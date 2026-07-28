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Drama fostei soții a lui Florin Cernat. A trecut prin 29 de intervenții după Aquafilling, procedura făcută și de Laurette

Dana, fosta soție a lui Florin Cernat, a dezvăluit că a trecut prin 29 de intervenții chirurgicale după Aquafilling. Vedeta vorbește despre calvarul care i-a schimbat viața și avertismentul pe care îl transmite femeilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Iulie 2026, 22:52 | Actualizat Marti, 28 Iulie 2026, 23:23
Drama fostei soții a lui Florin Cernat. A trecut prin 29 de intervenții după Aquafilling, procedura făcută și de Laurette | YouTube/AI
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Fosta soție a lui Florin Cernat, supusă la 29 de intervenții după Aquafilling. Drama prin care trece Dana: „Am stat în spital trei ani”

Fosta soție a lui Florin Cernat trece prin momente extrem de dificile, după ce o intervenție estetică i-a schimbat complet viața.

Drama fostei soții a lui Florin Cernat

Dana a dezvăluit că a fost nevoită să suporte nu mai puțin de 29 de intervenții chirurgicale în urma injectării cu Aquafilling, o procedură care, în urmă cu mai mulți ani, era promovată drept o alternativă la implanturile clasice. Mărturisirile sale vin în contextul în care și Laurette a vorbit recent despre complicațiile cu care s-a confruntat după aceeași procedură.

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În ultimii ani, Aquafilling a devenit subiectul mai multor controverse, după ce numeroase femei au reclamat probleme grave de sănătate. Gelul injectabil era folosit în special pentru remodelarea anumitor zone ale corpului, fără a fi nevoie de implanturi. Deși inițial a fost prezentat ca o soluție rapidă și minim invazivă, în timp au fost raportate numeroase cazuri de inflamații, infecții, migrarea substanței în organism și intervenții repetate pentru îndepărtarea acesteia.

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Dana, fosta soție a lui Florin Cernat, spune că efectele procedurii i-au schimbat radical viața. Potrivit declarațiilor sale, problemele medicale au început la scurt timp după injectare, iar de atunci a fost nevoită să petreacă ani întregi prin spitale și să treacă prin zeci de operații.

A trecut prin 29 de intervenții după Aquafilling, procedura făcută și de Laurette

„Am avut 29 de intervenții chirurgicale în urmă cu 4 ani. Am stat în spital 3 ani, dar nu mă mișcam. Vreau să trag un semnal de alarmă. Căutam pe Google cum se ștergea tot ce se scria. Eu încercam să scriu și mi se ștergeau mesajele. Am fost plecată în Zanzibar. Am fost mușcată de o maimuță și m-am întors acasă, iar apoi mi-am făcut un RMN și a revenit gelul. Au fost făcute aceste 29 de operații.

La unul dintre spitale, când au constatat că îl am pe lângă rect, mi s-a spus că trebuie să fiu tăiată în patru. Am refuzat, pentru că știam că nu au practică. Am informații că două fete din Galați au decedat. Am un stimulator cardiac. Este montat. Imaginează-ți că această infecție, dacă ar ajunge aici, m-ar omorî pe loc. Pentru verificare trebuie să stai în spital. Nu știu cât mai poate duce psihicul unui om. Sunt dependentă de aparat. Mai am 3 ani de viață, după care trebuie să-l schimb”, a declarat Dana, potrivit Viva.

Vedeta spune că experiența prin care a trecut a afectat-o atât fizic, cât și psihic. Operațiile repetate, perioadele lungi de recuperare și incertitudinea privind evoluția stării sale de sănătate au transformat ultimii ani într-un adevărat calvar.

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Din acest motiv, Dana spune că a ales să vorbească public despre tot ceea ce i s-a întâmplat, în speranța că experiența sa va reprezenta un avertisment pentru femeile care iau în calcul astfel de proceduri estetice.

În ultima perioadă, și Laurette a povestit despre problemele pe care le-a întâmpinat după Aquafilling, mărturisind că a fost nevoită să treacă prin intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea substanței. De asemenea, de-a lungul timpului, și alte persoane publice, printre care și Antonia, au recunoscut că au apelat la această procedură estetică. Totuși, este important de menționat că evoluția diferă de la un pacient la altul, iar nu toate persoanele care au recurs la Aquafilling au raportat complicații.

Prin mărturia sa, Dana își dorește să tragă un semnal de alarmă asupra riscurilor pe care le pot implica anumite intervenții estetice și subliniază importanța informării corecte înainte de luarea unei astfel de decizii.

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