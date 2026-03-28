Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ultima fotografie publicată de Edith González înainte să moară. Actrița a apărut alături de fiica sa

Ultima fotografie publicată de Edith González înainte să moară. Actrița a apărut alături de fiica sa

Edith González a publicat o ultimă fotografie înainte să moară. Alături de fiica sa a petrecut cele mai frumoase momente.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 28 Martie 2026, 10:00 | Actualizat Vineri, 27 Martie 2026, 13:18
Ultima fotografie publicată de Edith González înainte să moară | Profimedia Images

A fost una dintre cele mai îndrăgite actrițe de telenovele, însă o boală cruntă a luat-o mult prea devreme de lângă familia sa. A lăsat în urmă o fiică și un soț.

Cu toate acestea, moștenirea sa profesională va dăinui întotdeauna. Printre cele mai importante producții în care a jucat se numără Salome, o telenovelă ce a avut premiera în anul 2001.

Ultima fotografie publicată de Edith González înainte să moară

De asemenea, Corazon Salvaje este o altă telenovelă în care Edith González a jucat alături de Eduardo Palomo, un alt actor care a murit mult prea devreme.

Articolul continuă după reclamă

Edith González s-a căsătorit cu Lorenzo Lazo în 2010 și a continuat relația cu acesta până la moartea sa. A lăsat în urmă o fiică, pe Constanza Creel Gonzalez. De asemenea, ultima imagine pe care Edith González a publicat-o pe pagina personală de instagram a fost chiar cu fiica sa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În continuare sunt publicate filmulețe și fotografii pe pagina de socializare a vedetei de telenovele. Are peste 1 milion de prieteni virtuali acolo.

A fost diagnosticată cu cancer ovarian în anul 2016 și a intrat în remisie un an mai târziu. Edith González și-a început cariera încă din copilărie în anul 1970 și a avut mai multe decenii în care a lucrat în televiziune, film și teatru din Mexic.

A jucat roluri puternice, iar telenovelele în care a avut roluri principale au devenit extrem de populare în lume. A dezvăluit că are cancer chiar în mediul online, și încă de la început fanii au sprijinit-o și i-au fost alături, arată acest site.

Edith González și tragedia vieții sale

A rămas deschisă în ceea ce privește starea sa de sănătate și i-a ținut pe fani la curent cu tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. A primit îngrijiri medicale de la multe spitale de renume.

„A fost o actriță fenomenală care a gândit mereu lucruri pozitive. Toate se puteau vedea pe contul său de social media.”, a scris un fan în mediul online.

Edith González și-a pierdut viața la 54 de ani, pe 13 iunie 2019 din cauza cancerului ovarian. A luptat contra bolii cumplite încă din 2016.

Constanza Creel Gonzalez are 21 de ani în prezent. A apărut în luminile reflectoarelor recent și a reușit să capteze atenția tuturor. Seamănă izbitor de mult cu regretata sa mamă, Edith Gonzalez Fuentes. Cel mai recent, fiica vedetei din Corazon Salvaje a fost văzută în aeroportul din Mexic, acolo unde a fost abordată de către reporteri.

Tânăra s-a menținut pe poziții și nu a dorit să facă declarații, a transmis doar „fără comentarii”, așa cum spunea și mama sa.

A avut curajul să se pozeze înainte și după liftingul facial: transformarea uneia dintre cele mai frumoase actrițe de la...
Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x