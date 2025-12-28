Cum arată Radu Fornea de la trupa „K1”. Ce dezvăluiri a făcut din culisele concertului marelui tenor Andrea Bocelli în România

Radu Fornea a povestit, într-un interviu recent, ce a însemnat organizarea unui asemenea eveniment de amploare.

Într-un interviu pentru Revista Viva, Radu Fornea a dezvăluit detalii neștiute din culisele unuia dintre cele mai impresionante evenimente muzicale ale anului 2025, din România: concertul marelui tenor Andrea Bocelli de la „Unforgettable Festival”.

Ce dezvăluiri a făcut Radu Fornea despre concertul lui Andrea Bocelli în România. Cum arată fondatorul „K1” acum

În spatele orelor de magie trăite de spectatori în Piața Constituției s-au aflat luni de pregătire și emoții. Întrebat cum s-a născut această idee și cât de greu i-a fost să transforme în realitate dorința de a aduce în România, în 2025, unul dintre cei mai mari artiști din lume, Radu Fornea a oferit următorul răspuns.

„Andrea Bocelli a fost invitatul principal al celei de-a doua ediții a Unforgettable Festival, pe care am organizat-o în Piața Constituției. Ideea a prins rădăcini și am început să lucrăm la ea cu mai bine de un an și jumătate înainte. Și-a dorit să participe la festivalul nostru tocmai datorită acestei identități diferite de a avea artiști valoroși prin muzică și voce, care să creeze momente unice, memorabile, de neuitat, atât prin show, cât și prin colaborări inedite cu alți artiști din zone muzicale diferite.

În plus, Piața Constituției este, poate, locul cel mai iconic pentru show-urile din România și a adus un plus de magie ediției de anul acesta. Colaborarea cu artiști de magnitudinea lui Andrea Bocelli, într-adevăr, presupune un grad extrem de mare de profesionalism și pot spune că avem o echipă de zmei și zmeoaice, cum îmi place mie să îi alint, care au demonstrat că pot face față acestui nivel. Evident, nu a fost ușor și a presupus o pregătire de aproape zece luni a acestui show. Însă, eu cred că a meritat și asta o confirmă toate reacțiile extraordinare ale comunității de câteva zeci de mii de persoane ale Unforgettable Festival”, a răspuns Radu Fornea pentru sursa citată mai sus.

Întrebat cum e Andrea Bocelli în afara scenei, Radu Fornea a dezvăluit ce l-a impresionat cel mai mult la marele tenor.

„Ca orice geniu, are o bunătate interioară și o liniște specifică pe care le-am întâlnit și la maestrul Zamfir, al cărui co-manager am onoarea să fiu împreună cu prietena mea bună, Nicoleta. Am lucrat, așa cum spuneam, peste un an de zile cu echipa domniei sale de profesioniști și pot spune că funcționează ca un ceas elvețian. Totul este sincronizat perfect, de la managerul său, care este și soția domniei sale, Veronica, și până la inginerul de sunet pe care îl are. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării și, evident, din acest motiv ne-am putut și noi bucura de un show și de un artist magnific pe scena din Piața Constituției. De altfel, ne-a făcut această confidență că s-a simțit minunat în fața publicului din România și, cu siguranță, va reveni cu plăcere”, a răspuns Radu Fornea pentru Revista Viva.

