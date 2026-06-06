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Diseară, în SEMIFINALA Survivor, șase concurenți luptă pentru calificarea în ultima etapă! Show-ul a fost lider de audiență

Și-au dorit, au visat, au luptat, au lăsat în urmă confortul și oamenii dragi, au descoperit ce înseamnă să trăiești luni întregi pe o insulă în care nu ai acces la aproape nimic, în care trebuie să câștigi jocuri pentru a obține hrană sau alte recompense și au reușit! Aseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY a început săptămâna finală din cel mai dur format de televiziune, Survivor. Din opt concurenți au mai rămas șase, iar pentru aceștia, totul este mai dur și mai surprinzător, în ultimele ediții!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 06 Iunie 2026, 09:58 | Actualizat Sambata, 06 Iunie 2026, 10:03
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Spre surpriza tuturor, cea care l-a urmat pe lista eliminaților, la finalul celui de-al doilea joc al zilei a fost o altă fostă componentă din echipa roșie | Antena 1
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Primul joc al serii i-a adus pe cei opt, pentru prima dată, față în față cu structura Individualelor! Deciși să demonstreze că și-au meritat locul atât de departe, au dat totul pe traseu. Cu intrări multiple, cu multă oboseală și cu puțin noroc, rând pe rând și-au auzit numele pe lista calificaților, cu o excepție.

Cristi Boureanu, fostul membru din tribul Faimoșilor, a fost cel care nu a reușit să ajungă la numărul de puncte necesar și flacăra i-a fost stinsă!

Citește și: Survivor, 5 iunie 2026. Al doilea concurent eliminat din Republica Dominicană! Cine sunt concurenții din semifinală

Spre surpriza tuturor, cea care l-a urmat pe lista eliminaților, la finalul celui de-al doilea joc al zilei a fost o altă fostă componentă din echipa roșie – Andreea Munteanu.

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Titirezul, după cum i-au spus colegii, a ajuns la punctul decisiv chiar cu persoana care i-a fost cea mai apropiată, Patricia Vizitiu, iar cea din urmă a smuls victoria care a propulsat-o în semifinală și a trimis-o acasă pe gimnasta premiată de atâtea ori la cel mai înalt nivel.

Ediția de vineri din Survivor România, de pe 5 iunie 2026, a fost lider de audiență

Prima ediție din săptămâna finală a adus două jocuri puternice și două eliminări emoționante, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 00:09, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 4.2 puncte de rating şi 20% cotă de piaţă.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.3 puncte de rating și 18.7% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.2 puncte de rating și 14.9% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 5.2 puncte de rating și 18.4% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 4.9 puncte de audiență și 17.5% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:56, aproape 1.2 milioane de telespectatori erau cu ochii pe show-ul lor preferat.

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Trei foști Faimoși, Bianca Giurcanu, Gabi Tamaș și Patricia Vizitiu și trei foști Războinici, Bianca Stoica, Lucian Popa și Ramona Micu sunt cei care pot scrie istorie în acest an! Fiecare dintre cei șase are un singur gând – calificarea în marea finală și de acolo lupta pentru trofeu și marele premiu de 100.000 de euro. Pentru cine se va stinge flacăra cu doar o zi înainte de ultimele provocări?

Nu ratați marele final Survivor din acest an, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, diseară și mâine seară, de la ora 20:00!

Sursa: Fifty5Blue Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național

Colaj cu Adi Vasile și Cristian Boureanu la Survivor
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Perioada 5 iunie 2026

Survivor 2026 liveblog, săptămâna 22. Cine sunt semifinaliștii și ce concurenți au fost eliminați...
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