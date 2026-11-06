Trupa Genius s-a reunit după 25 de ani și vestea a adus multă bucurie fanilor! Descoperă cele mai noi imagini cu solista formației, Oana Vincu!

Veste uriașă pentru fanii trupei Genius! Celebra formație de muzică dance, ce făcea furori cu hituri precum „Macho Man”, „Ciocolata” și „În orașul trist”, s-a reunit după 25 de ani! Descoperă în rândurile de mai jos cum arată în prezent Oana Vincu, îndrăgita solistă, dar și ce detaliu au observat fanii.

Trupa Genius s-a reunit după 25 de ani! Cum s-a schimbat Oana Vincu, solista formației. Cu ce se ocupă ceilalți membri

Fanii muzicii dance de la începutul anilor 2000 au un motiv mare de bucurie. Trupa Genius s-a întors pe scenă, după o pauză de peste două decenii. Reuniunea a venit și cu un concert la o cunoscută berărie din Herăstrău.

Trupa Genius a avut o apariție de senzație la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1. Momentul a adus multă nostalgie fanilor formației, dar și altor români care au avut astfel ocazia să își aducă aminte de tinerețe și de vremurile în care discotecile, falezele și ștrandurile răsunau de hituri ca „Macho Man”, „Vara”, „Ciocolata” și „În orașul trist”.

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„Aceleași piese recântate, dar și reinventate.”, a spus solista formației, Oana Vincu, despre ce aduce această reuniune pentru fani.

Trupa Genius a susținut un concert la finalul lunii octombrie la o cunoscută berărie din Herăstrău și evenimenul s-a bucurat de un real succes. Artiștii au cântat vechile hituri, dar într-o manieră reinterpretată: „Dacă rock-ul și dance-ul ar avea un copil, noi am fi aceia”.

Înainte de eveniment, artista a spus că multe hituri din trecut vor fi aduse „în prezent, cu un sound nou, un sound actual”. Concertul s-a bucurat de un real succes, semn că fanilor le-a plăcut din plin.

Fanii au fost mai mult decât încântați să descopere, cu această ocazie, cum arată astăzi Oana Vincu, solista formației. Este important de menționat faptul că la reuniunea trupei Genius nu au participat toți menbrii. De la eveniment ua lipsit Cezar și Ovidiu Hălmăgean. În prezent, cei doi frați lucrează în domeniul software și IT.

Formația dance „Genius” a fost una dintre cele mai apreciate trupe ale anilor 2000 de la noi și unele hituri continuă să se audă și astăzi în unele localuri care organizează seri dedicate trupelor vechi românești, dar și la diferite festivaluri dedicate celor nostalgici după muzica anilor 1990-2000. Trupa a activat între 1996 și 2001, apoi s-a destrămat.