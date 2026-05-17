Ce spune Marian Godină despre meseria de polițist, după experiența Survivor. Se întoarce sau nu la muncă

Marian Godină vorbește despre viața după Survivor România, recuperarea după competiție și posibilitatea de a renunța la meseria de polițist pentru televiziune.

Marian Godină a vorbit deschis despre meseria de polițist după experiența intensă trăită la emisiunea Survivor România.

Ce spune Marian Godină despre meseria de polițist, după experiența Survivor

Mulți dintre admiratorii fostului concurent se întreabă dacă acesta se va întoarce la vechiul loc de muncă sau dacă va continua pe drumul televiziunii. Recent, Marian Godină a făcut declarații sincere despre planurile sale de viitor și despre perioada de recuperare prin care trece după competiția din Republica Dominicană.

Fostul concurent a recunoscut că îi este dor de televiziune și de provocările din mediul media, însă a lăsat sub semnul întrebării revenirea în poliție. În prezent, prioritățile sale sunt familia, odihna și refacerea fizică după cele aproape patru luni petrecute în competiție. Marian Godină a explicat că experiența Survivor l-a schimbat profund și că încă încearcă să se adapteze la viața de zi cu zi.

„Momentan sunt într-o perioadă de adaptare la civilizație, petrec foarte mult timp cu copiii, încerc să mă odihnesc și să mă refac fizic pentru că am slăbit 19 kilograme. Nu știu încă dacă o să revin la vechiul job. Atunci când vine vorba despre show-uri TV, da, mi-aș dori să mai particip”, a declarat Marian Godină pentru Click.ro.

După eliminarea din Survivor, Marian Godină s-a concentrat exclusiv pe recuperarea fizică și pe timpul petrecut alături de familie. Revederea cu cei dragi a fost una emoționantă, iar fostul concurent a publicat mai multe imagini pe rețelele sociale imediat după întoarcerea în România. În plus, fanii îl pot urmări și în materialele speciale din seria „După Survivor”, disponibile pe platforma AntenaPLAY.

Se întoarce sau nu la muncă

Marian Godină a mărturisit că participarea la Survivor a fost una dintre cele mai dificile experiențe din viața sa și că percepția sa despre emisiune s-a schimbat complet după ce a trăit totul pe propria piele.

„Aventura mea la Survivor s-a încheiat și la televizor, deși e ceva timp de când sunt acasă. Am plecat acolo pregătit de o emisiune TV și m-am trezit în mijlocul celei mai intense experiențe pe care am trăit-o vreodată. Nu pot condamna pe nimeni care bănuiește că lucrurile de acolo nu sunt reale, pentru că și eu credeam asta înainte. M-am convins rapid că totul este autentic și am simțit asta pe propria piele”, a spus Marian Godină după încheierea competiției.