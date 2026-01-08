Antena Căutare
Home Survivor Stiri Exclusiv | Primele poze oficiale cu triburile de la Survivor. Cum arată simbolurile Faimoșilor și Războinicilor

Exclusiv | Primele poze oficiale cu triburile de la Survivor. Cum arată simbolurile Faimoșilor și Războinicilor

Faimoșii și Războinicii de la Survivor 2026 au avut parte de prima lor probă din competiție. Iată primele imagini din Republica Dominicană!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 08 Ianuarie 2026, 16:34 | Actualizat Joi, 08 Ianuarie 2026, 17:12
Galerie
Exclusiv | Primele poze oficiale cu triburile de la Survivor | Antena 1

Cele două triburi de la Survivor și-au primit simbolurile și au jucat prima probă din concurs. Survivor 2026 se vede începând cu 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Faimoșii și Războinicii, triburile care îi vor face pe cei de acasă să tresară de fericire, să strige cu patimă și să comenteze fiecare ediție, au început competiția care le va schimba viața pentru totodată. Vezi în Galeria Foto de mai jos imagini cu prima probă a triburilor.

Citește și: Imagini cu Adi Vasile în Republica Dominicană. Cum s-a pozat prezentatorul în pauza de la filmările pentru Survivor România 2026

Primele imagini oficiale de la Survivor 2026. Lupta între Războinici și Faimoși a început!

Articolul continuă după reclamă

Faimoșii au bandane roșii, iar Războinicii au bandane albastre. Cele două triburi și-au început experiența vieții lor!

Faimoșii: Aris Eram, Călin Donca, Ceanu, Cristian Boureanu, Gabi Tamaș, Iustin HVNDS, Larisa Uță, Marina Dina, Naba Salem, Patricia Vizitiu, Roxana Condurache și Yasmin Awad au intrat în arenă împotriva Războinicilor: Adrian Petre, Lucian Popa, Niky Salman, Adrian Kaan, Andrei Beleuț, Loredana Pălănceanu, Nicu Grigore, Alberto Hangan, Iulia Istrate, Bianca Stoica, Patrice Cărăușan, Ramona Micu.

Citește și: Războinicii sunt gata de luptă! 12 concurenți motivați să simtă gustul victoriei intră în competiție, din 9 ianuarie, la Survivor!

Adi Vasile este prezentatorul și arbitrul Survivor 2026: „Toată viața am căutat noi provocări, iar acum, am știut din prima clipă, că este formatul perfect pentru mine! Survivor este singurul show care duce concurenții dincolo de limite, este mediul în care rezistența psihică trebuie să atingă cote înalte pentru a putea performa, iar cea fizică este pusă la grea încercare pe fiecare traseu. Într-o competiție atât de acerbă, știu că voi trăi fiecare moment, exact cum am trăit și meciurile de handbal! Faimoși versus Războinici reprezintă esența Survivor, iar asta le vom aduce celor de acasă - competiție, situații limită și oameni care înțeleg jocul! Vă aștept alături de noi, din ianuarie!”, a declarat Adi Vasile, înainte de startul filmărilor.

Primele poze oficiale cu triburile de la Survivor
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor

Imagini cu Adi Vasile în Republica Dominicană. Cum s-a pozat prezentatorul în pauza de la filmările pentru Survivor Româ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câte kilograme a ajuns să aibă femeia de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta minune Câte kilograme a ajuns să aibă femeia de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta minune
Observatornews.ro Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Antena 3 Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp” Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Imagini cu Adi Vasile în Republica Dominicană. Cum s-a pozat prezentatorul în pauza de la filmările pentru Survivor România 2026
Imagini cu Adi Vasile în Republica Dominicană. Cum s-a pozat prezentatorul în pauza de la filmările pentru...
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Primele imagini cu Raluca Bădulescu de la Survivor - Povești din junglă. Cum a apărut în costum de baie
Primele imagini cu Raluca Bădulescu de la Survivor - Povești din junglă. Cum a apărut în costum de baie
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?”
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici:
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp. „Au trecut 70 kmp”
Taxe de infarct. Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70... Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Fără precedent. Președintele Nicușor Dan anunță că va încălca legea la numirea șefilor marilor parchete
Fără precedent. Președintele Nicușor Dan anunță că va încălca legea la numirea șefilor marilor parchete Jurnalul
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Ce urmează după episodul cu viscol şi ninsori care a lovit România
Ce urmează după episodul cu viscol şi ninsori care a lovit România Observator
Cele mai murdare locuri de la sală. Cum să te ferești de bacterii și murdărie când mergi să faci sport
Cele mai murdare locuri de la sală. Cum să te ferești de bacterii și murdărie când mergi să faci sport MediCOOL
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să tratezi răceala obișnuită la copiii mici
Cum să tratezi răceala obișnuită la copiii mici DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x