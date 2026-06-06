Semifinala Survivor, 6 iunie 2026. O nouă concurentă a fost eliminată din competiție. Și-a stăpânit cu greu lacrimile

Semifinala Survivor România, de pe 6 iunie 2026, a adus o mulțime de surprize pe micile ecrane ale publicului, dar și două eliminări. O nouă concurentă a fost nevoită să plece din competiție.

Trei foști Războinici și trei foști Faimoși au ajuns până în semifinala Survivor România 2026. Aceștia au pășit în fața lui Adi Vasile cu speranța că vor ajunge până în etapa finală a competiției, după probele eliminatorii.

Deși au avut mare încredere în forțele proprii, concurenții s-au lovit de adevărate obstacole pe traseu. Prima probă nu a fost deloc ușoară, punând la încercare forța, răbdare, dexteritatea și rapiditatea semifinaliștilor.

Citește și: Survivor, 5 iunie 2026. Al doilea concurent eliminat din Republica Dominicană! Cine sunt concurenții din semifinală

Un lucru este cert, toți au depus eforturi mari pentru a se califica la cea de-a doua probă a serii, însă cineva a fost nevoit să plece. Din păcate, o concurentă nu a obținut suficiente puncte în competiție. Așadar, Adi Vasile a anunțat eliminarea ei.

Ce fată a fost eliminată de la Survivor România 2026 în semifinala de pe 6 iunie 2026

Cea care nu a reușit să facă față provocărilor de pe traseu a fost Bianca Giurcanu. Aceasta e prima concurentă care părăsește show-ul chiar înainte de finală. Prezentatorul TV a dat vestea că vor fi două eliminări la finalul probelor.

Tânăra și-a stăpânit cu greu lacrimile în fața colegilor. Deși își dorea să rămână în competiție, Bianca Giurcanu s-a bucurat că va merge acasă.

„Sunt mândră de tine! Să ne vedem noi sănătoase!”, i-a spus Patricia.

„Primul meu regret este că am plâns cam mult în acest sezon. Și un alt regret e că nu am fost din prima pe insulă. Mi-ar fi plăcut să intru de la început. Nu mă așteptam să ajung atât de departe pentru că am văzut concurenții și toate fetele care deja erau obișnuite cu tot ce înseamnă Survivor.

Citește și: Survivor, 5 iunie 2026. Concurent eliminat din Republica Dominicană, chiar înainte de finală! Cine a rămăs în competiție

M-am surprins și pe mine, cred că și pe cei de acasă! Sunt foarte mândră de performanța mea. (...) O să-mi lipsească tot ce a fost Survivor în lunile acestea, dar acum sunt foarte eliberată și fericită. Abia aștept să mă întorc acasă!”, a mărturisit Bianca Giurcanu.

„De toți m-am atașat într-un fel sau altul. Mai mult am vorbit cu Ari și cu Ceanu, dar după ce au plecat ei am rămas cu ceilalți colegi și toți mi-au fost alături. (...) Am promis că nu o să plâng și încerc să mă țin cât pot de tare, dar îmi mai scapă așa câte o lacrimă. Nu este un moment greu pentru că cei care au rămas sunt cei mai buni și cu siguranță merită să fie aici. Mă bucur că am făcut și eu parte din grupul celor mai buni. Sunt foarte fericită cu tot ceea ce s-a întâmplat aici!”, a mai adăugat ea.

„Azi cred că i-a lipsit puțin norocul!”, a spus Gabi Tamaș.

„Le mulțumesc foarte mult că mi-au fost alături. A fost o experiență extraordinară! Suntem norocoși că am avut parte de așa ceva, chiar dacă a fost foarte greu. Mult succes și ne vedem curând!”, a mai spus concurenta.

Finala Survivor România 2026 se vede duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.