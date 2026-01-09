Marian Grozavu de la Insula Iubirii a participat la castingul Survivor. Imagini cu iubitul Biancăi: „Am copilărit la Tecuci”

Marian Grozavu, cunoscut în urma participării sale la Insula Iubirii, a vrut să fie concurent la Survivor. În cadrul emisiunii Survivor - Povești din Junglă, au fost difuzate imagini de la casting, cu candidații care nu au mers mai departe.

În primul episod de Survivor - Povești din Junglă au fost difuzate culisele castingului Survivor, unde au participat mii de oameni de la 18 la 60 de ani. Marian Grozavu s-a numărat printre candidații care au participat la castig. Fostul concurent de la Insula Iubirii a precizat că știe că Survivor e o experiență grea, dar nu se teme pentru că îl recomandă copilăria trăită la bunicii din Tecuci. De pescuit, iubitul Biancăi a spus că știe să pescuiască. A pescuit chiar și în Thailanda, dar n-a prins nimic.

Marian Grozavu de la Insula Iubirii a participat la castingul pentru Survivor. Imagini inedite cu iubitul Biancăi: „Mi-am trăit copilăria la Tecuci”

Întrebat de ce vrea să participe la Survivor după ce a participat la Insulă, Marian Grozavu a răspuns tot cu o întrebare: „Cred că n-ați văzut ultimul meci cu Mattia, nu?”

„Eu sunt foarte strategic. Eu gândesc foarte mult. Eu gândesc de 3 ori înainte să fac ceva. Ispitele alea mușcau din tine. Știu. (n.r. că e o experiență grea). Gândește-te că… copilăria mi-am făcut-o la bunici, în Tecuci, a spus Marian Grozavu la castingul pentru Survivor 2026.

Întrebat dacă știe să pescuiască, Marian a răspuns: „Păi n-am pescuit și la Insulă? Fii atentă! Pe insulă am găsit niște lansete, în vila noastră. Eu cu George zic: <<Ia, mă, că mergem acolo>>. Dar n-au dat la televizor. Ne-am dus acolo, dar n-aveam și noi momeală, ceva. Și am dat acolo la pește și n-am prins”.

