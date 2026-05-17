Survivor, 17 mai 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. Competiția a fost strânsă între cele două echipe

Ediția 57 de la Survivor România, de pe 17 mai 2026, a adus pe micile ecrane ale publicului o nouă confruntare. De data aceasta, echipele conduse de Lucian Popa și Gabi Tamaș s-au întrecut pentru recompensă.

Miza pusă în joc a stârnit o mulțime de reacții din partea concurenților. Strategiile nu au întârziat să își facă apariția chiar înainte ca Adi Vasile să prezinte traseul. Un lucru este cert, toți au rămas cu gândul la mâncarea de sub cupolă.

„Recompensa se află sub cupolă, iar echipele se vor lupta pentru un festin culinar așa cum cred că nu a mai fost până acum! Așadar, recompensa voastră de astăzi, doar dacă sunteți buni și câștigați, este: chifteluțe, cartofi prăjiți, pachețele de primăvară, paste, brioșe și un pahar cu suc”, a dezvăluit prezentatorul TV.

„Urmează să vă explic traseul. Imediat după start veți intra pe o bârnă mai lungă, după care o zonă cu instabilitate. O să treceți mai departe și o să ajungeți la un tunel. Încă o bârnă, iar la final, pentru prima dată în acest sezon, avem ceva diferit. O să aveți o masă foarte mare, o platformă, cu totemuri. Acolo va trebui să aruncați cu bile destul de grele astfel încât să dărmați toate totemurile de pe masă. Regula: mingea trebuie să atingă prima dată masa!

Acela care face primul acest lucru câștigă un punct. Astăzi, pentru recompensă, luptați până la 7. La prima rundă de alegeri, trei fete și doi băieți vor intra pe traseu”, a mai anunțat prezentatorul TV.

Cine a câștigat jocul de recompensă din ediția 57 de la Survivor România, de pe 17 mai 2026

Competiția dintre cele două echipe a fost aprigă, însă doar una singură s-a bucurat de recompensă. Lucian Popa a reușit să câștige jocul de astăzi de la Survivor România, de pe 17 mai 2026.

„Orice început are și un sfârșit până la urmă! Au fost mai buni, felicitări lor! Nu știu ce să mai zic. Cred că m-a bătut soarele în cap”, a fost reacția lui Gabi Tamaș după ce a fost înfrânt de adversarul său.

„Am reușit să câștig. Cred că Dumnezeu m-a ajutat pe mine și mi-a dat norocul ăsta!”, a dezvăluit și Lucian Popa.

Victoria concurentului a stârnit o mulțime de reacții în rândul colegilor din Republica Dominicană. Unii s-au bucurat pentru marele avantaj, în timp ce alții au adus acuzații neașteptate la adresa echipei câștigătoare.

Cel mai deranjat de înfrângere a fost chiar Gigi. Acesta nu s-a mai putut abține și a răbufnit după o confruntare cu Cristian Boureanu. Deși a dat tot ce a putut pe traseu, concurentul nu a adus puncte echipei sale.

