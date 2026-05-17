Antena Căutare
Home Survivor Stiri Ce spune Marian Godină despre meseria de polițist, după experiența Survivor. Se întoarce sau nu la muncă

Ce spune Marian Godină despre meseria de polițist, după experiența Survivor. Se întoarce sau nu la muncă

Marian Godină vorbește despre viața după Survivor România, recuperarea după competiție și posibilitatea de a renunța la meseria de polițist pentru televiziune.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 17 Mai 2026, 22:06 | Actualizat Duminica, 17 Mai 2026, 22:07
Galerie
Marian Godină vorbește despre viața după Survivor România, recuperarea după competiție și posibilitatea de a renunța la meseria de polițist pentru televiziune. | Antena 1
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Marian Godină a vorbit deschis despre meseria de polițist după experiența intensă trăită la emisiunea Survivor România.

Ce spune Marian Godină despre meseria de polițist, după experiența Survivor

Mulți dintre admiratorii fostului concurent se întreabă dacă acesta se va întoarce la vechiul loc de muncă sau dacă va continua pe drumul televiziunii. Recent, Marian Godină a făcut declarații sincere despre planurile sale de viitor și despre perioada de recuperare prin care trece după competiția din Republica Dominicană.

Fostul concurent a recunoscut că îi este dor de televiziune și de provocările din mediul media, însă a lăsat sub semnul întrebării revenirea în poliție. În prezent, prioritățile sale sunt familia, odihna și refacerea fizică după cele aproape patru luni petrecute în competiție. Marian Godină a explicat că experiența Survivor l-a schimbat profund și că încă încearcă să se adapteze la viața de zi cu zi.

Articolul continuă după reclamă

„Momentan sunt într-o perioadă de adaptare la civilizație, petrec foarte mult timp cu copiii, încerc să mă odihnesc și să mă refac fizic pentru că am slăbit 19 kilograme. Nu știu încă dacă o să revin la vechiul job. Atunci când vine vorba despre show-uri TV, da, mi-aș dori să mai particip”, a declarat Marian Godină pentru Click.ro.

După eliminarea din Survivor, Marian Godină s-a concentrat exclusiv pe recuperarea fizică și pe timpul petrecut alături de familie. Revederea cu cei dragi a fost una emoționantă, iar fostul concurent a publicat mai multe imagini pe rețelele sociale imediat după întoarcerea în România. În plus, fanii îl pot urmări și în materialele speciale din seria „După Survivor”, disponibile pe platforma AntenaPLAY.

Se întoarce sau nu la muncă

Marian Godină a mărturisit că participarea la Survivor a fost una dintre cele mai dificile experiențe din viața sa și că percepția sa despre emisiune s-a schimbat complet după ce a trăit totul pe propria piele.

Citește și: Tensiunea dictează ritmul Consiliului Tribal, iar momentul eliminării aduce lacrimi și emoții puternice. Ce se va întâmpla

+1
Mai multe fotografii

„Aventura mea la Survivor s-a încheiat și la televizor, deși e ceva timp de când sunt acasă. Am plecat acolo pregătit de o emisiune TV și m-am trezit în mijlocul celei mai intense experiențe pe care am trăit-o vreodată. Nu pot condamna pe nimeni care bănuiește că lucrurile de acolo nu sunt reale, pentru că și eu credeam asta înainte. M-am convins rapid că totul este autentic și am simțit asta pe propria piele”, a spus Marian Godină după încheierea competiției.

Survivor 2026 liveblog, săptămâna 19. Urmează o eliminare neașteptată. Gabi Tamaș trebuie să ia o decizie importantă... Survivor, 17 mai 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. Competiția a fost strânsă între cele două echipe...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru
Observatornews.ro Îngropați în datorii, tot mai mulți români aleg să își declare falimentul personal Îngropați în datorii, tot mai mulți români aleg să își declare falimentul personal
Antena 3 Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut să anunțe rezultatul Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut să anunțe rezultatul
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 19. Urmează o eliminare neașteptată. Gabi Tamaș trebuie să ia o decizie importantă
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 19. Urmează o eliminare neașteptată. Gabi Tamaș trebuie să ia o decizie...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Tensiunea dictează ritmul Consiliului Tribal, iar momentul eliminării aduce lacrimi și emoții puternice. Ce se va întâmpla
Tensiunea dictează ritmul Consiliului Tribal, iar momentul eliminării aduce lacrimi și emoții puternice. Ce se va...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut să anunțe rezultatul
Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut... Antena3.ro
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include useit
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri!
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri! BZI
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă Jurnalul
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în orașul lui Cicero
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în... Kudika
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 Redactia.ro
Reacţia unei jurate din R. Moldova după punctajul mic acordat României la Eurovision:
Reacţia unei jurate din R. Moldova după punctajul mic acordat României la Eurovision: "I-am dat o notă bună" Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x