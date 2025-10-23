Reacția Biancăi Dan după ce Marian Grozavu a pierdut meciul de MMA cu ispita Mattia. Ce mesaj i-a transmis bruneta

Marian Grozavu, concurentul de la Insula Iubirii sezonul 9, și ispita Mattia Carnessali s-au luptat aseară în ring într-un meci de MMA într-o gală RXF.

Mai mulți concurenți și câteva ispite de la Insula Iubirii sezonul 10 au fost prezente aseară la meciul de MMA dintre Marian Grozavu și Mattia Carnessali, fiecare având susținătorii săi.

Ne amintim că la Insula Iubirii sezonul 9 Marian s-a înfuriat foarte tare pe ispita Mattia după ce a aflat despre cunpașterea dintre el și Bianca și a văzut cum acesta a încercat să o cucerească.

Marian Grozavu vs Mattia Carnessali, meci în ring

Chiar dacă nu i-a plăcut să vadă acele imagini dureroase cu iubita lui, Marian a decis să se împace cu Bianca, ea l-a uitat pe Mattia și a ales să își repare relația cu Marian.

La meciul de MMA pe Marian l-au susținut iubita lui, Bianca Dan, Maria și Marius Avram, Ella Vișan și Claudiu, fostul concurent de la Insula Iubirii cu care Marian s-a împrietenit în timpul emsiunii.

Meciul s-a desfășurat destul de repede. Mattia și Marian au intrat în ring, iar cel care încerca să dea mai multe lovituri era Mattia, în timp ce Marian era mult mai atent și încerca să se apere. Atunci când a văzut că Mattia încearcă să îl lovească tot mai mult, Marian a răbufnit și a lovit și el, fiind foarte determinat să câștige.

Se pare, însă, că meciul a fost câștigat de ispita Mattia Carnessali, iar publicul l-a aclamat. Atunci când s-a pronunțat verdictul, o filmare cu Bianca din sală arată cât de dezamăgită a fost. Concurenta Insula Iubirii a început să țipe „nu”, tremura și și-a acoperit fața cu palmele, având ochii plini de lacrimi.

După meci, Bianca a făcut câteva poze cu Marian în ring și le-a postat pe contul ei de Insatagram, însoțite de un mesaj emoționant.

„Pentru mine ești și vei rămâne mereu un învingător. Nu contează rezultatul unui meci, contează cât curaj, muncă și suflet ai pus acolo. Sunt mândră de tine, campionul meu”, a scris Bianca Dan de la Insula Iubirii la descrierea postării.

În secțiunea de comentarii Maria Avram l-a felicitat și ea pe Marian și a zis că ea și Marius îl iubesc. Mulți dintre urmăritorii Biancăi l-au felicitat pe Marian pentru curajul său.

După meciul din ring, Marian a mers într-un bar alături de Bianca, Ella, Maria și Marius Avram, ispita Romeo din sezonul 8 de Insula Iubirii și mai mulți prieteni unde au sărbătorit înfrângerea cu șampanie scumpă, artificii și o petrecere pe cinste.

