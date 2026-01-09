Antena Căutare
Marian Grozavu de la Insula Iubirii a participat la castingul Survivor. Imagini cu iubitul Biancăi: „Am copilărit la Tecuci"

Marian Grozavu, cunoscut în urma participării sale la Insula Iubirii, a vrut să fie concurent la Survivor. În cadrul emisiunii Survivor - Povești din Junglă, au fost difuzate imagini de la casting, cu candidații care nu au mers mai departe. 

Publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026, 12:08 | Actualizat Vineri, 09 Ianuarie 2026, 12:32

În primul episod de Survivor - Povești din Junglă au fost difuzate culisele castingului Survivor, unde au participat mii de oameni de la 18 la 60 de ani. Marian Grozavu s-a numărat printre candidații care au participat la castig. Fostul concurent de la Insula Iubirii a precizat că știe că Survivor e o experiență grea, dar nu se teme pentru că îl recomandă copilăria trăită la bunicii din Tecuci. De pescuit, iubitul Biancăi a spus că știe să pescuiască. A pescuit chiar și în Thailanda, dar n-a prins nimic.

Marian Grozavu de la Insula Iubirii a participat la castingul pentru Survivor. Imagini inedite cu iubitul Biancăi: „Mi-am trăit copilăria la Tecuci”

Întrebat de ce vrea să participe la Survivor după ce a participat la Insulă, Marian Grozavu a răspuns tot cu o întrebare: „Cred că n-ați văzut ultimul meci cu Mattia, nu?”

Citește și: Reacția Biancăi Dan după ce Marian Grozavu a pierdut meciul de MMA cu ispita Mattia. Ce mesaj i-a transmis bruneta

„Eu sunt foarte strategic. Eu gândesc foarte mult. Eu gândesc de 3 ori înainte să fac ceva. Ispitele alea mușcau din tine. Știu. (n.r. că e o experiență grea). Gândește-te că… copilăria mi-am făcut-o la bunici, în Tecuci, a spus Marian Grozavu la castingul pentru Survivor 2026.

Întrebat dacă știe să pescuiască, Marian a răspuns: „Păi n-am pescuit și la Insulă? Fii atentă! Pe insulă am găsit niște lansete, în vila noastră. Eu cu George zic: <<Ia, mă, că mergem acolo>>. Dar n-au dat la televizor. Ne-am dus acolo, dar n-aveam și noi momeală, ceva. Și am dat acolo la pește și n-am prins”.

Survivor se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY în fiecare vineri de la 20:30 și sâmbăta și duminica de la 20:00.

Faimoșii: Aris Eram, Călin Donca, Ceanu, Cristian Boureanu, Gabi Tamaș, Iustin HVNDS, Larisa Uță, Marina Dina, Naba Salem, Patricia Vizitiu, Roxana Condurache și Yasmin Awad au intrat în arenă împotriva Războinicilor: Adrian Petre, Lucian Popa, Niky Salman, Adrian Kaan, Andrei Beleuț, Loredana Pălănceanu, Nicu Grigore, Alberto Hangan, Iulia Istrate, Bianca Stoica, Patrice Cărăușan, Ramona Micu. 24 de concurenți. Două triburi. O singură motivație – ajungerea până la final. Dintre aceștia, doar unul va scrie istorie și va deveni campion. Însă, drumul până acolo este presărat cu obstacole, provocări și trasee care îi vor testa toate capacitățile.

De luni până vineri, Survivor – Povești din junglă, cu Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan, este emisia care le va aduce tuturor curioșilor cele mai aprige comentarii despre ceea ce se întâmplă în fiecare vineri, sâmbătă și duminică la TV! În plus, toate lucrurile nevăzute, toate discuțiile neauzite și toate părerile despre ceea ce trăiesc concurenții, ies la iveală!

Colaj cu Marian Grozavu
+6
Mai multe fotografii

Citește și: Exclusiv | Primele poze oficiale cu triburile de la Survivor. Cum arată simbolurile Faimoșilor și Războinicilor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
