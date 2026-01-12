Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și a ajuns de urgență la spital. Care este starea ei și ce s-a aflat

Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și a ajuns de urgență la spital. Care este starea ei și ce s-a aflat

Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și a ajuns de urgență la spital. Descoperă cele mai noi informații despre îndrăgita artistă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 12 Ianuarie 2026, 18:12 | Actualizat Marti, 13 Ianuarie 2026, 00:58
Galerie
Descoperă cele mai noi informații despre Sofia Vicoveanca | hepta

Duminică, în data de 11 ianuarie 2026, Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și a fost dusă de urgență la spitalul din Suceava. Incidentul s-ar fi petrecut în noaptea de 10 spre 11 ianuarie și îndrăgita artistă de muzică populară a fost internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Descoperă în rândurile de mai jos cele mai noi informații despre interpretă.

Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și a ajuns de urgență la spital. Care este starea ei și ce s-a aflat

Sofia Vicoveanca, denumită și „regina sau privighetoarea cântecului bucovinean”, este fără și doar poate una dintre cele mai îndrăgite, apreciate și longevive interprete de muzică populară din România.

Citește și: Cum reușește Sofia Vicoveanca să-și mențină tenul atât de sănătos și curat la vârsta de 82 de ani. Ce secret deține

Articolul continuă după reclamă

Totuși, artista în vârstă de 84 de ani, pe numele ei real Sofia Fusa (căsătorită Micu), a trecut printr-o situație extrem de neplăcută în noaptea de de 10 spre 11 ianuarie, atunci când a suferit un infarct. Aceasta a fost internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, acolo unde medicii i-au acordat îngrijirile necesare pe secția de cardiologie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ulterior, starea îndrăgitei artiste de muzică populară s-a îmbunătățit și s-a aflat astfel că pacienta este în stare stabilă.

„Starea pacientei este stabilă”, a fost mesajul transmis de medicul Tiberius Brădățan, care este totodată și purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, potrivit Agerpres.

Acesta totuși nu a oferit alte detalii despre situația medicală artistei, după ce familia acesteia ar fi cerut discreție. Momentan, interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca va rămâne sub supravegherea medicilor.

În ciuda vârstei de 84 de ani și a carierei de peste 65 de ani, îndrăgita artistă este extrem de activă și are agenda plina de evenimente.

imagine cu sofia vicoveanca

În vara lui 2025, Sofia Vicoveanca i-a luat pe mulți prin surprindere atunci când a ajunțat că și-a ales deja ținuta pentru înmormântare. Chiar dacă este mereu ocupată, iar starea sa de sănătate este bună, interpreta a luat o decizie neașteptată pentru momentul în care va fi condusă pe ultimul drum. Se pare că aceasta și-a ales deja hainele cu care va fi îmbrăcată la propria înmormântare. Vedeta a dezvăluit că preferă să poarte un costum popular deosebit pe ultimul drum, deoarece nu-i plac hainele foarte colorate. Așadar, a hotărât să își anunțe apropiații cu privire la decizia luată.

Carmen Șerban a vorbit deschis despre operațiile sale estetice. Cum reușește să arate atât de bine la 55 de ani...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: &#8220;Era un om extraordinar&#8221;
Observatornews.ro Bărbatul mort în autobuz, sacrificat de călători. S-au temut că întârzie acasă dacă sună la 112 Bărbatul mort în autobuz, sacrificat de călători. S-au temut că întârzie acasă dacă sună la 112
Antena 3 Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia. Poliția crede că știe de unde sunt milioanele Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia. Poliția crede că știe de unde sunt milioanele
SpyNews Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Carmen Șerban a vorbit deschis despre operațiile sale estetice. Cum reușește să arate atât de bine la 55 de ani
Carmen Șerban a vorbit deschis despre operațiile sale estetice. Cum reușește să arate atât de bine la 55 de ani
Somon sau pui. Care este cea mai bună sursă de proteine pentru sănătatea inimii
Somon sau pui. Care este cea mai bună sursă de proteine pentru sănătatea inimii Catine.ro
Sfaturile pe care Ramona Olaru le-a primit de la mama ei cu privire la căsătorie după divorț. Ce a dezvăluit asistenta TV
Sfaturile pe care Ramona Olaru le-a primit de la mama ei cu privire la căsătorie după divorț. Ce a dezvăluit...
Can Yaman a făcut primele declarații după acuzațiile care i s-au adus. Ce a avut de spus actorul turc
Can Yaman a făcut primele declarații după acuzațiile care i s-au adus. Ce a avut de spus actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de... Libertatea.ro
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis HelloTaste.ro
Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia. Poliția crede că știe de unde sunt milioanele
Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia. Poliția crede că știe... Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Salvia este sacră. Cum să elimini blocajele energetice din casă și să atragi vibrații pozitive în viața ta
Salvia este sacră. Cum să elimini blocajele energetice din casă și să atragi vibrații pozitive în viața ta Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani Observator
Remedii naturale pentru secreții nazale abundente. Cum poți ameliora acest simptom
Remedii naturale pentru secreții nazale abundente. Cum poți ameliora acest simptom MediCOOL
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele UseIT
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x