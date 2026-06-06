Semifinala Survivor, 6 iunie 2026. Confruntare aprigă între Bianca Stoica și Lucian Popa. Cine a fost eliminat înainte de Finală

Cea de-a doua probă individuală din semifinala Survivor România, de pe 6 iunie 2026, a adus o confruntare aprigă între Bianca Stoica și Lucian Popa. Din păcate, cineva a fost eliminat din competiție.

Emoțiile au atins cote maxime pentru semifinaliștii după prima eliminare din această seară. Bianca Giurcanu a fost nevoită să își ia rămas bun de la colegii săi, după ce a acumulat cele mai puține puncte.

A doua probă individuală a venit cu alte surprize pentru semifinaliști. Aceștia au fost puși în situații neașteptate, încercând să își testeze limitele fizice. Traseul a fost plin de provocări, însă concurenții au făcut față.

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Primii finaliști de la Survivor România 2026 au fost Gabi Tamaș și Patricia Vizitiu, fiind urmați de Ramona Micu. Așadar, Lucian Popa și Bianca Stoica au avut parte de o confruntare decisivă pentru a afla ultimul concurent din Finală.

Eliminare cu surprize în semifinala Survivor România, de pe 6 iunie 2026. Ce s-a întâmplat pe ultima sută de metri

Deși a obținut un avans considerabil față de Lucian Popa, Bianca Stoica a avut parte de o întâmplare uluitoare. Pe ultima sută de metri, concurenta a ratat totemul, moment în care semifinalistul a prins-o din urmă.

Fără prea multe încercări, Lucian Popa a reușit să doboare totemul. Așadar, Bianca Stoica a fost ultima concurentă eliminată din semifinala Survivor România, de pe 6 iunie 2026. Reacția acesteia a luat pe toată lumea prin surprindere.

Semifinalista s-a prăbușit pe nisip și a început să plângă. Lacrimile sale au stârnit agitație printre colegii de competiție.

„Am fost aproape să câștig!”, a spus tânăra de doar 19 ani.

„Dezamăgirea este mare deoarece am pierdut la limită și din cauza aceasta cred că m-am ofticat atât de tare. Emoțiile și-au spus cuvântul! S-a văzut la final că am început să plâng. A fost o fracțiune de secundă! Clar Lucian a fost mai bun, dar a fost ghinion de neșansă! Așa a fost să fie, până aici a fost drumul meu. Asta este! Felicitări lor, au fost foarte buni.

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Sincer, nu mă așteptam! M-a luat prin surprindere acest lucru! Mă așteptam să ajung în finală, dar asta este! Și cei mai buni câteodată mai pierd. Trebuie să învăț din chestiile astea și să merg mai departe cu capul sunt. Sunt foarte mulțumită de mine că am avut un parcurs extraordinar în competiție”, a mai dezvăluit Bianca Stoica.

„Mă bucur că am ajuns până în acest punct! La început voiam să plec acasă și să cedez. Am avut foarte multe momente...”, a continuat ea.

„Norocul a fost de partea lui! Era cu un picior în avion”, a spus Gabi Tamaș despre duelul dintre Bibi și Lucian.

„Baftă pentru mâine! Să fiți puternici, iar cel mai bun să câștige! Sunt foarte mândră că v-am cunoscut pe toți! Eu mă duc să mănânc, îmi pare rău de voi. (...) Sunt fericită că am ajuns până aici, am depășit foarte multe momente grele în această competiție și am făcut față la tot ce s-a întâmplat aici.

Am fost atât de ambițioasă, nu m-am dat bătută! În această emisiune ai parte de suișuri și coborâșuri.”, a mai punctat semifinalista.

„Vreau să-ți spun ceva...Să nu mai zici niciodată că nu ești ambițioasă! De la zero să ajungi la un meciu decisiv, asta înseamnă ambiție!”, a fost vorbele pe care Patricia i le-a adresat Biancăi Stoica.

„Să mă aștepți și pe mine cu ceva dulce!”, i-a precizat Lucian Popa.

Finala Survivor România 2026 se vede duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.