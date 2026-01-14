Ce nume românesc a primit Ceanu Zheng de la mama lui. Concurentul de la Survivor 2026 s-a născut și a crescut în România

Antena Căutare
Ceanu Zheng, concurentul de la Survivor România 2026, a primit un nume românesc de la mama lui cu ajutorul căruia a devenit celebru. Puțini sunt cei care știu că tânărul s-a născut la Deva.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 14:13 | Actualizat Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 15:33
Ceanu Zheng a acceptat fără ezitare provocarea Survivor România 2026. Tânărul a intrat în competiție mai hotărât ca niciodată să demonstreze tuturor cât este de puternic, înfruntându-și limitele fizice și psihice.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ceanu Zheng are o comunitate impresionantă de fani. Acesta este susținut în competiție de către familie, prieteni, dar și de persoanele care îl urmăresc în mediul online.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă prima soție a lui Cristian Boureanu. De ce au ajuns să divorțeze după patru ani de căsnicie

Deși este cunoscut publicului de pe rețelele sociale, puțini sunt cei care știu că tânărul are un nume românesc. Mai mult, se pare că Ceanu Zheng s-a născut în Deva, urmând să copilărească tot pe meleaguri românești.

Ce nume românesc are Ceanu Zheng de la Survivor România 2026

Concurentul de la Survivor 2026 a devenit celebru în mediul online cu numele de Ceanu Zheng, însă în spatele acestuia se ascunde o poveste amuzantă. S-a născut în România, însă tânărul a trăit între două culturi, părinții săi fiind de origine chineză.

Încă de când a venit pe lume, mama acestuia s-a gândit să-i dea un nume românesc, ajutându-l să se adapteze mai ușor la viața de aici. Un lucru neașteptat este faptul că tânărul a reușit să devină celebru cu numele său.

Așadar, puțini cunosc faptul că pe Ceanu Zheng îl cheamă și Lucian.

„Mama ținea foarte mult să îmi dea un nume mai european și a ales Lucian. În casă mă striga Lucianu, Lucianu, și am zis că în loc să mai pronunțe și ‘Lu’ de la început, am zis Ceanu. Și așa am ajuns la Ceanu”, a povestit concurentul de la Survivor 2026, potrivit cancan.ro.

Cu ajutorul numelui primit de la mama lui, tânărul a reușit să facă furori în mediul online. La început, Ceanu Zheng a devenit celebru pe YouTube cu videoclipurile sale despre diferențele culturale, situațiile pe care le-a întâmpinat în România.

Citește și: Cine e și cum arată iubita pentru care Iustin Hands a plâns cât timp a fost la Survivor România 2026

Replicile sale amuzante și felul de a povesti au atras o mulțime de abonați. Ulterior, concurentul de la Survivor România 2026 a devenit cunoscut și pe platforme precum Instagram și TikTok.

„Care-i rețeta? Să fii deosebit. La mine rețeta magică este că sunt chinez. Nu este singurul atu, dar clar este primul pe listă”, mai spunea Ceanu Zheng despre rețeta succesului, conform sursei citate mai sus.

Ce afacere are Ceanu Zheng de la Survivor România 2026

Pe lângă banii pe care îi câștigă din mediul online, Ceanu Zheng are venituri suplimentare din afacerea pe care o deține. Se pare că tânărul are o firmă de turism, ajutând oamenii să se bucure din plin de cultura chineză.

Pe rețelele sociale, concurentul de la Survivor România 2026 are diferite videoclipuri din China, povestindu-le fanilor despre atracțiile turistice ale zonelor, dar și despre cele mai bune locuri de luat prânzul sau cina.

Colaj cu Ceanu Zheng în două ipostaze diferite
+2
Mai multe fotografii

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
