Trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat pe motiv de moarte suspectă. Ce se întâmplă și ce au decis rudele

Rodica Stănoiu a fost înmormântată pe 5 decembrie, dar rudele și apropiații au cerut deshumarea după ce au aflat detalii din relația ei cu fostul ei soț, care e cu 50 ani mai tânăr decât ea.

Trupul Rodicăi Stănoiu, fostul ministru al Justiției, a fost deshumat, iar procurorii au deschis o anchetă de moarte suspectă.

Deshumarea a avut loc luni, 15 decembrie 2025, la cererea rudelor și apropiaților fostului ministru al Justiției. Dosarul de moarte suspectă a fost deschis de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Ce se întâmplă după deshumarea Rodicăi Stănoiu, fostul ministru al Justiției

În perioada imediată, medicii legiști vor efectua autopsia pentru a stabili cu exactitate care au fost circumstanțele și cauza decesului, analizând și eventualele leziuni de pe corp.

Moartea Rodicăi Stănoiu e înconjurată de un nor de controverse, după ce apropiații ei au dezvăluit că se căsătorise în secret cu un bărbat mult mai tânăr decât ea, care ar fi profitat de averea ei după moartea acesteia.

Medicii legiști vor stabili dacă Rodica Stănoiu avea leziuni pe corp și care ar putea fi cauzele acestora. Procurorii au decis investigarea morții fostului ministru al Justiției ca fiind o moarte suspectă.

Prin autopsia care se va efectua, urmează ca experții să stabilească dacă Rodica Stănoiu a fost agresată și rănile ar fi dus la moartea ei sau dacă a murit din cauza vârstei înaintate.

Procurorii ar fi cerut documentele medicale de la spitalele Obregia și Floreasca și vor avea loc audieri cu martorii care au vorbit cu Rodica Stănoiu în ultimele zile din viața ei.

Înainte de a deceda, cu doar câteva zile, Rodica Stănoiu ar prezentat semne de lovituri în zona ochilor și a capului, pe timpul internării sale la spitalul Alexandru Obregia. Medicii care s-au ocupat de cazul ei nu au sesizat poliția, iar la scurt timp aceasta a fost externată pe semnătura iubitului ei.

Bărbatul, cu 50 de ani mai tânăr decât ea, era într-o relație cu Rodica Stănoiu de mai bine de 5 ani. Fostul ministru al Justiției și-a dorit să fie discretă în privința relației sale amoroase și l-a ținut pe iubitul ei departe de lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, apropiații știau despre legătura ei amoroasă cu bărbatul mai tânăr.

Ea a lăsat în urmă o avere considerabilă de care, cel mai probabil, va beneficia chiar tânărul ei soț. Averea Rodicăi Stănoiu consistă în bijuterii de valoare, o vilă în Pipera, bunuri în străinătate și o vilă cu piscină pe litoral.

Chiar dacă nu a avut copii, Rodica Stănoiu a avut doi nepoți și nu se știe clar cine sunt moștenitorii trecuți în testamentul ei. Recent, jurnaliștii de la CanCan l-ar fi surprins pe văduvul Rodicăi Stănoiu ieșind de la un notariat în timp ce ținea în mână un dosar stufos.

