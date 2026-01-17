Antena Căutare
Home Survivor Faimoșii intră azi pe traseu contra Războinicilor în lupta pentru imunitate, la Survivor, de la ora 20:00, la Antena 1

Faimoșii intră azi pe traseu contra Războinicilor în lupta pentru imunitate, la Survivor, de la ora 20:00, la Antena 1

După victoria în jocul pentru recompensă, Faimoșii intră pe traseu contra Războinicilor, în lupta vitală – cea pentru imunitate, la Survivor, de la ora 20:00, la Antena 1!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 17 Ianuarie 2026, 10:33 | Actualizat Sambata, 17 Ianuarie 2026, 10:37
Galerie
Descoperă ce surprize aduce ediția din 17 ianuarie 2026 a emisiunii Survivor, de la Antena 1 | Antena 1

Când nu ai nimic, devii mai puternic, mai concentrat la fiecare zi și mai motivat în fiecare provocare dusă pe traseu. Acest lucru îl demonstrează și concurenții celui mai dur show TV, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Ce se întâmplă în ediția din 17 ianuarie 2026 a emisiunii Survivor de la Antena 1. Ce surprize aduce ediția

Astăzi, de la ora 20:00, Survivor revine și continuă cu jocul care poate schimba totul în interiorul triburilor. Cine va ajunge în pericol de eliminare și pentru cine se va asigura liniștea, aflăm curând.

Ieri, miza a fost una importantă – un kit pentru pescuit, dar și câțiva pești, care ar fi putut rezolva problema foamei resimțite încă din primele zile în Republica Dominicană. Lupta a fost una acerbă, scorul ajungând, la un moment dat, chiar și la 8 la 8. Cu toate acestea, la best of, Gabi Tamaș și Patricia Vizitiu au obținut două puncte vitale pentru Faimoși și au adus victoria, cu 10 la 8.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Survivor 2026 liveblog, săptămâna 2. Problemele persistă și concurenții văd ce înseamnă cu adevărat jungla Dominicană

Din păcate, bucuria a fost umbrită de o accidentare neașteptată a Nabei Salem, care a fost nevoită să părăsească terenul și să plece direct la spital, pe targă, pentru îngrijiri medicale. Care este starea ei, ce a pățit la spate și cât va dura să-și revină, urmează să descoperim în următoarea ediție.

Tot atunci, triburile vor trebui să își revină după furtuna cumplită care s-a abătut asupra insulei și să-și găsească motivația pentru a da totul în jocul important pentru Imunitate. Dacă Faimoșii au cunoscut deja gustul pierderii unui coleg, Războinciii sunt în formulă completă.
Cele două echipe vor să meargă mai departe, fără să mai ajungă la Consiliu și, implicit, la Duel, însă doar pentru una este posibil. Cine va învinge diseară? Se va repeta scenariul din prima săptămână sau se vor schimba lucrurile? Totul, de la ora 20:00, într-o ediție puternică!

colaj foto cu adi vasile si concurenti de la survivor
+1
Mai multe fotografii

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
AS.ro Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: &#8220;Va fi sfânt! Rămâne în istorie&#8221;
Observatornews.ro Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Antena 3 Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Jocul pentru imunitate! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Jocul pentru imunitate! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Plante Feng Shui care pot aduce noroc. Unde recomandă specialiștii să le amplasezi în locuința ta
Plante Feng Shui care pot aduce noroc. Unde recomandă specialiștii să le amplasezi în locuința ta Catine.ro
Survivor România, 16 ianuarie 2026. Faimoșii, mai puternici la jocul de recompensă! Cum au reacționat Războinicii după înfrângere
Survivor România, 16 ianuarie 2026. Faimoșii, mai puternici la jocul de recompensă! Cum au reacționat...
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută spectaculoasă la cel mai recent eveniment monden. Prețul acesteia i-a lăsat pe toți fără comentarii
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută spectaculoasă la cel mai recent eveniment monden. Prețul acesteia i-a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie: “Sunt suficient de…”
Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie:... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă HelloTaste.ro
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina, scumpite de patru ori
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina,... Jurnalul
Claudia Pătrășcanu s-a împăcat cu iubitul după despărțirea de acum trei luni. Cum a fost surprinsă vedeta
Claudia Pătrășcanu s-a împăcat cu iubitul după despărțirea de acum trei luni. Cum a fost surprinsă vedeta Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul Observator
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți dai seama
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți... MediCOOL
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x