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Shakira, fotografiată în costum de baie la plajă. Cum arată la 49 de ani și ce au observat fanii

Shakira a fost surprinsă în costum de baie, pe o plajă din Miami. Ce au observat fanii la vedeta de 49 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 12 Iulie 2026, 19:56 | Actualizat Duminica, 12 Iulie 2026, 19:56
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Shakira, fotografiată în costum de baie la plajă. Cum arată la 49 de ani și ce au observat fanii | GettyImages
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Shakira, apariție spectaculoasă la piscină. Costumul de baie care i-a pus în evidență silueta a atras toate privirile.

Shakira, fotografiată în costum de baie la plajă

Shakira continuă să impresioneze cu aparițiile sale, iar cele mai recente fotografii surprinse de paparazzi demonstrează că artista se află într-o formă fizică de excepție. Aflată în Miami, cântăreața columbiană a fost fotografiată în timp ce se bucura de câteva momente de relaxare la piscina unui complex exclusivist.

La 49 de ani, Shakira a atras imediat atenția cu alegerea vestimentară. Vedeta a purtat un costum de baie roșu, accesorizat cu franjuri, pe care l-a completat cu o fustiță mini în aceeași nuanță. Ținuta de inspirație estivală i-a evidențiat silueta tonifiată și a demonstrat încă o dată că artista se menține într-o formă fizică admirabilă.

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Dacă trupul său a fost apreciat aproape în unanimitate de admiratori, aspectul chipului a stârnit numeroase discuții în mediul online. După publicarea imaginilor, mulți internauți au remarcat că fața artistei pare diferită față de aparițiile anterioare și au speculat că aceasta ar fi apelat la intervenții estetice sau tratamente de întinerire.

Comentariile au împărțit rapid comunitatea de fani în două tabere. Unii au considerat că Shakira arată spectaculos și că este normal să recurgă la mici retușuri, dacă își dorește acest lucru.

„Are aproape 50 de ani și arată extraordinar”, a scris un admirator, în timp ce un altul a comentat: „Nu înțeleg de ce este criticată. Este superbă.”

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Pe de altă parte, au existat și persoane care au fost de părere că artista și-ar fi schimbat prea mult trăsăturile feței, arată acest site.

„Arată foarte bine pentru vârsta ei, dar cred că a exagerat cu intervențiile”, a fost unul dintre mesajele apărute în secțiunea de comentarii.

Ce spun fanii despre Shakira

Această apariție vine la scurt timp după ce Shakira a fost în centrul unor speculații apărute pe rețelele sociale. În urma recitalului susținut la deschiderea Cupei Mondiale, unii utilizatori au lansat teoria potrivit căreia artista ar fi fost înlocuită pentru câteva secunde de o sosie, bazându-se pe un videoclip foarte scurt devenit viral. Informațiile nu au fost însă susținute de dovezi și au rămas la nivel de speculație.

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Indiferent de comentariile legate de aspectul său fizic, un lucru rămâne cert: Shakira continuă să fie una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală internațională. Fiecare apariție publică a sa generează interes, iar stilul, energia și prezența scenică o mențin în atenția publicului din întreaga lume.

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