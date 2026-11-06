Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Trupa Genius s-a reunit după 25 de ani! Cum s-a schimbat Oana Vincu, solista formației. Cu ce se ocupă ceilalți membri

Trupa Genius s-a reunit după 25 de ani! Cum s-a schimbat Oana Vincu, solista formației. Cu ce se ocupă ceilalți membri

Trupa Genius s-a reunit după 25 de ani și vestea a adus multă bucurie fanilor! Descoperă cele mai noi imagini cu solista formației, Oana Vincu!

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 17:26 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 17:33
Descoperă ce a dezvăluit Oana Vincu, solista trupei Genius | captura youtube
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Veste uriașă pentru fanii trupei Genius! Celebra formație de muzică dance, ce făcea furori cu hituri precum „Macho Man”, „Ciocolata” și „În orașul trist”, s-a reunit după 25 de ani! Descoperă în rândurile de mai jos cum arată în prezent Oana Vincu, îndrăgita solistă, dar și ce detaliu au observat fanii.

Trupa Genius s-a reunit după 25 de ani! Cum s-a schimbat Oana Vincu, solista formației. Cu ce se ocupă ceilalți membri

Fanii muzicii dance de la începutul anilor 2000 au un motiv mare de bucurie. Trupa Genius s-a întors pe scenă, după o pauză de peste două decenii. Reuniunea a venit și cu un concert la o cunoscută berărie din Herăstrău.

Trupa Genius a avut o apariție de senzație la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1. Momentul a adus multă nostalgie fanilor formației, dar și altor români care au avut astfel ocazia să își aducă aminte de tinerețe și de vremurile în care discotecile, falezele și ștrandurile răsunau de hituri ca „Macho Man”, „Vara”, „Ciocolata” și „În orașul trist”.

Articolul continuă după reclamă

„Aceleași piese recântate, dar și reinventate.”, a spus solista formației, Oana Vincu, despre ce aduce această reuniune pentru fani.

Trupa Genius a susținut un concert la finalul lunii octombrie la o cunoscută berărie din Herăstrău și evenimenul s-a bucurat de un real succes. Artiștii au cântat vechile hituri, dar într-o manieră reinterpretată: „Dacă rock-ul și dance-ul ar avea un copil, noi am fi aceia”.

Înainte de eveniment, artista a spus că multe hituri din trecut vor fi aduse „în prezent, cu un sound nou, un sound actual”. Concertul s-a bucurat de un real succes, semn că fanilor le-a plăcut din plin.

Fanii au fost mai mult decât încântați să descopere, cu această ocazie, cum arată astăzi Oana Vincu, solista formației. Este important de menționat faptul că la reuniunea trupei Genius nu au participat toți menbrii. De la eveniment ua lipsit Cezar și Ovidiu Hălmăgean. În prezent, cei doi frați lucrează în domeniul software și IT.

Formația dance „Genius” a fost una dintre cele mai apreciate trupe ale anilor 2000 de la noi și unele hituri continuă să se audă și astăzi în unele localuri care organizează seri dedicate trupelor vechi românești, dar și la diferite festivaluri dedicate celor nostalgici după muzica anilor 1990-2000. Trupa a activat între 1996 și 2001, apoi s-a destrămat.

Cum arată tatăl Iulianei Pepene. Prezentatoarea Observator, imagini rare alături de el, într-un moment emoționant...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro O elevă de 9 ani nu a fost lăsată să mănânce alături de colegi pentru că tatăl avea 12 € datorie la primărie O elevă de 9 ani nu a fost lăsată să mănânce alături de colegi pentru că tatăl avea 12 € datorie la primărie
Observatornews.ro O elevă de 9 ani nu a fost lăsată să mănânce alături de colegi pentru că tatăl avea 12 € datorie la primărie O elevă de 9 ani nu a fost lăsată să mănânce alături de colegi pentru că tatăl avea 12 € datorie la primărie
Antena 3 Acum, Italia oferă gratuit 50 de case complet renovate pentru persoane dispuse să se mute. Care sunt condițiile puse Acum, Italia oferă gratuit 50 de case complet renovate pentru persoane dispuse să se mute. Care sunt condițiile puse
AS.ro Campioana cu o avere de 14 milioane de dolari se iubește cu un bărbat mult mai tânăr: „Oamenii știu acum…” Campioana cu o avere de 14 milioane de dolari se iubește cu un bărbat mult mai tânăr: „Oamenii știu acum&#8230;”
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Actrița Kimmarie Johnson, celebră pentru rolul din „Beverly Hills 90210”, a murit! Care a fost cauza decesului și ce a publicat
Actrița Kimmarie Johnson, celebră pentru rolul din „Beverly Hills 90210”, a murit! Care a fost cauza decesului...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Eli Lăslean, mărturisiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Prin ce perioadă dificilă trece creatoarea de modă
Eli Lăslean, mărturisiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Prin ce perioadă dificilă trece...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x