Home Survivor Stiri Adi Petre, prima apariție televizată după eliminarea de la Survivor 2026. Ce detalii a scos la iveală: „Eu am cerut”

Adi Petre și-a luat prin surprindere fanii cu o apariție televizată de excepție, după eliminarea de la Survivor 2026. Concurentul a părăsit emisiunea în săptămâna șapte a competiției. Iată ce detalii a scos la iveală despre experiența din Republica Dominicană.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 26 Februarie 2026, 16:24 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 16:55

Săptămâna șapte din Survivor România 2026 s-a încheiat cu o nouă victorie pentru Faimoși, dar și cu o pierdere pentru Războinici. Adi Petre, concurentul din echipa albastră, a părăsit emisiunea după un duel dificil cu Lucian Popa.

Vestea că trebuie să se întoarcă acasă nu l-a luat prin surprindere pe acesta. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Adi Petre își dorea să iasă din competiție. Dorul pentru familie a fost mai puternic decât orice premiu.

Concurentul a plecat din Republica Dominicană cu capul sus, o experiență de povestit nepoților, dar și cu un zâmbet pe față. Un lucru este cert, acesta aștepta cu nerăbdare să își revadă partenera și fetița lui.

Citește și: Mesajul emoționant transmis de Adi Petre după eliminarea de la Survivor 2026. Postarea lui a copleșit prietenii virtuali

La doar câteva zile de la eliminarea din concurs, Adi Petre a decis să își surprindă fanii cu o apariție de senzație pe micile ecrane. Acesta a fost prezent în platoul știrilor de la AntenaStars, dar și la Neatza cu Răzvan și Dani, unde a vorbit despre Survivor 2026.

„Au fost alte lucruri, pentru mine, mai importante în momentul de față! Fetița, soția. Asta a fost. Și când am plecat a existat chestia asta, 50 - 50. A fost foarte greu să mă rup, știind că le las singure, dar mi-am dorit să fiu la Survivor. Și de asta m-am dus, să trăiesc experiența!”, au fost primele dezvăluiri ale fotbalistului.

Ce detalii a scos la iveală Adi Petre despre Survivor 2026, după eliminarea din competiție

Odată cu apariția televizată, Adi Petre a scos la iveală și detalii neștiute despre experiența trăită în Republica Dominicană.

„Nu știu ce am lăsat în trib, o să vedem în episoadele următoare. Habar n-am ce au ei după, dar eu cred că am făcut o figură frumoasă. Știam că o să fie greu, pentru experiența asta m-am dus. Mi-am pus în cap că o să fie greu cu foamea și somnul, dar nu m-am gândit că o să-mi fie atât de greu pe partea asta de familie. Eu eram obișnuit să plec cu fotbalul, dar niciodată nu a fost ruptura asta definitivă, fără telefon, fără nimic.

Citește și: Cine e și cum arată soția lui Adrian Petre de la Survivor 2026. Cei doi au împreună o fetiță

Eu mi-am văzut de treabă și am fost liniștit. Când am avut ceva de zis, am zis, iar ei m-au ascultat. Tot timpul vorbeam mai mult la probe, pentru că mă pricep la partea sportivă. Dar când am ajuns acolo, din prima zi mi-am dat seama că nu e ceea ce pare la televizor. Am avut cinci zile fără adăpost!”, a povestit Adi Petre la Antena Stars.

Colaj cu Adi Petre în două ipostaze diferite la Survivor 2026
+1
Mai multe fotografii

Întrebat despre eliminare, concurentul de la Survivor 2026 a făcut o dezvăluire neașteptată. Se pare că acesta i-a rugat pe colegii lui să-l voteze la duel: „Eu am cerut asta! Eu nu simt că am făcut ceva greșit atâta timp cât mi-am ascultat sufletul. Nu-mi pare rău pentru că am făcut ce am simțit. Mi s-a părut corect și față de colegii mei!”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


