Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Soția lui George Simion este însărcinată pentru a doua oară. Ilinca a publicat prima imagine cu burtica de gravidă

Soția lui George Simion este însărcinată pentru a doua oară. Ilinca a publicat prima imagine cu burtica de gravidă

Ilinca Simion și George Simion se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară. Soția liderului AUR a publicat primele imagini cu burtica de gravidă și a făcut anunțul pe rețelele sociale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Iunie 2026, 13:33 | Actualizat Joi, 25 Iunie 2026, 13:34
Galerie
Ilinca Simion și George Simion se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară. Soția liderului AUR a publicat primele imagini cu burtica de gravidă și a făcut anunțul pe rețelele sociale. | Hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Familia lui George Simion se pregătește pentru un nou motiv de bucurie. Ilinca Simion este însărcinată pentru a doua oară, iar vestea a fost făcută publică prin intermediul rețelelor de socializare, unde soția liderului AUR a postat primele imagini cu burtica de gravidă.

Soția lui George Simion este însărcinată pentru a doua oară

La puțin peste doi ani de la nașterea primului copil, Ilinca și George Simion urmează să își mărească familia cu încă un membru. Anunțul a fost primit cu entuziasm de urmăritorii cuplului, care le-au transmis numeroase mesaje de felicitare.

Ilinca Simion a publicat pe conturile sale de social media o fotografie alb-negru în care apare mângâindu-și burtica de gravidă. Ulterior, aceasta a postat și o imagine în costum de baie, în secțiunea Instagram Story, însoțită de un mesaj emoționant.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am uitat să vă spun că urmează să devin o mămică din nou”, a scris Ilinca Simion în dreptul fotografiei.

George și Ilinca Simion traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor de familie. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în aprilie 2024, când s-a născut băiețelul lor. Deși sunt foarte discreți în ceea ce privește viața personală, vestea celei de-a doua sarcini a fost împărtășită cu bucurie urmăritorilor lor din mediul online.

Până în acest moment, cuplul nu a dezvăluit sexul celui de-al doilea copil și nici alte detalii legate de sarcină. Cu toate acestea, imaginile publicate de Ilinca au fost suficiente pentru a stârni reacții pozitive și numeroase felicitări din partea celor care îi urmăresc activitatea.

Citește și: Ilinca Simion a scris în autobiografia ei că a luat examenul la Liceul Militar din Breaza. Care e, de fapt, adevarul

O poveste de iubire construită în timp

Ilinca și George Simion s-au căsătorit în august 2022, într-un eveniment care a atras atenția întregii țări. De atunci, cei doi au ales să își trăiască relația departe de expunerea excesivă, preferând să păstreze discreția asupra vieții de familie.

În timp ce George Simion este permanent în atenția publicului datorită activității sale politice, Ilinca a preferat să rămână în plan secund și să îl susțină din umbră. Relația lor a început însă cu mult înainte de căsătorie.

Cei doi s-au cunoscut în perioada campaniei pentru alegerile europarlamentare din 2019. La acea vreme, Ilinca era studentă la Facultatea de Drept și făcea parte din echipa de voluntari care îl sprijinea pe George Simion.

Politicianul a povestit în trecut că relația lor nu a început cu o dragoste la prima vedere, ci s-a construit treptat, pe măsură ce au ajuns să se cunoască mai bine.

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Ilinca era în echipa mea de la prima campanie. În momentul când am decis să intru în politică am candidat independent la europarlamentarele din 2019. Era în timpul facultății, era mică. Eu, ca și acum, aveam grija campaniei. De-abia după aceea, după doi ani, a început să se înfiripe ceva”, declara George Simion pentru Viva.

+2
Mai multe fotografii

Astăzi, cei doi formează o familie unită și se pregătesc să își întâmpine al doilea copil. Pentru Ilinca și George Simion, următoarele luni vor fi pline de emoții și pregătiri, în așteptarea celui mai nou membru al familiei. Vestea sarcinii marchează un nou capitol important în povestea lor și aduce un nou motiv de bucurie în viața cuplului.

Imagini rare cu Kim, fiica Nicoletei Luciu. Tânăra a devenit model la doar 14 ani...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Când s-a născut, de fapt, Gigi Becali! Milionarul a făcut dezvăluirea uimitoare în ziua în care e sărbătorit Când s-a născut, de fapt, Gigi Becali! Milionarul a făcut dezvăluirea uimitoare în ziua în care e sărbătorit
Observatornews.ro Oferă salarii de 12.000 de lei pe lună, dar nu găsesc angajaţi. Domeniul are nevoie disperată de oameni Oferă salarii de 12.000 de lei pe lună, dar nu găsesc angajaţi. Domeniul are nevoie disperată de oameni
Antena 3 Câștigătorul celor 13.000.000 de euro de la Super Loto a pierdut banii. Nu a revendicat premiul în timp util, anunță loteria franceză Câștigătorul celor 13.000.000 de euro de la Super Loto a pierdut banii. Nu a revendicat premiul în timp util, anunță loteria franceză
SpyNews Denisa Drăgan a dat-o afară pe bona fiicei ei! Ce mare secret îi ascunsese și cum i-a pus în pericol viața copilei Denisa Drăgan a dat-o afară pe bona fiicei ei! Ce mare secret îi ascunsese și cum i-a pus în pericol viața copilei
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Kelly Osbourne, transformare incredibilă după ce apropiații s-au temut că o vor pierde. Imaginile care i-au uimit pe fani
Kelly Osbourne, transformare incredibilă după ce apropiații s-au temut că o vor pierde. Imaginile care i-au uimit...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Căsnicia Ancăi Serea a fost din nou luată sub lupă de către internauți. Ce au observat aceștia în mediul online
Căsnicia Ancăi Serea a fost din nou luată sub lupă de către internauți. Ce au observat aceștia în mediul online
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Nicușor Dan va încredința mandatul de premier PSD! Este luat în calcul și Alexandru Rogobete!
Nicușor Dan va încredința mandatul de premier PSD! Este luat în calcul și Alexandru Rogobete! BZI
Liderul AUR, atacat de propria „galerie”: „Ai lăsat pe capul românilor useriștii și pe Bolojan”
Liderul AUR, atacat de propria „galerie”: „Ai lăsat pe capul românilor useriștii și pe Bolojan” Jurnalul
Cornel Luchian, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a fost în comă: Singurul lucru care mă ține aici sunt copiii
Cornel Luchian, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a fost în comă: Singurul lucru care mă ține... Kudika
Rugaciunea pe care orice elev sa o rosteasca inainte de Evaluarea Nationala la Matematica. E grabic ajutatoare
Rugaciunea pe care orice elev sa o rosteasca inainte de Evaluarea Nationala la Matematica. E grabic ajutatoare Redactia.ro
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere Observator
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x