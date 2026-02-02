Antena Căutare
Transformare neașteptată pentru una dintre cântărețele t.A.T.u. Puțini ar recunoaște-o acum

Fanii au fost surprinși de transformarea prin care a trecut una dintre cântărețele din trupa t.A.T.u., ce a avut succes internațional în anii 2000.

Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 07:00 | Actualizat Vineri, 30 Ianuarie 2026, 15:44
Trupa t.A.T.u. a avut mai multe concerte în 2025 | Profimedia Images

Julia Volkova și Lena Katina formează trupa t.A.T.u., care a avut mai multe hituri la începutul anilor 2000. Printre acestea se numără și All The Things She Said, cântec care se bucură și acum de atenție pe rețelele de socializare, mai ales pe TikTok.

Dar unii fani care erau obișnuiți cu look-urile din trecut ale celor 2 artiste au fost surprinși de transformarea prin care a trecut Julia Volkova, scrie SceneMag.

De-a lungul anilor, cele 2 artiste au trecut prin numeroase controverse, care au început încă de la debutul lor.

Volkova, Katina și echipa lor au fost acuzați de exploatarea comunității LGBTQ+ pentru a atrage atenția.

Transformare neașteptată pentru una dintre cântărețele t.A.T.u.

Controversa a continuat mulți ani. În 2014, Volkova a făcut remarci homofobe la un post de televiziune din Rusia, în contrast cu imaginea publică pe care a afișat-o alături de colega de trupă, Katina.

Katina și-a exprimat atunci dezacordul public față de opinia lui Volkova.

Melodiile lor au ajuns iar în atenția publicului, mai ales All The Things She Said, după ce Kelly Clarkson a cântat-o în cadrul emisiunii sale.

În 2025, trupa a anunțat o revenirea în lumina reflectoarelor. Cele 2 artiste au publicat imagini din studio, moment în care fanii au fost surprinși de aspectul diferit pe care îl are Volkova acum, la mai bine de 2 decenii de la debutul trupei.

Mulți dintre ei au recunoscut în comentarii că, deși sunt încântați de revenirea trupei, nu ar fi recunoscut-o pe Julia.

Ce fac acum Julia Volkova și Lena Katina

Katina a început să cânte la vârsta de 8 ani și a cunoscut-o pe Volkova atunci când ambele au făcut parte din aceeași trupă de copii Neposedy. Ulterior, a fost formată trupa t.A.T.u., cu ajutorul căreia s-au bucurat de succes internațional.

Cele 2 au continuat să cânte până în 2011, când trupa s-a despărțit și cele 2 artiste și-au continuat separat carierele.

Katina a avut mai mult succes pe piața din Rusia decât fosta sa colegă de trupă. Formația s-a reunit în 2014 pentru un eveniment din cadrul jocurilor din Rusia. Cu această ocazie, au înregistrat și un nou single, dar se pare că tensiunile din culise au dus iar la despărțirea trupei și noua melodie a fost lansată drept o colaborare dintre cele 2.

Volkova a avut și probleme de sănătate de-a lungul anilor, care i-au afectat corzile vocale. Ea are 2 copii, pe când Katina e mama unui singur băiat.

După noul succes de pe rețelele de socializare, se pare că cele 2 artiste s-au împăcat și au revenit pe scenă. Au avut mai multe concerte în acest an și imaginile cu ele 2 pe scenă au devenit rapid virale.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
