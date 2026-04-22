Concurenții din tribul Faimoșilor, surpriză de proporții și momente emoționante când au vorbit la telefon cu rudele lor

DIGI România le-a făcut o surpriză minunată concurenților din tribul Faimoșilor după ce au câștigat jocul de recompensă.

Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 10:32 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 11:03

Cei 7 concurenți s-au bucurat de o recompensă inedită. Ei au putut comunica cu familiile lor, aflând vești despre cei de acasă care îi susțin și încurajează de la mii de kilometrii distanță.

„Când am pus mâna pe telefon simțeam că nu știam să-l țin că a râs toată lumea de mine. E ceva să nu pui 80 de zile mâna pe telefon”, a zis Cristian Boureanu.

Cristi a vorbit cu Ioana, fiica lui, și s-a bucurat să îi audă vocea. El se simte mândru de fiica lui în vârstă de 25 de ani, i-a transmis că o iubește și că abia așteaptă să se revadă. Complet emoționat, Cristi a zis că i s-a făcut dor de ea. Ioana i-a transmis că îl așteaptă acasă cu premiul cel mare, iar el a zis că va face tot ce poate.

DIGI România a făcut posibilă conexiunea dintre concurenții din tribul Faimoșilor și familiile lor. Din jungla Dominicană și până în România, emoțiile și mesaje de dor s-au transmis între concurenți și rudele lor.

Bianca Giurcanu a vorbit cu sora ei, Laura, și a început să plângă imediat.

„Am știut că după acel alo o să vină lacrimile șiroaie. Simțeam că și ea abia așteaptă să vorbească cu mine. (...) Mereu când vine vorba de familie sunt sensibilă rău. (...) Chiar a fost hrană pentru suflet ce s-a întâmplat azi”, a zis Bianca.

Fiecare concurent a avut 30 de secunde la dispoziție pentru a vorbi cu cei dragi.

Andreea Munteanu a vorbit cu sora ei, Adelina, și i-a transmis că ar vrea să îi spună logodnicului ei să facă nunta anul acesta, nu în 2027, cum stabiliseră inițial.

Aris Eram a vorbit cu Alexia, sora lui. Alexia i-a zis că e foarte mândră de el și îi e dor de el.

„Când am pus mâna pe telefon am simțit emoțiile care urcau în mine. Am fost foarte bucuros când am auzit-o”, a povestit Aris.

Alexia i-a mai spus fratelui ei că întreaga familie îl susține, de la părinți și până la bunici, toți îi urmăresc evoluția cu sufletul la gură.

