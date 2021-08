Roxana Ionescu, surprinsă într-o ipostază romantică alături de Tinu Vidaicu. Cum s-au fotografiat cei doi

Roxana Ionescu, cunoscută publicului pentru rolul unei „Mame Natură”, se numără printre cele mai frumoase și provocatoare femei din showbiz-ul autohton. Aceasta impresiona de fiecare dată cu ținutele sale sexi și frumusețea deosebită, însă a decis să se retragă de pe micile ecrane ale telespectatorilor.

Vedeta are și acum o mulțime de admiratori, însă Tinu Vidaicu este cel care a reușit să o cucerească și să o ducă la altar. După o relație de mai bine de 5 ani, cei doi au luat decizia să se căsătorească în 2020.

Încă de când a revenit pe rețelele sociale, focoasa blondină nu se teme să publice imagini alături de soțul său. Ipostazele în care cei doi se lasă fotografiați nu pot fi trecute cu vederea, iar reacțiile fanilor apar imediat.

Cum s-au fotografiat Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu

Deși și-a obișnuit prietenii din mediul online cu postările sale, Roxana Ionescu i-a susprins de data aceasta cu gestul făcut într-o fotografie alături de cel mai important bărbat din viața sa. Cei doi s-au lăsat fotografiați lângă piscină, însă ceea ce a atras toată atenția internauților a fost ipostaza romantică.

Într-o rochie neagră și provocatoare care i-a pus în valoare atuurile fizice, ”Mama Natură” a fost surprinsă în timp ce își săruta soțul pe obraz. Totodată, Tinu Vidaicu a apărut extrem de încântat de gestul partenerei sale, drept dovadă stă și zâmbetul pe care l-a afișat în timpul pozei.

Un lucru este evident, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu se potrivesc de minune, iar relația lor este una puternică și sudată. Cei doi reușesc să cucerească mereu prietenii virtuali cu farmecul lor și eleganța de care dau dovadă.

”Mama Natură” și soțul său au făcut furori împreună și la cununia Gabrielei Prisăcariu cu Dani Oțil, acolo unde au fost și nași de cununie. Cei doi s-au făcut remarcați imediat prin stilul lor vestimentar.

Cu ce se ocupă TInu Vidaicu, soțul Roxanei Ionescu

Încă din 2004, Tinu Vidaicu s-a ocupat cu managementul artistic, organizarea de evenimente, branding, marketing şi coaching. Tot în același an, soțul Roxanei Ionescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți DJ ai Timișoarei.

Acesta a absolvit în 2006 Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica Timișoara, potrivit CV-ului său.

„Job-ul de DJ, ca meserie principală l-am practicat până în 2009. După acest an m-am lansat cu adevărat în antreprenoriat. În anii următori am oferit consultanţă, am construit echipe performante, am construit locaţii premiate naţional şi internaţional şi am organizat evenimente grandioase. Am fost chiar şi asociat al unei echipe de baschet în Liga Naţională. Am muncit mult, foarte mult. Sunt momente grele, fiindcă sunt workaholic şi uneori uit să mă opresc. Intervine oboseală, o oboseală pozitivă dar tot oboseala e…”, a povestit Tinu Vidaicu, conform adevărul.ro.

„Prin 2015-2016, când mi-am atins scopurile propuse şi am creat sisteme performante pentru afaceri, am decis sa fac din nou ceva pentru mine. Unii merg la pescuit, alţii fac tot felul de lucruri pentru limpezirea minţii sau relaxare dar eu, am revenit, de data asta ca hobby, în muzică. Ea m-a scos din starea alertă în care eram. Tocmai fiindcă de această dată am făcut muzica din pasiune, fără presiune, în 2-3 ani am creat împreună cu George Hora unul dintre cele mai apreciate proiecte muzicale din ţară, pe numele său Dirty Nano. Am făcut în aşa fel lucrurile încât să-mi placă să le fac. Nu am făcut nimic din tot ceea ce am realizat fără ca înainte sa mă asigur că transform povestea într-una în care să cred cu toată fiinţa şi eu şi cei pe care îi atrag alături de mine”, a mai adăugat el în urmă cu câteva luni, conform sursei citate.

