„Furnicuțele”, invitat Mircea Badea. Omul de televizune a rămas acoperit doar de un prosop în fața lui Denise Rifai

În această ediție a emisiunii Furnicuțele, Mircea Badea a rămas doar într-un prosop pentru a participa la un joc alături de Oase. Ce s-a întâmplat mai departe.

Mircea Badea, invitat în emisiunea Furnicuțele, a participat la jocurile prezentate de îndrăgita Denise Rifai. A vorbit, printre altele, despre genul de muzică preferat, și despre felul în care arată la 52 de ani.

Denise Rifai a dezvăluit că este fană a emisiunii lui Mihai Gâdea. I-a arătat lui Mircea Badea un moment din propria emisiune, atunci când și-a desfăcut cămașa.

„Cum ar fi să rămână Mircea Badea la bustul gol?”, a transmis Denise Rifai înainte ca omul de televizune să intre în joc împreună cu Oase. După ce Furnicuțele i-au complimentat fizicul de invidiat, acesta a mărturisit că antebrațele și le-a lucrat datorită faptului că s-a obișnuit să conducă mult prin București.

„Îți place să fii în centrul atenției?”, a întrebat Denise Rifai. Mircea Badea a subliniat că nu este adeptul acestei situații. A intrat într-o cadă, îmbrăcat doar în pantaloni scurți, și a jucat un joc alături de Oase. Pe măsură ce greșeau, li se punea mai multă gheață în cadă.

„Mircea, pare că ești în confort, mă.”, i-a zis Denise Rifai. Întrebat care a fost motivul pentru care a început să vorbească „singur” în emisiunile sale, Mircea Badea a replicat că foama a fost principala idee.

La ce facultate a studiat Mircea Badea

Invitatul de astăzi al emisiunii Furnicuțele, a povestit despre studiile pe care le are. A studiat cibernetică, și înainte de aceasta, matematică. Tatăl său, profesor de matematică, iar mama, profesoară de limba română.

Și-a lăudată sora, și a subliniat că a fost olimpică la limba latină. Mircea Badea a menționat că umor pe care îl are provine atât de la mama cât și de la tatăl său. De asemenea, a lăsat să se înțeleagă faptul că atunci când era în școală, deși nu copia, acest gest s-a creat în timp.

„Când s-a produs declicul?”, a întrebat Denise Rifai.

„Când a intrat instinctul de supraviețuire. Eram bun la matematică, pe vechi.”, a povestit Mircea Badea. Ulterior, a povestit o întâmplare care a avut loc în timpul unui examen. S-a lovit singur, pentru a avea o absență, totul pentru că nu știa răspunsurile în acel moment.

„Tabla înmulțirii o știu că mi-am reamintit cu Vlăduț.”, a povestit Mircea Badea. La scurtă vreme după această discuție, a intrat în emisiune și sora acestuia, Naty. A povestit despre întâmplările din copilărie, dar l-a și caracterizat pe fratele său.