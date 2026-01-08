Exclusiv | Primele poze oficiale cu triburile de la Survivor. Cum arată simbolurile Faimoșilor și Războinicilor

Faimoșii și Războinicii de la Survivor 2026 au avut parte de prima lor probă din competiție. Iată primele imagini din Republica Dominicană!

Cele două triburi de la Survivor și-au primit simbolurile și au jucat prima probă din concurs. Survivor 2026 se vede începând cu 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Faimoșii și Războinicii, triburile care îi vor face pe cei de acasă să tresară de fericire, să strige cu patimă și să comenteze fiecare ediție, au început competiția care le va schimba viața pentru totodată. Vezi în Galeria Foto de mai jos imagini cu prima probă a triburilor.

Primele imagini oficiale de la Survivor 2026. Lupta între Războinici și Faimoși a început!

Faimoșii au bandane roșii, iar Războinicii au bandane albastre. Cele două triburi și-au început experiența vieții lor!

Faimoșii: Aris Eram, Călin Donca, Ceanu, Cristian Boureanu, Gabi Tamaș, Iustin HVNDS, Larisa Uță, Marina Dina, Naba Salem, Patricia Vizitiu, Roxana Condurache și Yasmin Awad au intrat în arenă împotriva Războinicilor: Adrian Petre, Lucian Popa, Niky Salman, Adrian Kaan, Andrei Beleuț, Loredana Pălănceanu, Nicu Grigore, Alberto Hangan, Iulia Istrate, Bianca Stoica, Patrice Cărăușan, Ramona Micu.

Adi Vasile este prezentatorul și arbitrul Survivor 2026: „Toată viața am căutat noi provocări, iar acum, am știut din prima clipă, că este formatul perfect pentru mine! Survivor este singurul show care duce concurenții dincolo de limite, este mediul în care rezistența psihică trebuie să atingă cote înalte pentru a putea performa, iar cea fizică este pusă la grea încercare pe fiecare traseu. Într-o competiție atât de acerbă, știu că voi trăi fiecare moment, exact cum am trăit și meciurile de handbal! Faimoși versus Războinici reprezintă esența Survivor, iar asta le vom aduce celor de acasă - competiție, situații limită și oameni care înțeleg jocul! Vă aștept alături de noi, din ianuarie!”, a declarat Adi Vasile, înainte de startul filmărilor.

