Reacția lui Marian Godină când a văzut că Olga Barcari, coechipiera lui, a ajuns în exil. Ce s-a întâmplat

După votul colegilor ei de echipă, Olga Barcari a intrat la duelul de eliminare cu Andreea Munteanu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Aprilie 2026, 11:15 | Actualizat Luni, 20 Aprilie 2026, 11:44

Olga Barcari a fost votată de colegii ei din echipa Faimoșilor pentru a părăsi competiția. Olga și Andreea Munteanu au ajuns la duelul pentru eliminare, dar ceva neașteptat s-a întâmplat.

Olga a mai primit o șansă și nu a fost eliminată de la Survivor România 2026, dar a primit totuși o veste proastă.

Reacția lui Marian Godină după ce și Olga Barcari a ajuns în exil

Ea a trebuit să plece în exil acolo unde se află și coechipierul ei, Marian Godină. Ceea ce Olga nu știa era că Marian se afla acolo. Ea a crezut în tot acest timp că el a părăsit de tot competiția. Concurenta Survivor România 2026 se pregătise deja mental să facă față singurătății știind că perioada din exil nu va fi deloc una ușoară.

Citește și: Survivor, 19 aprilie 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. Prin ce probă dificilă au trecut Războinicii și Faimoșii

Se pare, însă, că a avut parte de o surpriză atunci când l-a găsit acolo pe Marian Godină. Pentru Olga izolarea singură în junglă urma să fie o adevărată provocare, dar s-a bucurat să vadă că îl va avea alături de ea pe Marian Godină.

Ea chiar se temea pentru felul în care avea să se descurce în junglă, fără să știe cum să facă singură focul și fără să poată să își gătească. Faptul că l-a întâlnit în exil pe Marian Godină a ajutat-o să se simtă în siguranță, știind că ei vor colabora și se vor ajuta pe perioada în care vor sta împreună în exil.

Marian Godină a fost și el extrem de surprins să o vadă pe Olga ajunsă acolo. El a fost exilat după ce a pierdut duelul de eliminare, după ce își exprimase deja dorința de a pleca înapoi în România la familia lui.

Reacția lui Marian a surprins-o și pe Olga.

Citește și: Triburile se vor unifica! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

„Marian Godină: Băi du-te! Erai una dintre variantele pe care le-am zis. La duel cu cine ai fost?
Olga Barcari: M-au votat. Cu Andreea am fost.
Marian Godină: Eu am zis că o să fie ori Olga, ori Bianca, ori Cristi.
Olga Barcari: Ce mă bucur că ești aici!
Marian Godină: Nu știai? Nu bănuiai?
Olga Barcari: Nu. Credeam că voi fi singură. Nu știu să fac focul, nu știu să gătesc.

Marian Godină: Nu ai văzut focul?
Olga Barcari: Am zis că e prezent așa pentru mine, nu știu. Unde dormi tu?
Marian Godină: În baraca asta, sunt unele locuri în care plouă… cum a fost cu Andreea la duel?
Olga Barcari: Cred că planul a fost să mă voteze pe mine, iar Gabi să dea colanul lui Cristi, era singurul cu șanse mari pe care să îl bat. Și ce crezi? Ăștia de la Războinici l-au salvat pe Cristi că e verigă slabă”, a fost dialogul dintre Olga și Marian Godină.

Citește și: Survivor 2026 liveblog, săptămâna 15. Ce concurent din tribul Faimoșilor a ajuns în Exil după eliminare

AS.ro Mihaela Rădulescu a reuşit o lovitură de senzaţie şi a trimis “săgeţi” către familia lui Felix: “Merită ruşinea” Mihaela Rădulescu a reuşit o lovitură de senzaţie şi a trimis &#8220;săgeţi&#8221; către familia lui Felix: &#8220;Merită ruşinea&#8221;
Observatornews.ro Satul din România unde câmpurile înfloresc spectaculos. O lalea aproape neagră a devenit magnet pentru turişti Satul din România unde câmpurile înfloresc spectaculos. O lalea aproape neagră a devenit magnet pentru turişti
Antena 3 Cel mai lung tren din lume a intrat în Cartea Recordurilor cu 682 de vagoane și peste șapte kilometri lungime Cel mai lung tren din lume a intrat în Cartea Recordurilor cu 682 de vagoane și peste șapte kilometri lungime

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Citește și
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 15. Ce concurent din tribul Faimoșilor a ajuns în Exil după eliminare
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 15. Ce concurent din tribul Faimoșilor a ajuns în Exil după eliminare
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Survivor, 19 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat după duel și ce anunț a făcut Adi Vasile despre unificarea triburilor
Survivor, 19 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat după duel și ce anunț a făcut Adi Vasile despre...
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste rebelă
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă” Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!”
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!” BZI
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE Jurnalul
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din lume...
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii Observator
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
