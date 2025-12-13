Antena Căutare
Vedeta de 21 de ani care a fost surprinsă sărutându-se cu un bărbat de 65 de ani. Reacția mamei sale faimoase a devenit virală

O vedetă a fost surprinsă sărutându-se cu un bărbat cu 40 de ani mai mare atunci când avea doar 21 de ani și reacția mamei sale faimoase a venit la scurt timp.

O vedetă de 21 de ani a fost surprinsă pe plajă cu un bărbat cu 40 de ani mai în vârstă

Kimora Lee Simmons a vorbit deschis despre sentimentele sale după ce a văzut o imagine în care fiica sa, Aoki Lee, a fost surprinsă sărutându-se cu un bărbat de 65 de ani.

În vârstă de 50 de ani, Simmons și-a exprimat opinia despre relația de scurtă durată între fiica sa și Vittorio Assaf, un antreprenor de 65 de ani, scrie Daily Mail.

Imaginile cu cei 2 dintr-o vacanță exotică au devenit rapid virale în primăvara anului trecut.

Acum, Simmons a criticat dur relația, care se pare că nu a durat foarte mult timp.

Vedeta de 21 de ani care a fost surprinsă sărutându-se cu un bărbat de 65 de ani

Kimora Lee Simmons a descris relația fiicei sale Aoki cu Assaf drept o „greșeală” și a numit scurta lor aventură „predatorism”.

Aoki a urmat exemplul mamei sale și a devenit model, cu aproape 1 milion de urmăritori pe Instagram.

Citește și: Miley Cyrus și iubitul ei s-au logodit după 4 ani de relație. Ce diferență de vârstă este între ei

Urmăritorii lui Aoki pe Instagram au fost uimiți în aprilie 2024 când ea a fost fotografiată în bikini pe o plajă din St. Barts în timp ce săruta un bărbat considerabil mai în vârstă. Ulterior, acesta a fost identificat drept Assaf, fondatorul Serafina Restaurant Group.

Însă la doar 4 zile după ce cei doi au fost surprinși într-o ipostază intimă pe plajă, s-a raportat că Aoki și Assaf s-au despărțit.

Într-un nou interviu, Simmons a vorbit despre reacția sa atunci când a văzut fotografiile fiicei ei cu Assaf. Vedeta a declarat că își lasă „copiii să-și facă propriile greșeli”.

„Asta e exact ce spuneam despre a-ți trăi viața în public. Și cred că e foarte, foarte, foarte greu,” a declarat Simmons.

„Nici nu cred că a fost un moment pentru ei,” a spus ea despre scurta aventură a fiicei sale. „Sau, mai bine spus, cred contrariul. Cred că a fost doar atât. Un moment. Nu cred că a fost altceva.”

Kimora Lee Simmons e mai tânără decât fostul iubit al fiicei sale

Simmons a dezvăluit și că îl cunoștea pe Assaf, ceea ce a complicat lucrurile.

„Nu-l cunoșteam în acea calitate, adică în legătură cu propriul meu copil sau că ar fi avut vreo relație cu fiica mea,” a spus ea. „Îl cunosc pe acest tip încă de când eram eu tânără. E un antreprenor.”

Anul trecut, o sursă care pretindea că îl cunoaște pe Assaf a declarat că antreprenorul e „un bărbat în vârstă cu un farmec de băiețel”.

„A iubit întotdeauna femeile tinere și frumoase. El a îmbătrânit, dar gusturile lui nu s-au schimbat,” a declarat sursa.

Întrebată dacă l-a confruntat pe Assaf după ce a aflat de relația lui cu fiica da, Simmons a dat mai multe detalii despre această confruntare.

„Totul s-a petrecut atât de repede,” a declarat Simmons. „Și a explodat atât de tare încât nu mai poți fi mama care zice, „Ce naiba faci?”. Dar da, asta era ideea.”

Citește și: Alexandra Stan, victimă a unei noi agresiuni în relație. Ce a povestit artista: „M-a alungat din casă”

Simmons a adăugat că relația „a trecut de la 0 la 100 foarte repede”, iar ea își amintește că i-a spus fiicei sale că „nu știa nici măcar că așa ceva se întâmpla”.

„Am aflat când a aflat lumea întreagă,” a recunoscut Simmons.

La doar câteva zile după ce imaginile cu Aoki și Assaf au devenit publice, cei 2 s-au despărțit.

„Aoki învață să-și gestioneze viața privată într-un spațiu public. Și asta poate fi dificil,” au declarat surse apropiate situației. „Totuși, Kimora a fost îngrijorată să-și vadă fiica într-o astfel de relație, din cauza a ceea ce a trăit ea însăși.”

