Cristina Ich și iubitul ei au plecat într-o nouă vacanță, iar influencerița a postat pe rețelele de socializare prima imagine cu el.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 August 2025, 13:31 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 14:34
Cristina Ich, prima imagine cu presupusul logodnic. Influencerița nu-l mai ascunde. În ce ipostază s-au fotografiat | Captură Instagram

Potrivit informațiilor vehiculate în presa tabloidă, Cristina Ich și Daniel Niculae formează un cuplu de aproximativ un an. La finalul lunii noiembrie, influencerița ar fi fost cerută în căsătorie cu un inel în valoare de jumătate de milion de euro. Extrem de discretă, Cristina Ich nu s-a afișat prea des în compania bărbatului.

Cristina Ich a postat prima fotografie cu iubitul

Deși s-a aflat de relația lor încă de toamna trecută, Cristina Ich a refuzat să se afișeze în compania lui Daniel Nicuale. De curând, influencerița a postat câteva fotografii în care i se poate zări chipul bărbatului. În una dintre ele, cei doi se sărută. Până acum, acesta a apărut doar în ipostaza în care o ținea de mână sau în brațe pe Cristina.

Vedeta a ales ca, de această dată, să nu își mai expună relația în mediul online și să păstreze detaliile despre momentele cu partenerul ei departe de ochii publicului curios și ai presei.

Anul trecut, frumoasa brunetă și-a sărbătorit ziua de naștere într-o escapadă la Amsterdam, alături de iubitul ei. Seara la cină, ea a avut parte de cea mai frumoasă surpriză atunci când se pare că cei doi s-ar fi logodit, potrivit presei.

Atunci, Cristina Ich a postat la Instastory o fotografie cu ea purtând un inel cu o piatră prețioasă pe degetul inelar, iar pe fotografie a adăugat textul „Pentru totdeauna”. Chiar dacă ea nu a confirmat ceva în mod oficial, speculațiile presei și ale fanilor nu au întârziat să apară.

Cum a reacționat Cristina Ich când a fost acuzată că i-a furat soțul celei mai bune prietene

După ce a fost acuzată că ea este motivul pentru care Daniel Niculae și fosta lui soție au divorțat, Cristina Ich a reacționat.

​​„Un bărbat nu este un accesoriu pe care îl poți <<fura>>. Cât despre prietene, foarte puțini oameni știu cu adevărat cine sunt prietenii mei adevărați. Prietenia nu se construiește peste noapte, ci cere timp, dedicare și răbdare. Poate de aceea am puțini prieteni. Restul sunt doar cunoștințe.

De obicei, cea mai bună prietenă știe totul despre tine: ce mănânci, cum dormi, ce te enervează, ce-ți place și ce nu. Știe când să tacă și când să vorbească, când ai nevoie de spațiu și când să te tragă înapoi la realitate. Prietenia adevărată e despre detalii, constanță și loialitate și, sincer, dacă nu e asta, atunci nu e prietenie, ci o conexiune temporară”, a spus Cristina Ich, în mediul online, potrivit unei surse.

