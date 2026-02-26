Adi Petre, prima apariție televizată după eliminarea de la Survivor 2026. Ce detalii a scos la iveală: „Eu am cerut”

Adi Petre și-a luat prin surprindere fanii cu o apariție televizată de excepție, după eliminarea de la Survivor 2026. Concurentul a părăsit emisiunea în săptămâna șapte a competiției. Iată ce detalii a scos la iveală despre experiența din Republica Dominicană.

Săptămâna șapte din Survivor România 2026 s-a încheiat cu o nouă victorie pentru Faimoși, dar și cu o pierdere pentru Războinici. Adi Petre, concurentul din echipa albastră, a părăsit emisiunea după un duel dificil cu Lucian Popa.

Vestea că trebuie să se întoarcă acasă nu l-a luat prin surprindere pe acesta. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Adi Petre își dorea să iasă din competiție. Dorul pentru familie a fost mai puternic decât orice premiu.

Concurentul a plecat din Republica Dominicană cu capul sus, o experiență de povestit nepoților, dar și cu un zâmbet pe față. Un lucru este cert, acesta aștepta cu nerăbdare să își revadă partenera și fetița lui.

La doar câteva zile de la eliminarea din concurs, Adi Petre a decis să își surprindă fanii cu o apariție de senzație pe micile ecrane. Acesta a fost prezent în platoul știrilor de la AntenaStars, dar și la Neatza cu Răzvan și Dani, unde a vorbit despre Survivor 2026.

„Au fost alte lucruri, pentru mine, mai importante în momentul de față! Fetița, soția. Asta a fost. Și când am plecat a existat chestia asta, 50 - 50. A fost foarte greu să mă rup, știind că le las singure, dar mi-am dorit să fiu la Survivor. Și de asta m-am dus, să trăiesc experiența!”, au fost primele dezvăluiri ale fotbalistului.

Ce detalii a scos la iveală Adi Petre despre Survivor 2026, după eliminarea din competiție

Odată cu apariția televizată, Adi Petre a scos la iveală și detalii neștiute despre experiența trăită în Republica Dominicană.

„Nu știu ce am lăsat în trib, o să vedem în episoadele următoare. Habar n-am ce au ei după, dar eu cred că am făcut o figură frumoasă. Știam că o să fie greu, pentru experiența asta m-am dus. Mi-am pus în cap că o să fie greu cu foamea și somnul, dar nu m-am gândit că o să-mi fie atât de greu pe partea asta de familie. Eu eram obișnuit să plec cu fotbalul, dar niciodată nu a fost ruptura asta definitivă, fără telefon, fără nimic.

Eu mi-am văzut de treabă și am fost liniștit. Când am avut ceva de zis, am zis, iar ei m-au ascultat. Tot timpul vorbeam mai mult la probe, pentru că mă pricep la partea sportivă. Dar când am ajuns acolo, din prima zi mi-am dat seama că nu e ceea ce pare la televizor. Am avut cinci zile fără adăpost!”, a povestit Adi Petre la Antena Stars.

Întrebat despre eliminare, concurentul de la Survivor 2026 a făcut o dezvăluire neașteptată. Se pare că acesta i-a rugat pe colegii lui să-l voteze la duel: „Eu am cerut asta! Eu nu simt că am făcut ceva greșit atâta timp cât mi-am ascultat sufletul. Nu-mi pare rău pentru că am făcut ce am simțit. Mi s-a părut corect și față de colegii mei!”.