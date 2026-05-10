Tom Hardy a fost surprins într-o ipostază relaxată, departe de platourile de filmare, în timpul unei vacanțe în Barbados, unde s-a bucurat de mare alături de soția sa, Charlotte Riley.

Tom Hardy, la bustul gol pe o plajă alături de soție. Nu mai are mușchii sculptați și e plin de tatuaje. Imaginile au uimit | Profimedia

Actorul în vârstă de 48 de ani a atras imediat atenția cu apariția sa la bustul gol. Departe de imaginea sculptată care l-a consacrat, Tom Hardy nu mai are pătrățele, dar, în schimb, se bucură de o colecție impresionantă de tatuaje.

Citește și: Actorul a devenit tată pentru a doua oară la 40 de ani. Bebelușul surpriză alături de a doua soție

Cum arată Tom Hardy la bustul gol la 48 de ani

Tom Hardy a fost surprins purtând o pereche de pantaloni scurți UFC, în timp ce se bucura de mare, într-o atmosferă frumoasă de vacanță, alături de familie. Actorul a fost văzut relaxându-se pe un șezlong, unde și-a aplicat cremă cu protecție solară, înainte de a intra în apă.

Articolul continuă după reclamă

Alături de el, Charlotte Riley, soția sa, a optat pentru un look simplu și natural: un costum de baie format din două piese, cu top negru și slip cu imprimeu. Actrița a renunțat la machiaj și și-a prins părul într-un coc lejer.

Actorul are peste 30 de tatuaje, fiecare cu o semnificație legată de momente importante din viața sa. Printre cele vizibile se numără inscripția „padre fiero” (tată mândru, în italiană), un steag britanic tatuat pe piept, dar și numărul din Marine Corps al tatălui celui mai bun prieten al său, potrivit Daily Mail, citat de filmnow.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un alt tatuaj celebru, „Leo knows all” („Leo știe tot”), a fost realizat după ce actorul a pierdut un pariu cu Leonardo DiCaprio. Acesta prezisese corect că Tom Hardy va primi o nominalizare la Oscar pentru rolul din „The Revenant”, mai transmite sursa citată mai sus.

Citește și: A fost un sex-simbol al anilor '90! Cum arată astăzi Lorenzo Lamas, celebrul actor din „Renegatul”

Cum a cucerit-o Tom Hardy pe soția sa

Tom Hardy și Charlotte Riley s-au cunoscut în 2008, pe platourile de filmare ale adaptării TV după romanul „La răscruce de vânturi” de Emily Bronte, iar povestea lor de dragoste a început în timpul filmărilor, potrivit filmnow.ro.

Sunt căsătoriți de aproximativ 12 ani și au împreună doi copii. Charlotte este și mama vitregă a fiului lui Tom dintr-o relație anterioară.

Actrița a povestit că Tom Hardy a cucerit-o într-un mod simplu, dar memorabil, cu o ceașcă de ceai.

„Mi-a făcut un ceai foarte bun. Puternic. Și mi-a spus că mama lui era nordică. Așa că mi-am zis: Bine. Când cineva îți oferă tot ce poate mai bun, știi că te așteaptă o viață frumoasă”, a mărturisit ea, citată de sursa menționată mai sus.

Charlotte a mai dezvăluit că, în ciuda reputației de „actor dur”, soțul ei este, în realitate, relaxat și plin de umor pe platourile de filmare.