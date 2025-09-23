Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis: „Sunt foarte periculoși”

Tzancă Uraganu trece prin momente cumplite și a ajuns să se teamă pentru viața lui și a familiei sale, după ce a fost amenințat și tâlhărit. Descoperă ce a dezvăluit manelistul.

Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți cântăreți de manele din România și artistul este recunoscut pentru stilul său de viață luxuriant și pentru mașinile scumpe pe care le conduce. În prezent, acesta se confruntă cu momente cumplite, după ce a fost amenințat și tâlhărit. Artistul a făcut dezvăluiri fără perdea în care a spus prin ce situație trece el și familia sa.

Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui

De curând, manelistul nu se mai poate declara la fel de fericit, căci o problemă cât se poate de serioasă s-a iscat în viața lui și a familiei sale. S-a aflat faptul că acesta a fost amenințat, tâlhărit și șantajat, iar manelistul nu mai suportă situația și presiunea la care este supus el și familia lui.

Se pare că situația este atât de gravă încât acesta a decis să ceară ajutorul autorităților.

Se pare că totul ar fi început în urmă cu câțiva ani, atunci când manelistul a fost tâlhărit în Germania. Fără să stea pe gânduri, acesta a dezvăluit totul autorităților și totul părea că s-a rezolvat, dar situația era cu totul alta. Manelistul a făcut publică identitatea unuia dintre agresorii săi din Germania. Atunci, artistului i-ar fi fost luați banii, casa, ceasul și mașina. Acesta a dezvăluit că ar fi vorba despre cineva dintr-un clan periculos și că își dorește să rezolve totul prin cale legală.

Sătul să tot primească amenințări, acesta a decis să ceară ajutorul autorităților. Iată ce a declarat Tzancă Uraganu despre cei care îl amenință pe el și pe cei din familia lui:

„Acești băieți sunt un clan! Eu vorbesc doar din punct de vedere legal! Mie nu mi stă în caracter să ameninț pe cineva! Fiecare trebuie să plătească pentru faptele lui în fața legii! Oamenii mă amenință în continuare, sunt foarte periculoși! Este un dosar foarte mare deschis! Aștept să se facă dreptate! Sunt niște oameni foarte periculoși! M-au amenințat că îmi dau foc la casă, că îmi omoară familia! Vor taxa de protecție de la mine (…). Vor bani de la mine, vor taxa de protecție! Mi-au mai luat și un apartament prin șantaj, o mașină, tot așa, prin șantaj! Le-am mai dat bani așa, să scap de ei, în urmă cu ceva timp, însă mi-am luat inima în dinți și nu le-am mai dat… m-am mai deșteptat și eu, vorba aceea!“, a dezvăluit artistul în exclusivitate pentru spynews.ro, unde poți găsi și restul declarațiilor.

Cee ace este incredibil este că doi dintre agresori sunt chiar foștii săi cumnați. Tzancă Uraganu zice că a depus plângeri atât în România, cât și în Germania, așteptând să se facă dreptate cu ajutorul legii.