Cine este câștigătorul Survivor România 2026. A plecat acasă cu marele trofeu și premiul în valoare de 100.000 de euro

Telespectatorii au ales câștigătorul Survivor România 2026 în Marea Finală de pe 7 iunie! Decizia finală a stat în baza publicului care a votat intens între Lucian Popa și Gabi Tamaș. Iată cine a plecat acasă cu marele trofeu și premiul în valoare de 100.000 de euro.

Survivor România 2026 și-a desemnat marele câștigător în urma unei finale spectaculoase, care a ținut oamenii de acasă cu sufletul la gură până în ultimele momente.

După luni întregi de competiție în condiții extreme, concurenții au fost nevoiți să își depășească limitele fizice și psihice pentru a rămâne în cursa pentru trofeu și premiul în valoare de 100.000 de euro.

Probele de pe traseu au fost la încercare rezistența, strategia și capacitatea de adaptare a fiecărui concurent. De-a lungul concursului din Republica Dominicană, finaliștii au trecut prin situații dificile, confruntări directe, eliminări neașteptate și momente în care ambiția a contat mai mult decât forța fizică.

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Într-un joc în care fiecare decizie poate schimba cursul competiției, doar cei mai puternici și mai constanți au reușit să ajungă până în ultimul act.

În Marea Finală Survivor România 2026, Gabi Tamaș, Patricia Vizitiu, Ramona Micu și Lucian Popa au trecut prin două probe individuale epuizante. În urma acestora s-au stabilit ultimii doi finaliști care au luptat pentru titlul de câștigător.

Fiecare secundă a contat, fiecare greșeală a fost taxată, iar perseverența concurenților a făcut diferența în ultima etapă. De asemenea, și norocul a jucat un rol foarte important în parcursul lor.

Cine a câștigat Survivor România 2026. Pe cine a votat publicul în Marea Finală

La finalul confruntărilor din Republica Dominicană, doi dintre cei mai apreciați concurenți ai sezonului au rămas în lupta pentru marele premiu: Gabi Tamaș și Lucian Popa. Cei doi au reușit să își depășească adversarii și să obțină biletele pentru ultima etapă a competiției, cea în care decizia nu a mai aparținut traseului, ci publicului.

Câștigătorul Survivor România 2026 a fost ales prin votul telespectatorilor. După anunțarea celor doi finaliști, liniile de vot au fost deschise, iar fanii emisiunii și-au votat favoritul în aplicația Antena 1, prin SMS la 1272 (0,605 euro/sms, număr valabil în toate rețelele mobile naționale) și pe site-ul a1.ro.

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Voturile publicului au fost cele care au făcut diferența și au decis numele concurentului care a ridicat trofeul Survivor România 2026.

Emoțiile au atins cote maxime pentru finaliști atunci când Adi Vasile a anunțat numele celui care pleacă acasă cu premiul în valoare de 100.000 de euro. Așadar, cel mai votat concurent a fost Gabriel Tamaș.

Cele mai tari momente din ultima etapă a competiției pot fi vizionate și pe canalul de YouTube.