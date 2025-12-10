Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat

Rodica Stănoiu, Ministru al Justiției, a murit pe 3 decembrie 2025 și a fost înmormântată pe 5 decembrie.

Rudele fostului Ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, doresc să o dezgroape pentru că au o suspiciune bizară, care ar putea schimba totul în cazul morții ei.

Rudele regretatei Rodica Stănoiu îl suspectează acum pe fostul iubit al acesteia, mai tânăr cu 50 ani decât ea, că ar fi vinovat de crimă, el fiind cel care a ucis-o pe fostul Ministru al Justiței.

Care cred rudele că ar fi, de fapt, cauza morții Rodicăi Stănoiu

Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 ani. Rudele îndurerate ar fi descoperit mai târziu care a fost, de fapt, adevărata cauză a decesului.

Apropiații ei cer acum ca fostul ministru să fie dezgropată pentru ca specialiștii să stabilească exact dacă a fost sau nu vorba de o crimă.

Înmormântarea a avut loc pe 5 decembrie 2025 și abia după înmormântare, prietenele ei ar fi dezvăluit că Rodica Stănoiu ar fi avut o relație secretă cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr decât ea care ar fi sedus-o în mod suspect.

Se pare că prietenele regretatului ministru al Justiției au mai spus și că bărbatul i-a sustras din bunuri și îl bănuiau că a făcut-o să se îndrăgostească de el pentru a-i lăsa moștenirea. Când rudele au aflat aceste detalii, s-au gândit că tânărul iubit al Rodicăi Stănoiu ar fi încercat să o asasineze pentru a profita de bunurile pe care aceasta le-a lăsat în urmă.

„Ăsta e un mafiot. I-a luat tot. E un mafiot. A luat toate mașinile, casele. Nu mai avea nimeni acces acolo, nici la telefon nu mai răspundea pentru că telefonul era tot la ei. Îi era frică de ei”, a declarat o apropiată a Rodicăi Stănoiu pentru romaniatv.net.

Se pare că idila dintre cei doi dura de 5 ani și chiar au devenit soț și soție cu acte în regulă la Paris acolo unde au decis să își oficializeze relația pe ascuns.

Iubitul Rodicăi Stănoiu este Marius Catană, este jurist de meserie și are 36 ani. Se pare că diferența de vârstă dintre ei nu a stat în calea fericirii lor timp de 5 ani, dar acum rudele îl suspectează pe bărbat că ar fi păcălit-o doar pentru a se bucura apoi de averea ei.

„Am fost prietenă, a fost un privilegiu, o cunosc foarte bine, am fost la ea acasă după ce l-a cunoscut pe Marius, nu îl cheamă Marian. Am fost împreună la Paris, pot să demontez pas cu pas ce s-a spus. S-au căsătorit să nu mai fie discuții. A fost dorința ei să nu mai fie discuții pe moștenire, a fost o persoană singură, nu a avut copii. Din 2017 a fost afectată de moartea domnului Stănoiu, îi era foarte greu să fie singură”, a precizat avocata Alice Drăghici, o prietenă foarte apropiată de-ale Rodicăi Stănoiu.

