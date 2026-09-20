Atunci când aleg un loc în care să-și crească un copil, părinții iau în calcul o mulțime de lucruri: sănătatea, educația, siguranța, nivelul de trai sau perspectivele pe care le va avea cel mic.

Care sunt cele mai bune țări în care să-ți crești copilul. Pe ce loc se află România și ce oferă statele din fruntea clasamentelor | Profimediaimages.ro

Un raport UNICEF publicat în 2026 arată care sunt țările în care copiii au cele mai bune rezultate în privința bunăstării. România reușește să intre în primele zece, însă datele arată și diferențe importante între domeniile analizate.

Olanda, Danemarca și Franța ocupă primele trei poziții în clasamentul privind bunăstarea copiilor realizat de UNICEF Innocenti și publicat în mai 2026, potrivit www.unicef.org. Raportul analizează situația copiilor din țări cu venituri ridicate și/sau membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Pentru clasamentul general au putut fi evaluate complet 37 de state. Specialiștii au luat în calcul trei mari aspecte ale vieții copiilor: bunăstarea mintală, sănătatea fizică și competențele academice și sociale.

Care sunt cele mai bune țări pentru copii, potrivit clasamentului UNICEF

Primele zece poziții ale clasamentului sunt ocupate de:

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1. Olanda

2. Danemarca

3. Franța

4. Portugalia

5. Elveția

6. Irlanda

7. Lituania

8. Spania

9. România

10. Ungaria

Așadar, România se află pe locul 9 în clasamentul general al bunăstării copiilor dintre cele 37 de țări care au putut fi evaluate complet, conform raportului UNICEF Innocenti 2026, publicat pe www.unicef.org/innocenti/reports/report-card-20. Clasamentul nu trebuie interpretat însă ca o listă absolută a celor mai bune țări din lume în care să crești un copil. UNICEF compară anumite rezultate măsurabile privind viața copiilor, iar raportul arată că inclusiv țările aflate în frunte au domenii în care mai au de făcut progrese.

De ce Olanda se află pe primul loc

Olanda ocupă prima poziție în clasamentul general. Țara este pe locul 1 la bunăstarea mintală a copiilor, pe locul 5 la sănătatea fizică și pe locul 11 în ceea ce privește competențele. Danemarca, aflată pe poziția a doua, are rezultate foarte bune mai ales la sănătatea fizică, unde ocupă primul loc. Este pe locul 4 la bunăstarea mintală și pe locul 7 la competențe. Franța completează podiumul. Aceasta ocupă locul 2 la sănătatea fizică, locul 9 la competențe și locul 12 la bunăstarea mintală, arată datele publicate de www.unicef.org. În spatele lor se află Portugalia și Elveția, urmate de Irlanda, Lituania și Spania.

România este pe locul 9. La ce capitol stă foarte bine

Poziția României este una interesantă, mai ales dacă privim separat cele trei categorii analizate. România ocupă locul 2 la bunăstarea mintală, fiind depășită la acest capitol doar de Olanda. În schimb, situația este diferită în celelalte două domenii.

Țara noastră se află pe locul 24 la sănătatea fizică și pe locul 22 la competențe, potrivit clasamentului UNICEF.

Pentru evaluarea bunăstării mintale au fost utilizate date privind satisfacția de viață a adolescenților și rata sinuciderilor în rândul acestora. Sănătatea fizică a fost evaluată prin indicatori precum mortalitatea infantilă și prevalența supraponderalității și obezității, iar pentru competențe au fost luate în calcul atât performanțele academice, cât și abilitățile sociale. Datele provin, între altele, din PISA 2022, Organizația Mondială a Sănătății și alte baze de date internaționale, explică UNICEF România pe www.unicef.org/romania.

Clasamentul scoate la iveală și probleme importante pentru România

Locul 9 din clasamentul general nu înseamnă că situația copiilor din România este lipsită de probleme. Raportul UNICEF 2026 atrage atenția în mod special asupra efectelor inegalității economice. Conform datelor UNICEF, rata sărăciei monetare în rândul copiilor din România a fost de 26,2% în 2024. Mai mult, România înregistrează cel mai mare decalaj dintre țările cu date comparabile analizate în raport în ceea ce privește competențele de bază la matematică și citire între copiii din familiile cu cele mai mari venituri și cei din familiile cu cele mai mici venituri. Astfel, 79,2% dintre copiii proveniți din cincimea familiilor cu cele mai mari venituri au competențe de bază la matematică și citire, în timp ce procentul scade la numai 17,9% în cazul copiilor din cincimea familiilor cu cele mai mici venituri, potrivit www.unicef.org/romania.

Ce au în comun țările în care copiii au rezultate mai bune

Una dintre concluziile raportului este că bogăția unei țări nu garantează automat o copilărie mai bună. UNICEF arată că statele în care inegalitatea veniturilor și sărăcia în rândul copiilor sunt mai reduse tind să obțină rezultate generale mai bune pentru copii. Accesul la servicii medicale, educația, sprijinul acordat familiilor și reducerea sărăciei pot avea un rol important. UNICEF recomandă, printre altele, sisteme mai bune de protecție socială și alocații pentru familii, investiții în școli și comunitățile dezavantajate, acces la locuințe și spații publice de calitate și măsuri pentru reducerea inegalităților din educație, potrivit www.unicef.org.

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