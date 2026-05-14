„Furnicuțele”, invitată Georgiana Lobonț. Cum arată surorile artistei și ce meserii au

În această ediție a emisiunii Furnicuțele, invitată a fost Georgiana Lobonț. Aceasta a fost foarte emoționată când și-a văzut surorile, fiind o reală surpriză pentru artistă.

Artista Georgiana Lobonț a fost invitată în emisiunea Furnicuțele. Denise Rifai le-a adus și pe surorile acestei și împreună au vorbit despre copilăria lor, dar și despre carierele pe care și le-a ales fiecare.

Cum arată surorile artistei și ce meserii au

Georgiana Lobonț a declarat că înainte de a fi cântăreață, a făcut Facultatea de Drept, ba chiar a și profesat o perioadă în acest domeniu. Când le-a avut aproape pe surorile sale în platoul emisiunii Furnicuțele, le-a lăudat. A menționat că este sora mai mare și a specificat că fiecare își dă interesul pentru binele celeilalte.

„Nu există ajutor mai mare din partea altcuiva.”, a spus artista. Cele două au zburat de la Cluj la București pentru a fi alături de Georgiana în emisiunea Furnicuțele. Ramona este sora cea mică, Florina este cea mijlocie, iar Georgiana este sora cea mare.

Articolul continuă după reclamă

Între Georgiana și sora sa Ramona este o diferență de șase ani, iar artista a punctat că numele Ramona i-a fost pus datorită ei, asta pentru că avea la școală o educatoare pe care a apreciat-o încă de la început.

„Numele Ramona este de la doamna educatoare, mereu îi ziceam mamei. Și Florina s-a născut în ziua de Florii.”, a povestit Georgiana Lobonț. Deși toate trei cântă, Ramona are meseria de economist, iar Florina este medic rezident pe specializarea medicină de familie. Întrebat ce ar dori să schimbe la Georgiana, cele două surori au răspuns „impulsivitatea”.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Mircea Badea. Omul de televizune a rămas acoperit doar de un prosop în fața lui Denise Rifai

„Atunci când oamenii greșesc, mă enervez și se aude.”, a declarat Georgiana Lobonț. Cu toate acestea, întrebată de către o Furnicuță dacă a spart vreun obiect la nervi, artista a menționat că nu a ajuns în acest punct al vieții.

Georgiana Lobonț și-a sunat familia în emisiunea Furnicuțele

Vedeta a dezvăluit că înainte de Furnicuțele a fost foarte nervoasă și tristă pentru faptul că a muncit mult în ultimele luni și a apucat să-și vadă copiii foarte puțin.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Mircea Badea. Cum arată sora celebrului prezentator

Vedeta a povestit că și-a sunat soțul de mai multe ori, însă acesta nu a răspuns. În acel moment, Denise Rifai i-a propus să-l sune chiar în emisiune. Aceasta i-a sunat, au răspuns, și le-a arătat tuturor ce a gătit soțul său pentru cei mici.

Irina și Edi sunt copiii vedetei, despre care acesta a avut doar cuvinte de laudă și cărora le-a transmis numai lucruri frumoase. Deși judecată pentru fizicul său, artista a subliniat că întotdeauna a fost mândră de cum arată.