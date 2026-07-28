De ce regele Charles și regina Camilla dorm separat. Motivul bizar pentru care Monarhul britanic nu împarte patul cu soția sa

Regele Charles și regina Camilla nu dorm în fiecare noapte împreună. Iată care e motivul!

De ce regele Charles și regina Camilla dorm separat. Motivul pentru care Monarhul britanic refuză să împartă patul cu soția sa | Profimedia

Regele Charles și regina Camilla au la dispoziție trei dormitoare la reședința lor: câte unul pentru fiecare și un al treilea pe care îl folosesc atunci când aleg să petreacă noaptea împreună, potrivit unor apropiați ai Casei Regale britanice, citați de o sursă.

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Motivul bizar pentru care regele Charles și regina Camilla dorm în camere separate

Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, urmează în continuare tratamentul împotriva cancerului. În același timp, Monarhul britanic se confruntă de ani buni cu dureri cronice de spate și de gât, provocate, în mare parte, de accidentările pe care le-a suferit în perioada în care practica polo.

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În autobiografia sa, „Spare”, prințul Harry a dezvăluit că tatăl său făcea zilnic exerciții recomandate de fizioterapeut, inclusiv statul în cap, pentru a reduce durerile persistente. Accidentările din timpul meciurilor de polo i-au afectat coloana vertebrală, iar durerile au continuat să îl însoțească și după ce s-a retras din această activitate sportivă, mai notează sursa citată mai sus.

Dormitoarele separate îi permit Regelui să se odihnească mai bine, potrivit unor surse din apropierea Palatului Buckingham.

„Regele știe de mult timp că vechile accidentări își spun cuvântul odată cu înaintarea în vârstă. Acest aranjament este o soluție practică pentru confortul și odihna lui, nu un simbol al unei distanțări în cuplu”, a declarat un apropiat al Familiei regale, citat de sursa menționată mai sus.

Un alt apropiat al Casei Regale a explicat că relația dintre Rege și Regină continuă să fie una foarte apropiată, iar faptul că dorm separat nu înseamnă că au probleme în căsnicie.

„Căsnicia lor este definită de apropiere, nu de distanță. Când cineva trăiește ani la rând cu dureri de spate, un spațiu de dormit adaptat și posibilitatea de a se odihni fără disconfort pot face o diferență uriașă”, a spus acesta.

Sănătatea Regelui, marcată de accidentările din polo

Pasiunea pentru polo i-a adus regelui Charles numeroase accidentări de-a lungul anilor, care i-au marcat vizibil sănătatea.

În 1990, pe când era prinț de Wales, acesta și-a fracturat cotul în timpul unui meci și a fost operat timp de trei ore, petrecând o săptămână în spital.

O asistentă medicală care l-a îngrijit atunci și-a amintit că viitorul rege a fost un pacient politicos cu personalul medical, discutând cu medici, infirmieri și angajați ai spitalului ori de câte ori avea ocazia.

În autobiografia sa, prințul Harry a povestit și despre un accident mai grav suferit de tatăl său pe terenul de polo, când calul a căzut peste el. Potrivit acestuia, intervenția rapidă a unui alt jucător i-a salvat viața Regelui.

Regele Charles continuă tratamentul împotriva cancerului

Regele Charles a fost diagnosticat cu o formă de cancer în februarie 2024, descoperită în urma unor investigații efectuate după o intervenție pentru mărirea benignă a prostatei, potrivit unei surse.

Palatul Buckingham nu a dezvăluit tipul exact al bolii, însă a anunțat că tratamentul a avut rezultate bune și că schema terapeutică a fost redusă spre finalul anului 2025.

Între timp, Monarhul britanic și-a continuat activitățile oficiale și a încurajat populația să efectueze controale medicale regulate, susținând că depistarea precoce poate salva vieți.

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