Unde au plecat Ioana și Ilie Năstase după ce au depus actele de divorț. De ce a acceptat bruneta să se revadă cu fostul partener

Ioana Năstase a luat o decizie neașteptată la doar câteva zile de la vestea că divorțează de Ilie Năstase. Se pare că bruneta și fostul ei partener au plecat într-o vacanță. Iată de ce a acceptat să se revadă cu jucătorul de tenis.

Ioana Năstase a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a anunțat că a depus actele de divorț. Mai mult, aceasta a dezvăluit că principalul motiv care a dus la separarea de Ilie Năstase au fost agresivitatea verbală și fizică.

La scurt timp de la vestea divorțului, bruneta a fost surprinsă în compania jucătorul de tenis în vacanță. Se pare că cei doi au ales să plece împreună la mare, chiar dacă situația dintre ei este incertă.

De curând, Ioana Năstase a vrut să lămurească situația, spunând de ce a acceptat să se revadă cu Ilie Năstase după episodul tensionat care a dus la divorț. Mai mult, aceasta a dezvăluit ce are de gând în legătură cu divorțul.

Citește și: Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, are un job de vară inedit. Ce studiază și care este cea mai mare pasiune a tinerei

Articolul continuă după reclamă

„Nu am vrut să se știe. Am vrut să fie așa, mai discret un pic, doar că Ilie a refuzat să se prezinte. Acum am hotărât (să divorțeze – n.red.) deoarece vreo trei, patru zile m-a torturat psihic în fiecare seară și nu am mai rezistat și atunci am intentat actele de divorț”, a spus bruneta la „Un show păcătos”, de la Antena Stars.

Care este motivul pentru care Ioana Năstase a acceptat să se revadă cu Ilie Năstase la scurt timp de la depunerea actelor de divorț

Gestul Ioanei Năstase a dat de înțeles că ar putea trece cu vederea peste ultimul conflict din căsnicia cu Ilie Năstase, însă altul este adevărul. Se pare că bruneta a acceptat să se revadă cu jucătorul de tenis pentru că alături de ei se aflau și prietenii lor comuni.

Aceasta a explicat că nu a stat în aceeași cameră cu fostul partener, ci au avut apartamente separate. De asemenea, Ioana Năstase nu își dorește să renunțe la divorț.

„Este exclus, nu dau înapoi cu divorțul. Am mai făcut asta și am ajuns apoi în același punct. Încerc doar să mă port civilizat. Cei mai importanți sunt cei șapte ani de acasă și era normal să ies și eu cu prietenii noștri comuni care veniseră la noi. (…) Avem apartamente separate. Stăm perete în perete. După întâlnirea cu prietenii noștri, eu am intrat în casă, el a mai rămas. Eu sunt la mare că a venit nepoțica mea, fetița fiului meu. Ilie are mai multe afaceri pe litoral, dar nu doresc să intru în alte amănunte.”, a dezvăluit Ioana Năstase, conform cancan.ro.

Citește și: Cum arată fiica cea mare a lui Ilie Năstase. Nathalie Năstase e mai mare decât actuala soție a celebrului tenismen

„Decizia mea nu are nicio legătură cu vreo fotografie, la mine nu a existat niciodată sentimentul de gelozie. Problema e alta, e vorba de agresivitatea verbală și fizică, de amenințări. Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie. Am și eu o familie. Au fost mai multe episoade de acest gen. De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă. Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc”, a povestit bruneta atunci când a anunțat divorțul de Ilie Năstase, conform sursei citate mai sus.