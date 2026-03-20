Ramona Micu, noua concurentă de la Survivor, are 27 de ani și o carieră în mediul corporatist. Află ce studii are, ce sporturi a practicat și ce spune despre cea mai mare aventură din viața ei.

Cine este Ramona Micu de la Survivor? Are 27 de ani și lucrează în mediul corporatist | Instagram

Ramona Micuși se numără printre concurenții show-ului de supraviețuire. Tânăra are 27 de ani și lucrează în mediul corporatist. Este puternică, determinată și declară că aceasta este cea mai mare aventură din viața ei de până acum.

Cine este Ramona Micu de la Survivor

Ramona Micu a simțit că își dorește o schimbare atunci când a decis să participe la Survivor 2026. Ea spunea atunci că vrea să iasă din rutina zilnică, să se dezvolte mai mult. Tânăra, care lucrează de șase ani ca team leader la o bancă, spune că emisiunea este cea care o ajută să-și găsească adevărata cale.

Citește și: Survivor 2026 liveblog, săptămâna 11. Gigi Nicolae, noul membru din tribul Războinicilor: „A venit cu super multă energie”

Ramona a terminat Comunicarea și Relațiile Publice la Universitatea din București. Despre ea știm că mai are un frate care este animator la petreceri și impresionează cu mersul pe picioroange. De altfel, Ramona spune că și ea mai merge la evenimente ca animatoare. Cu un spirit vesel și optimist, este sigură că poate aduce un suflu nou competiției.

Ce sporturi a făcut Ramona Micu

Ramona Micu a practicat atletism, judo, dans modern și dans sportiv. Iubește cu tot sufletul dansul, deoarece se potrivește cu personalitatea sa. Puțini sunt cei care știu că a fost campioană națională la dans sportiv când avea 11 ani.

Citește și: Războinicii primesc întăriri în această seară, la Survivor, la Antena 1 și pe AntenaPLAY

În timpul liber, Ramona spune că iubește să creeze conținut pe social media alături de bunica ei, Rodica. Tânăra, în vârstă de 27 de ani, a adunat 2 milioane de vizualizări la un clip cu bunica sa. În ultima vreme practică squash, de unde obișnuia să facă daily vlog pentru admiratorii ei. Personalitatea sa extrovertită o ajută să se împrietenească repede cu cei din jur. Este sociabilă și se așteaptă să aducă un suflu nou în competiție.

Ce spune Ramona Micu despre personalitatea sa

Ramona este o adevărată pată de culoare în grupul său: este glumeață și adoră să-i distreze pe cei din jur. Deși este speriată de dorul celor dragi, își dorește să trăiască în întregime experiența de la Survivor. Este convinsă că este o experiență care o va ajuta să se dezvolte ca persoană.

Citește și: Cine este Gigi Nicolae, noul concurent de la Survivor. Are un business de succes și va intra în echipa Războinicilor

Ramona și-a dorit să depășească confortul vieții sale și să accepte o adevărată provocare. A vrut un impuls, iar Survivor, spune ea, este exact ceea ce are nevoie pentru a-și depăși limitele.

„Experiența vieții mele. Abia aștept să înfrunt tot ce-mi va apărea în cale. Încă încerc să procesez, să realizez că sunt aici și că urmează să încep cea mai mare aventură a vieții mele. Tot ce știu e că sunt pregătită, nu e întâmplător că sunt aici. Trăiesc prin toți porii și cu tot entuziasmul. Urmează foame și noroi în pași de salsa”, spunea ea la înscrierea în emisiune.