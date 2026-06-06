Cine sunt finaliștii Survivor România 2026. Patru concurenți au intrat în Marea Finală a competiției din Republica Dominicană

Survivor România 2026 este la un pas de Marea Finală! Doar patru concurenți au prins un loc în ultima etapă a competiției din Republicată Dominicană. Iată despre cine este vorba.

A fost o semifinală intensă la Survivor România 2026! Concurenții și-a testat răbdarea, rezistența fizică și îndemânarea în cadrul unor probe dificile. Unii au reușit să treacă cu ușurință peste obstacole, în timp ce alții au întâmpinat probleme.

La finalul ediției de sâmbătă seară, 6 iunie 2026, doi semifinaliști au fost eliminați din competiție. Așadar, doar patru au prins loc în Marea Finală din Republica Dominicană. Emoțiile au atins cote maxime pentru aceștia atunci când Adi Vasile le-a dat vestea.

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„Trageți aer în piept, expirați adânc pentru că voi sunteți cei patru finaliști Survivor 2026”, a spus prezentatorul TV.

Cine sunt finaliștii Survivor România 2026

Probele individuale din semifinală au scos din joc două concurente foarte bune pe traseu. Bianca Giurcanu și Bianca Stoica au fost nevoite să părăsească emisiune chiar înainte de ultima etapă.

Așadar, finaliștii Survivor România 2026 sunt Gabi Tamaș, Patricia Vizitiu, Ramona Micu și Lucian Popa.

„În momentul ăsta parcă nu-mi vine să cred, având în vedere că am avut ultimul meci împotriva lui Bibi. Am avut mare noroc azi că am câștigat. Trebuie să treacă ceva timp ca să conștientizez. Mă gândeam la trofeu și la finală, dar când am intrat în Survivor și am văzut cum este nu știam cum să plec mai repede acasă.

Survivor e plin de surprize! O să-mi joc șansa până la sfârșit și abia aștept mâine să dăm drumul la finală să vedem ce se va întâmpla acolo!”, a reacționat Lucian Popa după semifinala show-ului.

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„Abia aștept să îmi sun soția și să-i spun că am ajuns în finală. De fapt, că mă va vedea. Probabil se vor bucura pentru că nu am mai vorbit de foarte mult timp. El (n.r. băiețelul lui) cred că este mândru de mine. Tot timpul am vrut să fiu un exemplu pentru el. (...) Pentru copilul meu mă aflu eu aici!”, a mai spus finalistul cu lacrimi în ochi și emoție în glas.

„Acum chiar pot spune că jucăm cu trofeul pe masă și vedem ce va fi! Ați văzut și astăzi, Survivor surprinde! Statisticile nu contează aici!”, a mai adăugat și Gabi Tamaș, vizibil mândru că a ajuns până în Marea Finală Survivor România 2026.

„Mă bucur să mă aflu în această situație, dar cel mai mult mă bucur că sunt sănătoasă. Să ne odihnim. Mâine este poate, din punctul meu de vedere, cea mai grea zi. Dorința este mare și să fie totul bine ca să nu fie rău!”, a spus și Patricia Vizitiu.

„Este ireal pentru că, spre deosebire de colegii mei, parcursul meu a fost mai buclucaș și am avut multe momente în care am crezut că o să plec acasă. Mă bucur că am ajuns în etapa asta. Sunt foarte recunoscătoare”, a mai completat Ramona Micu la final.

Finala Survivor România 2026 se vede duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.