La Survior | Povești din junglă, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu au vorbit cu soția lui Călin Donca. Orianda Donca a avut o reacție după ce soțul ei a fost acuzat că le-ar face avansuri unor colege de trib.

Orianda Donca, reacție după ce soțul său a fost acuzat că are apropieri cu unele femei din tribul Faimoșilor de la Survivor | Antena 1 & Instagram

Leoaicele Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu au sunat-o pe Orianda Donca să o întrebe ce părere are despre acuzațiile Larisei la adresa lui Călin Donca. Larisa l-a acuzat pe Călin că are apropieri nefirești cu anumite fete din tribul Războinicilor.

„Larisa consideră că m-am dat la Roxana. După care, după ce m-am dat la Roxana, după spusele ei, am trecut la Marina”, a spus Călin Donca la Survivor.

Cum a reacționat Orianda Donca după ce Larisa i-a acuzat soțul că „se dă” la unele concurente Survivor. Ce spune soția lui Călin despre apropierea lui de femeile din trib

Orianda Donca a explicat că soțul ei colaborează bine cu femeile. Soția lui Călin a spus că nu este deranjată de apropierile soțului cu partea feminină din trib.

„Călin lucrează și colaborează foarte bine cu femeile. De-a lungul vieții, oamenii de business din proiectele noastre au fost femeile în general. Pentru că noi așa am funcționat și el a lucrat foarte bine cu femeile. A colaborat foarte bine cu femeile, dar nu din punct de vedere intim, ci din punctul de vedere al construcției lucrurilor acolo. Poate de aici s-a generat o falsă impresie de apropiere intimă. Nu simt niciun pericol real, nu mă deranjează cu partea feminină de acolo, pentru că eu îl cunosc și știu că el lucrează cel mai bine cu partea feminină. Nu înseamnă că există și implicare inimă”, a spus Orianda Donca, precizând că îl cunoaște de 18 ani pe Călin.

Despre cei 5 copii ai lor, Orianda Donca a spus la emisiunea Spynews TV Live că simt foarte mult lipsa tatălui și îl privesc cu mari emoții la TV.

„Copiii noștri sunt foarte emoționați când îl văd la televizor. Copiii sunt foarte atașați de Călin. Noi dormim împreună cu copiii și ei simt foarte mult lipsa lui Călin. Am doi copii care dorm în fiecare seară la pieptul lui și au suferit foarte mult. Călin foarte greu s-a despărțit de ei. Călin a fost foarte afectat că a trebuit să plece pentru că a lăsat copiii nu din cauza condițiilor de acolo. Călin este un om care se adaptează foarte repede la condițiile grele”, a spus Orianda Donca.

