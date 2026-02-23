Antena Căutare
Home Survivor Stiri Mesajul emoționant transmis de Adi Petre după eliminarea de la Survivor 2026. Postarea lui a copleșit prietenii virtuali

Mesajul emoționant transmis de Adi Petre după eliminarea de la Survivor 2026. Postarea lui a copleșit prietenii virtuali

Adi Petre a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale după ce a fost nevoit să părăsească Survivor România 2026. Acesta a reușit să atragă atenția prietenilor virtuali cu postarea lui copleșitoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Februarie 2026, 12:48 | Actualizat Luni, 23 Februarie 2026, 13:16
Galerie
Adi Petre a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale după ce a fost nevoit să părăsească Survivor România 2026 | Antena 1

Săptămâna șapte de la Survivor 2026 a adus o nouă victorie pentru Faimoși, dar și o pierdere dureroasă pentru Războinici. Adi Petre, un concurent puternic din echipa albastră, a fost nevoită să plece acasă.

Concurentul a avut parte de un duel intens alături de Lucian Popa. În ciuda eforturilor depuse, Ai Petre a ajuns pe ultimul loc. Așadar, și-a luat la revedere de la coechipieri și a părăsit emisiunea.

Ce mesaj a transmis Adi Petre după eliminarea de la Survivor 2026

La scurt timp de la vestea că a fost eliminat, Adrian Petre s-a decis să transmită un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Acesta a vrut să spună tuturor că și-a dorit să ajungă acasă, deoarece dorul de familie a fost mai dificil decât orice probă din Republica Dominicană.

Articolul continuă după reclamă

„Astăzi se încheie pentru mine capitolul Survivor România… și plec cu sufletul plin. Am luptat cu tot ce am avut – cu inima, cu ambiția, cu durerea și cu dorul. Am dat fiecare picătură de energie pe traseu, pentru echipă, pentru mine, pentru toți cei care au crezut în mine. Am căzut, m-am ridicat și am arătat ce înseamnă să fii Războinic până la capăt.

Citește și: Imaginea de colecție din arhiva personală cu Adrian Petre de la Survivor România 2026. Ipostaza în care fanii nu l-au mai văzut

Dar dincolo de competiție, dincolo de orgolii și trofee, există ceva mai puternic decât orice: familia. ❤️”, a scris concurentul în dreptul unor imagini cu el de la Survivor România 2026.

„Motivul pentru care aleg să plec este simplu și sincer – vreau să fiu lângă soția mea și lângă fetița mea. Dorul de ele a fost mai greu decât orice probă. Pentru mine, familia înseamnă totul. Este locul unde sunt cu adevărat puternic, unde găsesc echilibru, iubire și sens.

Plec cu fruntea sus, împăcat și recunoscător. Am luptat cât am putut de tare, dar acum aleg să lupt pentru cel mai important lucru din viața mea: familia mea. 🤍 Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Ne revedem mai puternici”, a mai adăugat el în aceeași postare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mesajul transmis de Adrian Petre a strâns foarte multe like-uri și reacții din partea prietenilor virtuali. Până și soția acestuia, Anastasia, i-a lăsat un comentariu copleșitor.

„Ai plecat la Survivor România ca un luptător și te-ai întors ca soț și tată care își pune familia pe primul loc. 🤍 Te iubim enorm!”, a scris partenera acestuia.

Citește și: Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026

„Te vedeam câștigător! Felicitări pentru parcursul tău în competiție”, „Om minunat! Îl vedeam în finală! A ales ceva de preț: familia” sau „Felicitări! Un adevărat om de caracter și un sportiv adevărat!”, au fost doar câteva dintre comentariile mesajele oamenilor din mediul online.

Colaj cu Adi Petre la Survivor 2026

Un lucru este cert, concurentul s-a bucurat din plin de fiecare experiență trăită în Republica Dominicană alături de colegii de la echipa albastră. Parcursul său din competiție a fost de-a dreptul spectaculos, iar telespectatorii au observat imediat potențialul acestuia.

Diseară, Faimoșii caută să completeze săptămâna roșie, în timp ce Războinicii se pregătesc de o nouă eliminare!...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: “M-am curăţat” Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: &#8220;M-am curăţat&#8221;
Observatornews.ro SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Antena 3 Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Diseară, Faimoșii caută să completeze săptămâna roșie, în timp ce Războinicii se pregătesc de o nouă eliminare!
Diseară, Faimoșii caută să completeze săptămâna roșie, în timp ce Războinicii se pregătesc de o nouă...
Cele mai neinspirate ținute de la Premiile Bafta 2026. Ce alegeri au făcut vedetele
Cele mai neinspirate ținute de la Premiile Bafta 2026. Ce alegeri au făcut vedetele Catine.ro
Faimoșii au deschis săptămâna cu o victorie, iar înaintea jocului pentru Imunitate au un gând clar: ”Să facem săptămâna roșie”
Faimoșii au deschis săptămâna cu o victorie, iar înaintea jocului pentru Imunitate au un gând clar: ”Să...
Halit Ergenç și Bergüzar Korel, detalii despre căsnicia lor într-un interviu recent. Ce au avut de spus actorii
Halit Ergenç și Bergüzar Korel, detalii despre căsnicia lor într-un interviu recent. Ce au avut de spus actorii Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum faci agricultură profitabilă cu rachete și drone deasupra lanurilor de grâu și a fermelor cu animale. Interviu cu Sergiy Kasianov, om de afaceri din Herson, Ucraina
Cum faci agricultură profitabilă cu rachete și drone deasupra lanurilor de grâu și a fermelor cu animale.... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Corina Dănilă, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Ce moment important au sărbătorit cei doi: „Sufletul tău bun...”
Corina Dănilă, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Ce moment important au sărbătorit... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Baton dulce din năut cu bucăți de ciocolată. Desert sănătos, fără coacere, cremos și consistent
Baton dulce din năut cu bucăți de ciocolată. Desert sănătos, fără coacere, cremos și consistent HelloTaste.ro
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc... Antena3.ro
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută useit
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool!”
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai... BZI
Mii de bugetari și-ar putea recupera în instanță drepturile tăiate de Guvern
Mii de bugetari și-ar putea recupera în instanță drepturile tăiate de Guvern Jurnalul
Esența eleganței discrete: cum să îți construiești o colecție de accesorii atemporale
Esența eleganței discrete: cum să îți construiești o colecție de accesorii atemporale Kudika
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli Redactia.ro
Oraşul din România care dă tichete de 500 de lei pentru 10.000 de locuitori. Cine poate beneficia de ajutor
Oraşul din România care dă tichete de 500 de lei pentru 10.000 de locuitori. Cine poate beneficia de ajutor Observator
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... UseIT
Buddha bowl cu tofu, năut și avocado. Un preparat hrănitor și plin de prospețime
Buddha bowl cu tofu, năut și avocado. Un preparat hrănitor și plin de prospețime Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x