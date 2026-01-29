Antena Căutare
Imaginea de colecție din arhiva personală cu Adrian Petre de la Survivor România 2026. Ipostaza în care fanii nu l-au mai văzut

Adrian Petre, celebrul fotbalist, face parte din echipa Războinicilor la Survivor România 2026.

Publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026, 08:31 | Actualizat Joi, 29 Ianuarie 2026, 09:35
Imaginea din copilărie cu Adrian Petre de la Survivor România 2026 a atras atenția telespectatorilor. | Antena 1

Fotbalistul în vârstă de 27 ani este competitiv și a demonstrat că are spirit de echipă pentru că și profesia lui îl ajută în acest sens.

Adrian Petre este unul dintre cei mai curajoși Războinici și a luptat mult în timpul probelor pentru a reuși să câștige puncte și recompense alături de echipa sa.

Imaginea din arhiva personală din copilărie cu Adrian Petre de la Survivor România 2026

Pregătit să facă față celui mai dur test de supraviețuire, Adrian Petre reușește să facă față cu brio condițiilor dificile din jungla dominicană.

Cel mai greu de înfruntat pentru el este dorul de casă, de soția lui și fiica lor, care sunt cele mai mari susținătoare ale sale.

Adrian Petre este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști și a făcut până acum performanță la echipe precum Farul Constanța, UTA Arad, Hermmannstadt, CS Păulești, iar în toamna anului 2025 el a semnat cu ACS D’Angelo București.

Yasmin Awad și Roxana Condurache au părăsit competiția Survivor, la finalul unei ediții lider de audiență

Fotbalistul și-a descoperit pasiunea pentru fotbal la vârsta de 6 ani. El a copilărit în Arad, iar vacanțele și le-a petrecut în copilărie la Galați la bunici.

Adrian are o soră mai mică, în vârstă de 18 ani, și are o relație apropiată cu părinții săi.

De curând, fotbalistul s-a căsătorit cu Anastasia Petre și acum au împreună o fetiță în vârstă de 3 luni. Chiar dacă adaptarea la viața de părinte nu a fost ușoară pentru Adrian, este, în același timp, și cea mai mare împlinire pentru el.

Concurentul din echipa Războinicilor a reușit să se remarce în competiție și prin determinare, rezistență și anduranță la condiții grele de desfășurare a probeor.

Patru concurenți se alătură triburilor, la Survivor, în acest weekend! Marian Godină descinde în jungla Dominicană!

Recent, Adrian Petre ne-a dezvăluit o fotografie cu el din copilărie, din arhiva personală, pe vremea când nu visa încă să ajungă fotbalist în Liga 3.

Din fotografie se poate vedea clar asemănarea izbitoare dintre el și fiica lui, care îi seamănă leit.

Concurentul de la Survivor România 2026 continuă să lupte în cel mai greu test de supraviețuire din Republica Dominicană și visează la premiul cel mare de 100.000 de euro.

Nu rata noi ediții Survivor România 2026 vineri de la 20.00 și sâmbătă și duminică de la 20.30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Survivor România, 24 ianuarie 2026. Războinicii au câștigat jocul pentru imunitate!

