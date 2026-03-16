Antena Căutare
Cine este Patrice Cărăușan de la Survivor România 2026. Tânăra de 27 de ani e absolventă de Medicină

Patrice Cărăușan de la Survivor România 2026 face parte din tribul Războinicilor și până acum a dat dovadă de determinare și rezistență în cele mai grele condiții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Martie 2026, 12:26 | Actualizat Luni, 16 Martie 2026, 14:14
Patrice este una dintre cele mai curajoase concurente din tribul Războinicilor la Survivor România 2026. | Antena 1

Patrice Cărăușan este una dintre cele mai puternice și competitive concurente din tribul Războinicilor.

Tânăra concurentă de la Survivor România 2026 trăiește acum cea mai dură aventură din viața ei, îndurând cele mai grele condiții. Patrice a demonstrat echipei sale că este o adevărată luptătoare și că muncește din greu la probele la care concurează pentru a aduce puncte în plus echipei sale.

Cine e și cu ce se ocupă Patrice Cărăușan

Războinicii sunt mândrii să aibă în echipă o concurentă atât de puternică și determinată cum e Patrice Cărăușan.

Articolul continuă după reclamă

De pe 9 ianuarie și până în prezent, Patrice a demonstrat că poate face față cu brio condițiilor dificile din jungla Dominicană. În fiecare săptămână ea a reușit să îți demonstreze abilitățile care o ajută în continuare să rămână în concurs și să lupte pentru premiul cel mare.

Concurenta în vârstă de 27 de ani face față cu mult curaj probelor extreme de rezistență psihică și fizică, dar și condițiilor meteo, lipsei de somn și a foamei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Patrice a intrat în cea mai dură competiție a supraviețuirii pentru a-și testa limitele și pentru a demonstra că reușește să îndure cele mai grele condiții.

Concurenta din tribul Războinicilor și-a obținut recent licența în medicină și vrea ca pe viitor să lucreze ca medic și să îi ajute pe cei bolnavi care au nevoie de ajutor.

Cu o capacitate de adaptare ieșită din comun, frumoasa concurentă aplică deja din lucrurile învățate pe parcursul facultății pentru a face față oboselii și lipsei unei alimentații sănătoase.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Primul ajutor – toți pot să se bazeze pe mine. Nu cred că Survivor este doar despre fizic, cred că este și despre mental, psihic. Mă simt foarte pregătită. Vreau să devin cea mai bună versiune a mea. Sunt curioasă cum voi fi și dacă reușește să-mi scoată zâmbetul pe buze”, a declarat concurenta în timpul emisiunii.

Survivor România 2026, show-ul care rescrie limitele umane, care face din supraviețuire o artă și din conviețuirea cu oameni pe care abia i-ai cunoscut, o poveste de viață.

Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x