Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Tom Hardy, la bustul gol pe o plajă alături de soție. Nu mai are mușchii sculptați și e plin de tatuaje. Imaginile au uimit

Tom Hardy, la bustul gol pe o plajă alături de soție. Nu mai are mușchii sculptați și e plin de tatuaje. Imaginile au uimit

Tom Hardy a fost surprins într-o ipostază relaxată, departe de platourile de filmare, în timpul unei vacanțe în Barbados, unde s-a bucurat de mare alături de soția sa, Charlotte Riley.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 10 Mai 2026, 15:45 | Actualizat Vineri, 08 Mai 2026, 15:18
Galerie
Tom Hardy, la bustul gol pe o plajă alături de soție. Nu mai are mușchii sculptați și e plin de tatuaje. Imaginile au uimit | Profimedia
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Actorul în vârstă de 48 de ani a atras imediat atenția cu apariția sa la bustul gol. Departe de imaginea sculptată care l-a consacrat, Tom Hardy nu mai are pătrățele, dar, în schimb, se bucură de o colecție impresionantă de tatuaje.

Citește și: Actorul a devenit tată pentru a doua oară la 40 de ani. Bebelușul surpriză alături de a doua soție

Cum arată Tom Hardy la bustul gol la 48 de ani

Tom Hardy a fost surprins purtând o pereche de pantaloni scurți UFC, în timp ce se bucura de mare, într-o atmosferă frumoasă de vacanță, alături de familie. Actorul a fost văzut relaxându-se pe un șezlong, unde și-a aplicat cremă cu protecție solară, înainte de a intra în apă.

Articolul continuă după reclamă

Alături de el, Charlotte Riley, soția sa, a optat pentru un look simplu și natural: un costum de baie format din două piese, cu top negru și slip cu imprimeu. Actrița a renunțat la machiaj și și-a prins părul într-un coc lejer.

Actorul are peste 30 de tatuaje, fiecare cu o semnificație legată de momente importante din viața sa. Printre cele vizibile se numără inscripția „padre fiero” (tată mândru, în italiană), un steag britanic tatuat pe piept, dar și numărul din Marine Corps al tatălui celui mai bun prieten al său, potrivit Daily Mail, citat de filmnow.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un alt tatuaj celebru, „Leo knows all” („Leo știe tot”), a fost realizat după ce actorul a pierdut un pariu cu Leonardo DiCaprio. Acesta prezisese corect că Tom Hardy va primi o nominalizare la Oscar pentru rolul din „The Revenant”, mai transmite sursa citată mai sus.

Citește și: A fost un sex-simbol al anilor '90! Cum arată astăzi Lorenzo Lamas, celebrul actor din „Renegatul”

Cum a cucerit-o Tom Hardy pe soția sa

Tom Hardy și Charlotte Riley s-au cunoscut în 2008, pe platourile de filmare ale adaptării TV după romanul „La răscruce de vânturi” de Emily Bronte, iar povestea lor de dragoste a început în timpul filmărilor, potrivit filmnow.ro.

Sunt căsătoriți de aproximativ 12 ani și au împreună doi copii. Charlotte este și mama vitregă a fiului lui Tom dintr-o relație anterioară.

Actrița a povestit că Tom Hardy a cucerit-o într-un mod simplu, dar memorabil, cu o ceașcă de ceai.

„Mi-a făcut un ceai foarte bun. Puternic. Și mi-a spus că mama lui era nordică. Așa că mi-am zis: Bine. Când cineva îți oferă tot ce poate mai bun, știi că te așteaptă o viață frumoasă”, a mărturisit ea, citată de sursa menționată mai sus.

Tom Hardy, la bustul gol pe o plajă alături de soție. Nu mai are mușchii sculptați și e plin de tatuaje. Imaginile au uimit
+6
Mai multe fotografii

Charlotte a mai dezvăluit că, în ciuda reputației de „actor dur”, soțul ei este, în realitate, relaxat și plin de umor pe platourile de filmare.

Pavel Stratan, 25 de ani de căsnicie cu Rodica, mama Cleopatrei. Cum arată soția lui: „Fără ea nu aș fi avut nimic din c...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau” Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Observatornews.ro Produsul banal care ar putea deveni extrem de scump. Puţini şi-l vor mai permite Produsul banal care ar putea deveni extrem de scump. Puţini şi-l vor mai permite
Antena 3 O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
SpyNews Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cum arată și ce face Cameron Diaz la 53 de ani. Celebra actriță din Îngerii lui Charlie a luat o pauză lungă de la Hollywood
Cum arată și ce face Cameron Diaz la 53 de ani. Celebra actriță din Îngerii lui Charlie a luat o pauză lungă...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Actorul Ioan Isaiu a murit la 56 de ani. Care a fost cauza decesului
Actorul Ioan Isaiu a murit la 56 de ani. Care a fost cauza decesului
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți!
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți! BZI
Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri! Primăria Capitalei elimină 1.000 de licențe pe an
Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri! Primăria Capitalei elimină 1.000 de licențe pe an Jurnalul
VINERI se schimbă norocul! 4 zodii primesc, în sfârșit, CEA MAI BUNĂ VESTE! Vin 7 zile bune la rând!
VINERI se schimbă norocul! 4 zodii primesc, în sfârșit, CEA MAI BUNĂ VESTE! Vin 7 zile bune la rând! Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x