(P) Vase din oțel carbon (Carbon Steel) – revoluția gătitului sănătos, natural și durabi

Vasele din oțel carbon Oti duc mai departe revoluția gătitului: sunt 100% naturale, extrem de rezistente și oferă rezultate impecabile la fiecare utilizare.
Ce este oțelul carbon și de ce este atât de apreciat?
Oțelul carbon este un material natural, fără acoperiri artificiale, recunoscut pentru:
● rezistența excepțională la temperaturi înalte
● capacitatea de a dezvolta un non-stick natural
● durabilitatea pe termen lung Spre deosebire de vasele cu strat antiaderent chimic, tigăile Carbon Steel sunt 100% naturale, nu conține PFOA, PTFE sau PFAS, fiind sigure pentru întreaga familie.
Beneficiile vaselor din oțel carbon Oti
✔ 100% naturale & non-toxice
Fără strat antiaderent toxic. Fără substanțe periculoase. Doar oțel carbon pur, sigur pentru gătit zilnic.
✔ Non-stick natural, fără chimicale
Prin simpla ungere a vasului încins cu un strat subțire de grăsime de fiecare dată când gătești, se formează o peliculă naturală antiaderentă.
✔ Rezistență superioară – create să reziste o viață
Vasele din Carbon Steel:
● suportă temperaturi foarte înalte
● pot fi folosite în cuptor
● permit utilizarea ustensilelor metalice
● rezistă la uzura zilnică fără să se deterioreze
✔ Compatibile cu toate tipurile de plită
Inducție, gaz, ceramic, electric, halogen – un singur vas, toate sursele de căldură. Pot fi folosite inclusiv în cuptor.
✔ Extrem de versatile
De la fripturi perfect rumenite, legume sotate, omlete pufoase, până la deserturi la cuptor, în vasele din oțel carbon vei găti o varietate mare de rețete, zi de zi.
Suprafața martelată – estetică artizanală cu beneficii reale
Gama de tigăi din oțel carbon Oti se remarcă prin suprafața inovativă martelată, care nu este doar un detaliu estetic, ci un avantaj funcțional major:
● Antiaderență naturală îmbunătățită – necesită mai puțină grăsime
● Crustă perfectă, fără arsuri – rumenire uniformă și gust intens
● Separarea excesului de grăsime – grăsimea se scurge în structura vasului, nu este absorbită în alimente
Rezultatul? Mese mai sănătoase, mai gustoase și mai bine gătite.
O investiție care se simte la fiecare masă
Tigăile și wok-ul Carbon Steel Oti sunt o alegere durabilă și naturală, pentru cei ce își doresc să gătească natural, cât mai curat și eficient. Descoperă gama completă pe otishop.ro!(P) Ce se întâmplă cu electronicele după ce le predai într-un centru de colectare... (P) Ce trebuie să știi înainte să-ți închizi terasa sau balconul? Sfaturi de la V Shades...