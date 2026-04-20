Reacția lui Marian Godină când a văzut că Olga Barcari, coechipiera lui, a ajuns în exil. Ce s-a întâmplat

Olga Barcari a fost votată de colegii ei din echipa Faimoșilor pentru a părăsi competiția. Olga și Andreea Munteanu au ajuns la duelul pentru eliminare, dar ceva neașteptat s-a întâmplat.

Olga a mai primit o șansă și nu a fost eliminată de la Survivor România 2026, dar a primit totuși o veste proastă.

Reacția lui Marian Godină după ce și Olga Barcari a ajuns în exil

Ea a trebuit să plece în exil acolo unde se află și coechipierul ei, Marian Godină. Ceea ce Olga nu știa era că Marian se afla acolo. Ea a crezut în tot acest timp că el a părăsit de tot competiția. Concurenta Survivor România 2026 se pregătise deja mental să facă față singurătății știind că perioada din exil nu va fi deloc una ușoară.

Citește și: Survivor, 19 aprilie 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. Prin ce probă dificilă au trecut Războinicii și Faimoșii

Se pare, însă, că a avut parte de o surpriză atunci când l-a găsit acolo pe Marian Godină. Pentru Olga izolarea singură în junglă urma să fie o adevărată provocare, dar s-a bucurat să vadă că îl va avea alături de ea pe Marian Godină.

Ea chiar se temea pentru felul în care avea să se descurce în junglă, fără să știe cum să facă singură focul și fără să poată să își gătească. Faptul că l-a întâlnit în exil pe Marian Godină a ajutat-o să se simtă în siguranță, știind că ei vor colabora și se vor ajuta pe perioada în care vor sta împreună în exil.

Marian Godină a fost și el extrem de surprins să o vadă pe Olga ajunsă acolo. El a fost exilat după ce a pierdut duelul de eliminare, după ce își exprimase deja dorința de a pleca înapoi în România la familia lui.

Reacția lui Marian a surprins-o și pe Olga.

Citește și: Triburile se vor unifica! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

„Marian Godină: Băi du-te! Erai una dintre variantele pe care le-am zis. La duel cu cine ai fost?

Olga Barcari: M-au votat. Cu Andreea am fost.

Marian Godină: Eu am zis că o să fie ori Olga, ori Bianca, ori Cristi.

Olga Barcari: Ce mă bucur că ești aici!

Marian Godină: Nu știai? Nu bănuiai?

Olga Barcari: Nu. Credeam că voi fi singură. Nu știu să fac focul, nu știu să gătesc.

Marian Godină: Nu ai văzut focul?

Olga Barcari: Am zis că e prezent așa pentru mine, nu știu. Unde dormi tu?

Marian Godină: În baraca asta, sunt unele locuri în care plouă… cum a fost cu Andreea la duel?

Olga Barcari: Cred că planul a fost să mă voteze pe mine, iar Gabi să dea colanul lui Cristi, era singurul cu șanse mari pe care să îl bat. Și ce crezi? Ăștia de la Războinici l-au salvat pe Cristi că e verigă slabă”, a fost dialogul dintre Olga și Marian Godină.

Citește și: Survivor 2026 liveblog, săptămâna 15. Ce concurent din tribul Faimoșilor a ajuns în Exil după eliminare