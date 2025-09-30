Antena Căutare
Cristina Ich, amenințată cu moartea. Ce măsuri a luat influencerița: „Nu elimină frica”

Cristina Ich trece printr-o perioadă dificilă, după ce a primit mai multe mesaje agresive. Iată ce s-a întâmplat și ce decizie a luat influencerița.

Cristina Ich a primit mai multe mesaje de amenințare | Instagram

Cristina Ich a relatat pe rețelele de socializare situația dificilă în care se află. Influencerița a primit mai multe mesaje de amenințare, ceea ce a speriat-o îngrozitor.

Ce măsuri a luat Cristina Ich, după ce a primit mesaje de amenințare cu moartea

Cristina Micu, originară din Republica Moldova, este cunoscută în România drept Cristina Ich. Este model, influenceriță și antreprenoare în domeniul beauty și a atras rapid atenția românilor deoarece seamănă izbitor de mult cu Angelina Jolie. În 2019, a devenit mama unui băiețel, Noah Alexandru, din relația cu Alexandru Pițurcă.

Frumusețea i-a atras mulți admiratori, însă și mulți dușmani. Recent, influencerița a vorbit despre mesajele îngrijorătoare pe care le primește în mediul online, multe dintre ele amenințări cu moartea.

Cristina a mărturisit că a făcut deja plângere la Poliție și și-a luat o serie de măsuri de precauție atunci când iese din casă, potrivit unei surse. Cu toate acestea, viața sa nu pare să intre pe un făgaș normal, fiind tot timpuls stăpânită de frică atât pentru ea, cât și pentru fiul său.

„Am primit mesaje de amenințare. Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri? De ceva timp primesc mesaje cu: <<O să te omor>>, <<O să-ți fac asta>> și alte jurăminte de genul ăsta. Norocul meu e că, în mod normal, nu ies singură, dar asta nu elimină frica: îți este teamă să mai mergi pe stradă.

Am depus plângere la poliție și am luat măsuri, dar e incredibil că unii ajung atât de departe. Nu poți trăi liniștit știind că alții îți doresc răul” a fost mesajul influenceriței.

Mesajele nedorite nu s-au oprit aici, unele fiind adresate și copilului ei. Acest lucru a speriat-o și mai tare și a înfuriat-o deopotrivă. Cristina a mărturisit că nu înțelege intenția din spatele acestor declarații, mai ales la adresa copilului, Noah fiind un băiat vesel și energic.

„Ieri am primit un mesaj care m-a enervat atât de tare. (A primit block). În loc să ajungă la prietenii ei, mesajul a ajuns la mine. Și suna cam așa: <<Vai, nu o mai urmăresc pe asta de foarte mult timp, dar uite ce copil are, ha ha-ha..>> și râdea. Întrebarea mea este: <<Cum adică ce copil am? În afară de faptul că am un copil absolut superb și super smart, copil pe care orice mamă s-ar simți mândră să îl aibă.

Un copil vesel care dansează și se bucură de viață, care e plin de energie… nu am înțeles unele ce vor să spună. În loc să aruncați cu răutăți gratuite mai bine v-ați uita mai atent la ce aveți voi acasă”, a completat ea.

