Rezultatele loto la extragerile de azi, 20 septembrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 20 septembrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

La tragerile de joi, 17 septembrie, Loteria Română a acordat 16.203 de câștiguri în valoare totală de peste 2,39 milioane de lei.

Rezultate LOTO - Duminică, 20 septembrie 2026: 1, 62 milioane de euro la Loto 6/49 și peste 1, 39 milioane de euro la Joker

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La tragerea Noroc Plus, la categoria a I, s-a înregistrat un câștig în valoare de 892.089,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Cluj-Napoca. La tragerea Loto 6/49 de joi, la categoria a III-a, s-au înregistrat trei câștiguri în valoare de 78.750,26 de lei fiecare.

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 20 septembrie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 20 septembrie 2026: 30, 34, 29, 24, 26, 3

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 20 septembrie 2026: 8, 6, 5, 4, 4, 6

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 20 septembrie 2026: 3, 9, 8, 38, 21, 40

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 20 septembrie 2026: 5, 2, 1, 0, 0, 7

Rezultate Loto la Noroc, azi, 20 septembrie 2026: 3, 0, 4, 2, 0, 8, 3

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 20 septembrie 2026: 46, 21, 2, 16, 5, 22

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,62 milioane de euro Report la Joker la categoria I de peste 1,39 milioane de euro

Urmează Joker, cu peste 7,34 milioane de lei, și Noroc, unde reportul cumulat trece de 5 milioane de lei.

La Loto 5/40 sunt peste 1,56 milioane de lei la categoria I, iar Super Noroc intră în tragere cu mai mult de 430.200 de lei.

În total, reporturile anunțate pentru aceste jocuri depășesc 22,8 milioane de lei înaintea tragerilor din 20 septembrie.