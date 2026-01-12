Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și a ajuns de urgență la spital. Descoperă cele mai noi informații despre îndrăgita artistă.

Duminică, în data de 11 ianuarie 2026, Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și a fost dusă de urgență la spitalul din Suceava. Incidentul s-ar fi petrecut în noaptea de 10 spre 11 ianuarie și îndrăgita artistă de muzică populară a fost internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Descoperă în rândurile de mai jos cele mai noi informații despre interpretă.

Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și a ajuns de urgență la spital. Care este starea ei și ce s-a aflat

Sofia Vicoveanca, denumită și „regina sau privighetoarea cântecului bucovinean”, este fără și doar poate una dintre cele mai îndrăgite, apreciate și longevive interprete de muzică populară din România.

Totuși, artista în vârstă de 84 de ani, pe numele ei real Sofia Fusa (căsătorită Micu), a trecut printr-o situație extrem de neplăcută în noaptea de de 10 spre 11 ianuarie, atunci când a suferit un infarct. Aceasta a fost internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, acolo unde medicii i-au acordat îngrijirile necesare pe secția de cardiologie.

Ulterior, starea îndrăgitei artiste de muzică populară s-a îmbunătățit și s-a aflat astfel că pacienta este în stare stabilă.

„Starea pacientei este stabilă”, a fost mesajul transmis de medicul Tiberius Brădățan, care este totodată și purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, potrivit Agerpres.

Acesta totuși nu a oferit alte detalii despre situația medicală artistei, după ce familia acesteia ar fi cerut discreție. Momentan, interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca va rămâne sub supravegherea medicilor.

În ciuda vârstei de 84 de ani și a carierei de peste 65 de ani, îndrăgita artistă este extrem de activă și are agenda plina de evenimente.

În vara lui 2025, Sofia Vicoveanca i-a luat pe mulți prin surprindere atunci când a ajunțat că și-a ales deja ținuta pentru înmormântare. Chiar dacă este mereu ocupată, iar starea sa de sănătate este bună, interpreta a luat o decizie neașteptată pentru momentul în care va fi condusă pe ultimul drum. Se pare că aceasta și-a ales deja hainele cu care va fi îmbrăcată la propria înmormântare. Vedeta a dezvăluit că preferă să poarte un costum popular deosebit pe ultimul drum, deoarece nu-i plac hainele foarte colorate. Așadar, a hotărât să își anunțe apropiații cu privire la decizia luată.