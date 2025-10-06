Adrian Petre a devenit tătic pentru prima oară! Iată în rândurile de mai jos cum a făcut anunțul și ce nume special poartă bebelușul!

Adrian Petre, fostul atacant de la FCSB, trăiește unele dintre cele mai intense clipe după ce soția lui, Anastasia, a adus pe lume primul copil al cuplului.

Sportivul care în prezent joacă la CS Păulești are toate motivele de bucurie, mai ales că în ultima perioadă în viața lui s-au întâmplat o mulțime de evenimente importante, de la cererea în căsătorie după doar 5 luni de relație, până la nunta care, de asemenea, a avut loc la doar 2 luni de la logodnă.

Descoperă în rândurile de mai jos care a fost prima fotografie publicată în online cu bebelușul fotbalistului și ce nume frumos a ales pentru acesta!

Fotbalistul Adrian Petre este tătic! Fostul atacant de la FCSB a publicat prima fotografie cu bebelușul

Adrian Petre și soția lui, Anastasia, vor ține minte ziua de 6 octombrie 2025 pentru tot restul vieții, dat fiind că primul lor copil s-a născut și le-a adus cea mai mare bucurie de până acum.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste care acum pare mai completă ca niciodată, dar care, în trecut, a stârnit multe reacții și curiozități, dat fiind că cei doi s-au logodit la doar 5 luni de relație și căsătorit la doar 2 luni după logodnă.

Înainte de a-i deveni soț Anastasiei, fostul atacant de la FCSB a format un cuplu timp de 7 ani cu Bianca Tirsin, câștigătoarea titlului Miss Universe România 2020. Potrivit CANCAN, relația lor a ajuns la final în anul 2023 și aproape nimeni nu se aștepta ca fotbalistul să ajungă în fața altarului atât de repede cu o altă parteneră.

Totuși, se pare că Anastasia s-a dovedit a fi femeia care l-a învățat să iubească din nou și care i-a adus și una dintre cele mai mari bucurii ale vieții, și anume, aceea de a fi tăticul unei fetițe superbe.

Soția lui este cea care a făcut publică prima fotografie cu fetița lor pe Instagram, momentul fiind imortalizat la scurt timp după ce s-a născut și doctorii au pus-o pe micuță la piepul mamei sale.

Iată imaginea copleșitoare!

„Îngerul nostru a sosit” a scris mămica, urmând ca Adrian să publice la rândul său fotografia emoționantă pe pagina sa de Instagram la categoria de InstaStory.

Se pare micuța lor are deja un nume, acesta fiind dezvăluit într-o postare din această vară chiar pe pagina Anastasiei de Instagram.

Așadar, Ariana este numele fiicei fotbalistului Adrian Petre, care de astăzi cunoaște o nouă ipostază din viața lui, și anume, aceea de tătic.

