul cântăreț au fost protagoniștii unui moment incendiar.

Robbie Williams a urcat pe o masă decorată cu flori și i-a făcut o dedicație muzicală frumoasei românce, în timp ce o privea intens în ochi. Vedeta și-a intrat foarte bine în rol, în timp ce era așezată pe un scaun și îi sorbea fiecare cuvât artistului britanic.

Momentul a fost cu atât mai „fierbinte” cu cât Robbie Williams i-a oferit un trandafir roșu Mădălinei în timp ce era îngenunchiat în fața ei.

Totul a fost filmat și chiar vedeta a fost cea care a împărtășit imaginile inedite cu urmăritorii ei din mediul online.

Mădălina Ghenea, declarații rare despre fiica sa și a lui Matei Stratan. Ce a spus despre rolul de mamă singură

Viața Mădălinei Ghenea s-a schimbat complet de când a devenit mama lui Charlotte. Copila în vârstă de opt ani locuiește împreună cu actrița, în Italia, după despărțirea părinților.

„Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun că în momentul în care am devenit mamă cumva am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani.

Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera, și timpul care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă, și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță.”, a declarat Mădălina Ghenea, citată de libertatea.ro.

Matei Stratan, tatăl fetiței, plătește lunar pensie alimentară, contribuind cu 1.500 de euro lunar. Cu toate acestea, responsabilitățile financiare principale rămân pe umerii actriței.

„Plătesc singură chiria la Milano, nu plăteşte nimeni pentru mine. Charlotte primeşte 1.500 de euro pe lună de la tatăl ei.”, spunea Mădălina Ghenea acum ceva vreme, potrivit sursei citate.