Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată Radu Fornea de la trupa „K1”. Ce dezvăluiri a făcut din culisele concertului marelui tenor Andrea Bocelli în România

Cum arată Radu Fornea de la trupa „K1”. Ce dezvăluiri a făcut din culisele concertului marelui tenor Andrea Bocelli în România

Radu Fornea a povestit, într-un interviu recent, ce a însemnat organizarea unui asemenea eveniment de amploare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 28 Decembrie 2025, 07:15 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 17:56

Într-un interviu pentru Revista Viva, Radu Fornea a dezvăluit detalii neștiute din culisele unuia dintre cele mai impresionante evenimente muzicale ale anului 2025, din România: concertul marelui tenor Andrea Bocelli de la „Unforgettable Festival”.

Citește și: Cu ce se ocupă acum artiștii de la K1. Au făcut istorie cu piese ca „Fată verde”

Ce dezvăluiri a făcut Radu Fornea despre concertul lui Andrea Bocelli în România. Cum arată fondatorul „K1” acum

În spatele orelor de magie trăite de spectatori în Piața Constituției s-au aflat luni de pregătire și emoții. Întrebat cum s-a născut această idee și cât de greu i-a fost să transforme în realitate dorința de a aduce în România, în 2025, unul dintre cei mai mari artiști din lume, Radu Fornea a oferit următorul răspuns.

Articolul continuă după reclamă

„Andrea Bocelli a fost invitatul principal al celei de-a doua ediții a Unforgettable Festival, pe care am organizat-o în Piața Constituției. Ideea a prins rădăcini și am început să lucrăm la ea cu mai bine de un an și jumătate înainte. Și-a dorit să participe la festivalul nostru tocmai datorită acestei identități diferite de a avea artiști valoroși prin muzică și voce, care să creeze momente unice, memorabile, de neuitat, atât prin show, cât și prin colaborări inedite cu alți artiști din zone muzicale diferite.

În plus, Piața Constituției este, poate, locul cel mai iconic pentru show-urile din România și a adus un plus de magie ediției de anul acesta. Colaborarea cu artiști de magnitudinea lui Andrea Bocelli, într-adevăr, presupune un grad extrem de mare de profesionalism și pot spune că avem o echipă de zmei și zmeoaice, cum îmi place mie să îi alint, care au demonstrat că pot face față acestui nivel. Evident, nu a fost ușor și a presupus o pregătire de aproape zece luni a acestui show. Însă, eu cred că a meritat și asta o confirmă toate reacțiile extraordinare ale comunității de câteva zeci de mii de persoane ale Unforgettable Festival”, a răspuns Radu Fornea pentru sursa citată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

MAI MULTE IMAGINI CU RADU FORNEA AICI:

Întrebat cum e Andrea Bocelli în afara scenei, Radu Fornea a dezvăluit ce l-a impresionat cel mai mult la marele tenor.

„Ca orice geniu, are o bunătate interioară și o liniște specifică pe care le-am întâlnit și la maestrul Zamfir, al cărui co-manager am onoarea să fiu împreună cu prietena mea bună, Nicoleta. Am lucrat, așa cum spuneam, peste un an de zile cu echipa domniei sale de profesioniști și pot spune că funcționează ca un ceas elvețian. Totul este sincronizat perfect, de la managerul său, care este și soția domniei sale, Veronica, și până la inginerul de sunet pe care îl are. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării și, evident, din acest motiv ne-am putut și noi bucura de un show și de un artist magnific pe scena din Piața Constituției. De altfel, ne-a făcut această confidență că s-a simțit minunat în fața publicului din România și, cu siguranță, va reveni cu plăcere”, a răspuns Radu Fornea pentru Revista Viva.

Citește și: Cum arată și cu ce se mai ocupă în prezent celebrul artist Laurențiu Cazan, cel care cânta hitul „Say Something”.

Mihai Trăistariu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. Cum s-au cunoscut: „Am distrus o famil... Cum arată mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian. Toți cred că cele două sunt surori când le întâlnesc pe stradă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Observatornews.ro Ultima strigare pentru rezervările de Revelion. Cât a ajuns să coste masa de Anul Nou la un restaurant Ultima strigare pentru rezervările de Revelion. Cât a ajuns să coste masa de Anul Nou la un restaurant
Antena 3 540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea 540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
SpyNews Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în România! Fenomene extreme în mai multe județe Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în România! Fenomene extreme în mai multe județe

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mihai Trăistariu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. Cum s-au cunoscut: „Am distrus o familie...”
Mihai Trăistariu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu o femeie căsătorită. Cum s-au cunoscut: „Am...
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Ce familie frumoasă are Bursucu. Cum arată soția și fiicele prezentatorului TV: „Ce frumoși!”
Ce familie frumoasă are Bursucu. Cum arată soția și fiicele prezentatorului TV: „Ce frumoși!”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x