Cine e și cum arată soția lui Adrian Petre de la Survivor 2026. Cei doi au împreună o fetiță

Adrian Petre face parte din echipa Războinicilor la Survivor România 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 30 Ianuarie 2026, 08:14 | Actualizat Vineri, 30 Ianuarie 2026, 12:51
Adrian Petre și Anastasia s-au căsătorit în 2024.

Adrian Petre, în vârstă de 27 de ani, este unul dintre cei mai determinați concurenți din echipa Războinicilor.

Mereu focusat și atent la nevoile colegilor săi de echipă, Adrian aplică și la Survivor tot ce a învățat în cariera sa de fotbalist.

Cine e și cum arată soția lui Adrian Petre de la Survivor România 2026

Sportivul a renunțat pentru o vreme la fotbal pentru a participa la cel mai greu test de supraviețuire. Pentru el, Survivor România 2026 este o adevărată provocare și a demonstrat până acum că poate da tot ce are mai bun pentru ca echipa lui să câștige puncte în plus.

Citește și: Survivor România, 25 ianuarie 2026. Reacțiile celor două triburi după lupta pentru provizii! Nicu Grigore a intrat în polemici cu Faimoșii!

Chiar dacă are de înfruntat condiții grele, doarme în frig și ploaie, lipsa hranei îi slăbește organismul, iar probele dificile îl pun la încercare, pentru el cel mai greu de dus este dorul de casă.
Adrian știe că acasă sunt cele mai mari susținătoare ale lui, soția lui, Anastasia, și fiica lor.

Fotbalistul este conștient că are sprijinul familiei, Anastasia îi ține pumnii și este mereu cu gândul la el. Tocmai de aceea, Adrian Petre este și mai determinat să încerce să câștige premiul cel mare de 100.000 euro și să se întoarcă acasă cu marele trofeu pentru a le face mândre de el pe soția lui și fiica lor.

Adrian Petre și Anastasia și-au unit destinele în 2024, pe când Adrian avea 26 de ani. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar fructul iubirii lor este fiica lor în vârstă de 3 luni.
Pentru Anastasia și Adrian cea mai frumoasă zi din viața lor a fost 16 noiembrie 2024, când au spus cel mai sincer „Da” și și-au promis iubire veșnică în fața părinților, nașilor, rudelor și prietenilor.

Fostul atacant al FCSB se mândrește cu frumoasa lui soție și este îndrăgostit nebunește de ea. Anastasia Vasilev, acum Anastasia Petre, este verișoara celebrului cântăreț din Republica Moldova, Dan Bălan, care a cântat în trupa O-Zone.

Citește și: Fotbalistul Adrian Petre este tătic! Fostul atacant de la FCSB a publicat prima fotografie cu bebelușul

Anastasia este fotomodel de profesie și a locuit în Canada, acolo unde a studiat la Facultatea de Jurnalism. Înainte de a-l cunoaște pe Adi Petre, Anastasia a lucrat pentru un post de televiziune din Quebec.

”14.04.24 ne-am întâlnit prima dată, 14.09.24 m-a cerut în căsătorie. Îmi voi aminti această zi, pentru că este începutul întotdeauna”, spunea Anastasia în septembrie 2024 în timpul unui interviu.

Cei doi se bucură acum de o familie minunată alături de fetița lor care le-a umplut inimile de fericire.

Citește și: Imaginea de colecție din arhiva personală cu Adrian Petre de la Survivor România 2026. Ipostaza în care fanii nu l-au mai văzut

Îi plăcea șprițul de mic! Poza adorabilă din copilaria lui Gabi Tamaș. Cum arăta concurentul Survivor | Exclusiv... Cum au arătat Orianda și Călin Donca de la Survivor în ziua nunții. Imagini de colecție de la eveniment | EXCLUSIV...
