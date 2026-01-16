Survivor 2026 liveblog, săptămâna 2. Problemele persistă și concurenții văd ce înseamnă cu adevărat jungla Dominicană

Vineri de la 20:30 și sâmbată și duminică de la 20:00, cel mai puternic și urmărit format al momentului ajunge la cea de-a doua săptămână.

Publicat: Vineri, 16 Ianuarie 2026, 14:48 | Actualizat Vineri, 16 Ianuarie 2026, 14:48

Survivor 2026 liveblog, săptămâna 2. Momentele-cheie din show sunt aici | Antena 1

Urmează ediție care va arăta ce înseamnă cu adevărat cele mai dure ore din Republica Dominicană, atunci când nici măcar acoperișul nu rezistă. Survivor România 2026 continuă lupta pentru supraviețuire cu a doua săptămână de competiție!

O accidentare puternică va marca provocarea serii. Despre cine este vorba și ce se va întâmpla, descoperim în doar câteva ore.

Începe o nouă săptămână la Survivor 2026: Ce se întâmplă cu Faimoșii și Războinicii.

Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”

Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului

O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro

