Soția lui George Simion este însărcinată pentru a doua oară. Ilinca a publicat prima imagine cu burtica de gravidă

Ilinca Simion și George Simion se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară. Soția liderului AUR a publicat primele imagini cu burtica de gravidă și a făcut anunțul pe rețelele sociale.

Ilinca Simion și George Simion se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară. Soția liderului AUR a publicat primele imagini cu burtica de gravidă și a făcut anunțul pe rețelele sociale. | Hepta

Familia lui George Simion se pregătește pentru un nou motiv de bucurie. Ilinca Simion este însărcinată pentru a doua oară, iar vestea a fost făcută publică prin intermediul rețelelor de socializare, unde soția liderului AUR a postat primele imagini cu burtica de gravidă.

Soția lui George Simion este însărcinată pentru a doua oară

La puțin peste doi ani de la nașterea primului copil, Ilinca și George Simion urmează să își mărească familia cu încă un membru. Anunțul a fost primit cu entuziasm de urmăritorii cuplului, care le-au transmis numeroase mesaje de felicitare.

Ilinca Simion a publicat pe conturile sale de social media o fotografie alb-negru în care apare mângâindu-și burtica de gravidă. Ulterior, aceasta a postat și o imagine în costum de baie, în secțiunea Instagram Story, însoțită de un mesaj emoționant.

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„Am uitat să vă spun că urmează să devin o mămică din nou”, a scris Ilinca Simion în dreptul fotografiei.

George și Ilinca Simion traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor de familie. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în aprilie 2024, când s-a născut băiețelul lor. Deși sunt foarte discreți în ceea ce privește viața personală, vestea celei de-a doua sarcini a fost împărtășită cu bucurie urmăritorilor lor din mediul online.

Până în acest moment, cuplul nu a dezvăluit sexul celui de-al doilea copil și nici alte detalii legate de sarcină. Cu toate acestea, imaginile publicate de Ilinca au fost suficiente pentru a stârni reacții pozitive și numeroase felicitări din partea celor care îi urmăresc activitatea.

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O poveste de iubire construită în timp

Ilinca și George Simion s-au căsătorit în august 2022, într-un eveniment care a atras atenția întregii țări. De atunci, cei doi au ales să își trăiască relația departe de expunerea excesivă, preferând să păstreze discreția asupra vieții de familie.

În timp ce George Simion este permanent în atenția publicului datorită activității sale politice, Ilinca a preferat să rămână în plan secund și să îl susțină din umbră. Relația lor a început însă cu mult înainte de căsătorie.

Cei doi s-au cunoscut în perioada campaniei pentru alegerile europarlamentare din 2019. La acea vreme, Ilinca era studentă la Facultatea de Drept și făcea parte din echipa de voluntari care îl sprijinea pe George Simion.

Politicianul a povestit în trecut că relația lor nu a început cu o dragoste la prima vedere, ci s-a construit treptat, pe măsură ce au ajuns să se cunoască mai bine.

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Ilinca era în echipa mea de la prima campanie. În momentul când am decis să intru în politică am candidat independent la europarlamentarele din 2019. Era în timpul facultății, era mică. Eu, ca și acum, aveam grija campaniei. De-abia după aceea, după doi ani, a început să se înfiripe ceva”, declara George Simion pentru Viva.

Astăzi, cei doi formează o familie unită și se pregătesc să își întâmpine al doilea copil. Pentru Ilinca și George Simion, următoarele luni vor fi pline de emoții și pregătiri, în așteptarea celui mai nou membru al familiei. Vestea sarcinii marchează un nou capitol important în povestea lor și aduce un nou motiv de bucurie în viața cuplului.