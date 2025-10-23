Antena Căutare
Ce mesaj a avut ispita Mattia pentru Marian Grozavu după ce l-a învins în ring: „Așa se face!”

Ispita Mattia Carnessali și concurentul Marian Grozavu de la Insula Iubirii sezonul 9 s-au luptat în ring într-un meci al „orgoliilor”. Descoperă în rândurile de mai jos ce gesturi făcute la finalul partidei de MMA au stârnit uimire în rândul privitorilor.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 11:16 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 12:44
Ce mesaj a avut ispita Mattia pentru Marian Grozavu după ce l-a învins în ring: „Așa se face!” | Antena 1, captura Instagram

Marian Grozavu, concurentul de la Insula Iubirii sezonul 9, care a venit alături de Bianca Dan la emisiunea fenomen din această vară pentru a-și testa relația, a luat parte la o luptă mult așteptată pe care chiar el a inițiat-o în urmă cu doar câteva săptămâni împotriva ispitei Mattia, care a reușit să se apropie foarte mult de partenera lui.

Pentru lupta care a avut loc aseară, 22 octombrie 2025, cei doi s-au antrenat intens cu unii dintre cei mai pricepuți oameni din acest domeniu, însă, în cele din urmă, cel care a câștigat a fost Mattia Carnessali.

Citește și: Bianca Dan și Marian Grozavu, apariție de senzație la TV. De ce nu vrea să meargă fosta concurentă de la Insula Iubirii în Miami

La finalul meciului, ispita a avut și un mesaj pentru iubitul Biancăi, luându-i prin surprindere atât pe cei prezenți, cât și pe cei care urmăreau live-ul de acasă.

Iată în rândurile de mai jos ce cuvinte a avut pentru cel care l-a provocat în lupta de MMA.

Un meci al „orgoliilor” a avut loc aseară, potrivit spuselor lui Marian Grozavu, iar fanii emisiunii Insula Iubirii au urmărit cele două reprize cu sufletul la gură, sperând ca cel pe care îl susțineau să câștige.

Mattia Carnessali, în vârstă de 33 de ani, cu o înălțime de 1,78m și 75 de kg a fost cel care a reușit să îl pună la pământ pe Marian Grozavu, care are 38 de ani, 80 de kg și 1,72 m și care nu s-a mai putut ridica, fiind nevoit să se declare învins în fața ispitei care a făcut-o pe iubita lui să se aproprie vizibil de ea pe parcursul filmărilor reality-show-ului.

Dacă prima repriză s-a desfășurat într-un mod cât se poate de echilibrat, în a doua rundă Mattia a trecut la atac cu o serie de lovituri rapide și l-a pus la pământ pe concurentul de la Insula Iubirii, ținându-l captiv și câștigând astfel lupta de MMA.

Citește și: Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care ispita Mattia i l-a lăsat Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025. Când s-au întâlnit cei doi

Totuși, finalul a surprins pe toată lumea pentru că cei doi și-au strâns mâna și s-au îmbrățișat, iar Mattia i-a transmis un mesaj rivalului său.

„Trebuie să zic << Felicitări Marian pentru perseverență și pentru cum te-ai pregătit! >>. A fost un meci fain, l-am simțit și mi-a plăcut competiția. Îți mulțumesc pentru provocarea pe care mi-ai făcut-o și... ce să zic, așa se face! Cine nu se lasă până nu duce rezultatul acasă... și dacă a pierdut de data aceasta, asta este important în viață: să nu te lași!” a spus el, în cadrul live-ului, la scurt timp după ce ispitele Andrușca, Naba, Teodora Racoș și Andreea Crăciun au intrat în ring să îl felicite pentru victoria pe care a obținut-o.

Citește și: De ce a lipsit Mattia Carnessali de la finala Insula Iubirii sezonul 9. Ce mesaj a transmis ispita masculină

Motivul pentru care Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii sezonul 9 a rupt complet legătura cu ispita Andrușca... Reacția Biancăi Dan după ce Marian Grozavu a pierdut meciul de MMA cu ispita Mattia. Ce mesaj i-a transmis bruneta...
