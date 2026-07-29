De ce a dispărut Nadine din showbiz. Adevărul despre viața ei din prezent

Nadine a renunțat la televiziune și la viața mondenă, alegând să se mute peste hotare. Află cu ce se ocupă în prezent și de ce spune că întreaga ei viață gravitează acum în jurul fiului său, Noah.

Nadine, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV, actrițe și cântărețe din România, s-a retras aproape complet din lumina reflectoarelor. După ani în care a fost o prezență constantă pe micile ecrane și la evenimentele mondene, vedeta a ales un stil de viață discret, departe de agitația showbiz-ului.

De ce a dispărut Nadine din showbiz

În ultimii ani, Nadine s-a mutat peste hotare alături de familie, iar schimbarea pare să îi fi adus liniștea pe care și-o dorea. Fosta prezentatoare și-a reorganizat complet prioritățile, punând familia pe primul loc și dedicându-și cea mai mare parte a timpului creșterii și educației fiului său, Noah.

Deși fanii încă își amintesc de aparițiile sale din televiziune și din lumea artistică, Nadine a preferat să lase în urmă celebritatea pentru o viață echilibrată, în care rolul de mamă este cel mai important.

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Recent, vedeta a vorbit despre provocările pe care le întâmpină odată cu adolescența fiului ei. Noah are acum 15 ani, iar Nadine spune că această etapă a vieții vine cu multe responsabilități atât pentru copil, cât și pentru părinți.

„Viața mea este dedicată, în primul rând, familiei, cu atât mai mult acum, când Noah este adolescent și are nevoie de atenția și sprijinul nostru, al părinților. La 15 ani își dorește mai multă independență și vrea să trăiască experiențe cât mai diverse. Totuși, independența vine și cu responsabilități, iar lumea de astăzi poate avea multe provocări. Așa că, pe lângă toate celelalte roluri pe care le am ca părinte, am devenit și secretara, și șoferul lui. În fiecare zi scot o agendă mare, plină cu activitățile lui. Eu nu am agendă pentru viața mea, dar el, la 15 ani, are. Am însă marele noroc că îmi place enorm să îi stau la dispoziție. Îmi aduce multă bucurie să văd cum fiecare experiență în care investește contribuie la formarea lui ca om și îl ajută să își construiască o viziune tot mai clară despre viața pe care își dorește să o trăiască”, a declarat Nadine, potrivit Cancan.

Adevărul despre viața ei din prezent

Fosta vedetă spune că Noah este extrem de implicat în activitățile școlare și extracurriculare, iar programul său este atât de încărcat încât întreaga rutină a familiei este organizată în jurul acestuia. Nadine mărturisește că nu privește acest lucru ca pe un sacrificiu, ci ca pe o bucurie și o investiție în viitorul fiului său.

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Deși nu mai apare frecvent în emisiuni TV și evită evenimentele mondene, Nadine rămâne activă în proiectele care îi reflectă valorile. În ultimii ani, ea s-a dedicat scrisului, dezvoltării personale și educației, alegând să se implice în inițiative care îi aduc împlinire și îi permit să petreacă mai mult timp alături de familie.

Chiar dacă a ales să stea departe de camerele de filmat, Nadine continuă să fie apreciată de public. Mulți dintre cei care au urmărit-o de-a lungul carierei îi respectă decizia de a pune familia pe primul loc și de a construi o viață liniștită, departe de presiunea celebrității.