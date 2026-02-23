Mesajul emoționant transmis de Adi Petre după eliminarea de la Survivor 2026. Postarea lui a copleșit prietenii virtuali

Adi Petre a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale după ce a fost nevoit să părăsească Survivor România 2026. Acesta a reușit să atragă atenția prietenilor virtuali cu postarea lui copleșitoare.

Săptămâna șapte de la Survivor 2026 a adus o nouă victorie pentru Faimoși, dar și o pierdere dureroasă pentru Războinici. Adi Petre, un concurent puternic din echipa albastră, a fost nevoită să plece acasă.

Concurentul a avut parte de un duel intens alături de Lucian Popa. În ciuda eforturilor depuse, Ai Petre a ajuns pe ultimul loc. Așadar, și-a luat la revedere de la coechipieri și a părăsit emisiunea.

Ce mesaj a transmis Adi Petre după eliminarea de la Survivor 2026

La scurt timp de la vestea că a fost eliminat, Adrian Petre s-a decis să transmită un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Acesta a vrut să spună tuturor că și-a dorit să ajungă acasă, deoarece dorul de familie a fost mai dificil decât orice probă din Republica Dominicană.

„Astăzi se încheie pentru mine capitolul Survivor România… și plec cu sufletul plin. Am luptat cu tot ce am avut – cu inima, cu ambiția, cu durerea și cu dorul. Am dat fiecare picătură de energie pe traseu, pentru echipă, pentru mine, pentru toți cei care au crezut în mine. Am căzut, m-am ridicat și am arătat ce înseamnă să fii Războinic până la capăt.

Dar dincolo de competiție, dincolo de orgolii și trofee, există ceva mai puternic decât orice: familia. ❤️”, a scris concurentul în dreptul unor imagini cu el de la Survivor România 2026.

„Motivul pentru care aleg să plec este simplu și sincer – vreau să fiu lângă soția mea și lângă fetița mea. Dorul de ele a fost mai greu decât orice probă. Pentru mine, familia înseamnă totul. Este locul unde sunt cu adevărat puternic, unde găsesc echilibru, iubire și sens.

Plec cu fruntea sus, împăcat și recunoscător. Am luptat cât am putut de tare, dar acum aleg să lupt pentru cel mai important lucru din viața mea: familia mea. 🤍 Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Ne revedem mai puternici”, a mai adăugat el în aceeași postare.

Mesajul transmis de Adrian Petre a strâns foarte multe like-uri și reacții din partea prietenilor virtuali. Până și soția acestuia, Anastasia, i-a lăsat un comentariu copleșitor.

„Ai plecat la Survivor România ca un luptător și te-ai întors ca soț și tată care își pune familia pe primul loc. 🤍 Te iubim enorm!”, a scris partenera acestuia.

„Te vedeam câștigător! Felicitări pentru parcursul tău în competiție”, „Om minunat! Îl vedeam în finală! A ales ceva de preț: familia” sau „Felicitări! Un adevărat om de caracter și un sportiv adevărat!”, au fost doar câteva dintre comentariile mesajele oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, concurentul s-a bucurat din plin de fiecare experiență trăită în Republica Dominicană alături de colegii de la echipa albastră. Parcursul său din competiție a fost de-a dreptul spectaculos, iar telespectatorii au observat imediat potențialul acestuia.